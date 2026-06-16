北広島市のカントリーサインデザイン選考投票を6/11より開始しました！

北広島市役所【北広島市公式ch】北広島市に住みたくなる動画【6月11-24】投票求む。カトリーサインデザイン投票開始【北海道北広島市】」(https://www.youtube.com/watch?v=DgMpWqTdu4o)

北海道北広島市は、令和8年（2026年）9月に市制施行30周年を迎えるにあたり、カントリーサインの更新を行うため、令和8年4月1日から5月31日までデザインの募集を行いました。

応募のあったデザインで募集要領に適したデザインすべてについて、オンライン投票を実施し上位20点を選考します。

北広島市を応援してくれている方など、どなたでも投票可能であることから、ぜひ投票をお願いします。

投票方法等について、北広島市HP(https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00159033.html)をご覧ください。

また、デザイン募集実施内容については、2026年4月8日にPR TIMESにて配信しました、「【次に変わるのは数十年後？】北広島市のカントリーサインデザイン募集を4/1から開始しました！」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000171313.html)をご覧ください。（下記ボタンからも記事へ飛べます。）

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000171313.html

投票はどうやってやるの？

北広島市カントリーサイン投票ページ(https://kitahiro-sign-vote.com/)にて表示されたデザインを気に入ったかどうか、直感で「いいね!」「スキップ」の2つのボタンどちらかを選択してください。

※いいね!またはスキップのボタンを押すと、次のデザインに遷移します。全てのデザインへ回答しなくても構いません。

※携帯電話をお持ちでない方も北広島市役所広報課窓口で投票できます。

どのようにデザインを決定するの？

デザインの決定は、下記の日程により決定します。

１.審査対象デザインすべてについて、オンライン投票を実施し、投票が多かった上位20点を選考

※それぞれのデザインについて、気に入ったかどうかを判断する直観審査

（6月11日（木）から6月24日（水）まで）

２.投票が多かった上位20点のトーナメント組み合わせ抽選会を実施

選考された20点のデザインについて、北広島市長が組み合わせ抽選を実施します。

抽選中はライブ配信も実施します。

(7月1日(水)16時から、エルフィンパーク)

３.トーナメント形式でのオンライン投票を実施し、最終5点を選考

※2つのデザインを比較し、勝ち残りを決める比較審査

（1次トーナメント:7月5日（日）から7月21日（火）まで

2次トーナメント:7月27日（月）から8月12日（水）まで）

４.北広島市内・小中学生を対象としたオンライン投票、北広島市LINE公式アカウントによる投票、紙面

での投票を実施

（9月1日（火）から9月14日（月）まで）

５.上記投票の結果を基に、最終のデザイン1点を決定