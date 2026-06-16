【夏の手土産に】常温で持ち歩けるチョコレートスイーツを新発売。横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS、焼き菓子2シリーズを6月18日(木)より定番商品化

チョコレートデザイン株式会社

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）は、本格的な夏に向けて、暑い日でも常温で持ち歩きが可能な新作スイーツを6月18日(木)より販売開始いたします。

自社工房でカカオ豆の焙煎から手がけたチョコレートを使用したクッキーサンドやカップケーキなど、チョコレート専門店ならではの焼き菓子を展開いたします。夏場でも持ち運びしやすく、ご自宅用から手土産、ギフトまで幅広いシーンでご利用いただけるラインナップです。

新商品概要

商品名「チュイールサンドアソート12枚入」

夏場の持ち歩きにも適した、常温保存が可能なチョコレートスイーツが新登場。

エクアドル産とガーナ産のカカオをブレンドしたカカオ分55％のチョコレートを、香ばしく焼き上げたチュイールクッキーでサンドした、ザクザク食感が楽しめる焼き菓子です。クッキー生地には、アルカリ処理を行わない自家製のナチュラルココアパウダーを使用し、カカオ本来の風味を活かしたやさしい酸味や甘みをお楽しみいただけます。

オレンジの爽やかな香りが広がる「オレンジショコラ」と、アーモンドやヘーゼルナッツの香ばしさと食感が楽しい「ナッツショコラ」の2種類をご用意しました。

内容：

チュイールサンド・オレンジショコラ×6枚

チュイールサンド・ナッツショコラ×6枚

価格：2,293円(税込)

販売期間：

【オンラインショップ・実店舗】2026年6月18日(木)～通年販売

販売場所：

【オンラインショップ】公式サイト、楽天市場店、Yahoo!ショッピングサイト、Amazonストア、au PAY マーケット

【実店舗】川崎店、ベイサイド、ロースタリートーキョー、テラスモール湘南店、新横浜店、ららぽーと海老名店

「チュイールサンド・オレンジショコラ」

夏らしい爽やかな香りが広がるオレンジピールをクッキー生地に混ぜ込みました。オレンジのフルーティーな酸味と、カカオ分55％のビターチョコレートが相性抜群。甘すぎずすっきりとした後味の一枚です。

※香り付けに洋酒を使用

「チュイールサンド・ナッツショコラ」

アーモンドとヘーゼルナッツを混ぜ込んだ、カカオ香るザクザク食感のチュイールクッキーでチョコレートをサンドしました。ナッツの香ばしさと食感が、カカオ分55％のビターチョコレートの味わいを引き立てます。

商品名「クラシックショコラ2個入」

エクアドル産とガーナ産のカカオをブレンドしたカカオ分55％のチョコレートと、自家製ナチュラルココアパウダーを使用したカップケーキ。素材や焼き時間にこだわり、スプーンで食べたくなるほどのしっとりとした食感に仕上げました。カカオ本来の風味を活かした、ガトーショコラのような濃厚な味わいをお楽しみいただけます。常温での持ち歩きが可能です。

内容：クラシックショコラ×2個

価格：972円(税込)

販売期間：

【オンラインショップ・実店舗】2026年6月18日(木)～通年販売

販売場所：

【オンラインショップ】公式サイト、楽天市場店

※順次取扱予定：Yahoo!ショッピングサイト、Amazonストア、au PAY マーケット

【実店舗】みなとみらい本店、川崎店、ベイサイド、ロースタリートーキョー(※7/1～)、テラスモール湘南店(※7/1～)、新横浜店、ららぽーと海老名店、横浜高島屋店

商品名「焼き菓子アソート11点入」

常温での持ち歩きが可能なチョコレート焼き菓子の詰め合わせ。ザクザク食感が楽しめるクッキーサンド「チュイールサンド」2種と、とろけるような口どけの濃厚カップケーキ「クラシックショコラ」を一度に味わえるセットです。

個包装で保存しやすく、ご自宅用や帰省土産、贈り物など夏のさまざまなシーンでご利用いただけます。

内容：

チュイールサンド・オレンジショコラ×4枚

チュイールサンド・ナッツショコラ×4枚

クラシックショコラ×3個

価格：3,060円(税込)

販売期間：

【オンラインショップ・実店舗】2026年6月18日(木)～通年販売

販売場所：

【オンラインショップ】公式サイト、楽天市場店、Yahoo!ショッピングサイト、Amazonストア、au PAY マーケット

【実店舗】みなとみらい本店、川崎店、ロースタリーハンマーヘッド

横浜発のクラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS」について

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立し、オンラインショップでの販売からスタートした、横浜発のクラフトチョコレート専門店です。現在は横浜みなとみらいを中心に、カフェを併設した実店舗を複数展開しています。

また、サステナブルな取り組みを長年続けており、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援を行う「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中です。2024年から2026年までに、初めて自分の農園を持つ若者農家へ合計約9,500本のカカオの苗木を提供し、持続可能なカカオ生産を支援しています。



「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」は、VANILLABEANS製品の売上金の一部を支援金に充てながら、経済的に厳しい状況にある若者カカオ農家を中心にサポートする取り組みです。提供したカカオの苗木を約3年かけて栽培・収穫し、農家の収益につながるまでを日本国内のお客様とともに支援・応援することを目的としています。また、収穫されるカカオ豆は当店でチョコレートに加工し、「Farm to Bar」製品として展開することを目指しています。

■公式サイト：https://www.vanillabeans.yokohama/

■公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/vanillabeans_official/

・X：https://x.com/vanillabeans_mm

・Facebook：https://www.facebook.com/vanillabeansyokohama/