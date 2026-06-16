【チルド食品物流のダイセーエブリー二十四】愛知県一宮市に物流安全教育施設「Every24 Safety Academy（ESA）」を開設

ダイセーエブリー二十四株式会社

ダイセーエブリー二十四株式会社（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：田中孝昌、以下「当社」）は、愛知県一宮市萩原町萩原字松山531-27において、物流安全教育施設「Every24 Safety Academy（ESA）」のオープニングセレモニーを2026年7月16日（木）に開催します。

ESAは、安全教育・人材育成・適性診断・地域貢献の4つを柱とした物流安全教育施設であり、2026年7月に始動する予定の当社の人材育成拠点です。セレモニー当日は施設の公開に加え、新人ドライバーの単独乗務可否を判断する「新人ドライバー検定」を実施します。プロドライバーとして現場に立つ前の試練の場を、はじめて外部に公開する機会となります。

本施設は、物流会社が自ら教育機能を備えた研修施設を整備する取り組みとして、当社の物流品質を支える人材育成基盤の強化を図るものです。

当社グループはパーパスとして

「“想い”と“イマジネーション”の力で、物流の未来を変える。」

を掲げています。物流は社会インフラとして人々の生活を支える重要な役割を担っています。当社ではこの理念のもと、物流品質を支える人材育成を重要な経営基盤の一つと位置づけており、ESAの始動を通じてドライバー育成と安全運行体制のさらなる高度化を推進してまいります。



■ESA（Every24 Safety Academy）とは

Every24 Safety Academy（ESA）は、当社の教育活動の中核として2026年7月1日より始動する予定の施設です。愛知県一宮市萩原町萩原字松山531-27に位置し、施設面積は1,286坪（約4,251平方メートル ）。S字・クランク・縦列駐車・ホーム付け・坂道発進に対応した教習コースおよびフォークリフト教育対応コースを完備するほか、多目的研修室・適性診断室・休憩所を備えています。

新人からベテランまで段階に応じた研修・検定プログラムで基礎からスキルアップまでを支え、グループ会社にもご活用いただくことでグループ全体の安全・品質向上を目指す人材育成の拠点です。

■ESAで展開する４つの取組み

ESAでは４つの取り組みを中心に教育活動を展開します。

１．安全教育

「新人ドライバー検定」「マイスター認定試験」「フォークリフト検定」「横乗り指導者研修」など、Crewの安全スキルを多角的に評価・強化するプログラムです。S字・クランク・縦列駐車・ホーム付け・坂道発進に対応した教習コースおよびフォークリフト教育対応コースを完備しています。

２．人材育成

「特定技能」「運転免許取得研修（中型）」などを通じて、多様な人材を育成します。一般の教習所では最大2時間/日のところ、ESAでは最大8時間/日の実習が可能で、集中トレーニングによる早期スキルアップを実現します。

３．適性診断

「初任診断」「一般診断」「適齢診断」を通じて、Crew一人ひとりの運転特性を可視化します。診断結果をもとにカウンセリングを行い、自身の運転特性の把握と安全運転意識の向上を図ります。今後、国土交通省認定機関の取得も目指しています。

４．地域貢献

地元企業として地域の方々や子どもたちを対象に「交通安全教室」を実施します。トラックの安全説明や死角体験などを通じ、「顔の見える運送会社」として地域との絆を深め、会社と地域が共に交通安全を学び合う文化を築いていきます。

（イメージパース）

■オープニングセレモニーについて

2026年7月16日（木）に開催するオープニングセレモニーでは、施設見学・デモ走行に加え、「新人ドライバー検定」の実施場面を公開します。

新人ドライバー検定とは

各センターの新人ドライバーに対して本社集合型で実施する2日間の検定で、単独乗務の可否を判断する重要な関門です。乗務員講習・運行前点検・学科試験・構内試験・路上試験・チェーン装着講習からなる実践的な内容で、Crewが「プロドライバー」として現場に出るための最終チェックの場です。セレモニー当日はその一部を外部に公開します。



当日プログラム（予定）

１. 開会式・代表挨拶

２. テープカット・施設オープニング

３. 施設見学（教習コース）

４. 新人ドライバー検定 公開実施（路上試験・構内試験の一部）

５. 質疑応答



■開設の背景と目的

近年、EC市場の拡大や配送需要の増加を背景に、物流業界ではドライバー不足が深刻化しています。また、働き方改革関連法の施行によるいわゆる「物流2024年問題」への対応など、持続可能な物流体制の構築が業界全体の重要な課題となっています。

こうした環境の中で、物流企業には人材の確保だけでなく、安全運行や業務品質を支える教育体制の強化が求められています。特に当社が担うチルド食品物流では、温度管理や時間管理の徹底が不可欠であり、安全運転と高品質な物流オペレーションを両立できる人材の育成が重要です。

当社では以前から人材育成を重要な経営基盤の一つと位置づけ、社内教育や安全研修を通じてドライバー育成に取り組んできました。こうした取り組みをさらに発展させるため、物流教育に特化した専用の研修施設として、ESAを新設しました。

■今後の展望

当社では今後も、ESAを通じた教育活動を通じて、すべてのCrewが自信を持って現場で活躍できる環境を整備するとともに、グループ会社への適性診断提供など教育機能の外部展開も視野に、地域社会の安全と物流の未来を支える取り組みを推進してまいります。







▼オープニングセレモニー概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150714/table/14_1_de201226f7c7493b4c0dda643211f957.jpg?v=202606171251 ]

▼施設概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/150714/table/14_2_41f37a5af9161d69131b3a8205a3a4b1.jpg?v=202606171251 ]

▼会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/150714/table/14_3_9eaf0348efae0f79525ae2e5aef2f545.jpg?v=202606171251 ]