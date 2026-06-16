第110回日本陸上競技選手権大会において女子800ｍで久保凛選手、女子5000ｍで山本有真選手が優勝

積水化学工業株式会社

積水化学工業株式会社（代表取締役社長：清水郁輔、以下「積水化学」）の女子陸上競技部「セキスイフェアリーズ」所属選手が、2026年6月12日から14日にかけて愛知県のパロマ瑞穂スタジアムで開催された「第110回日本陸上競技選手権大会」において、女子800m、女子1500m、女子5000mに出場し、優勝を含む好成績を収めましたのでお知らせします。

女子800mでは久保凛選手が2分01秒54の記録で優勝し、3連覇を果たしました。女子5000mでは山本有真選手が自己ベストとなる14分59秒89を記録し、初優勝しました。

その他の出場選手も力走し、チームとして存在感を示す大会となりました。結果は以下の通りです。

出場選手のコメントなど詳しい情報は公式サイトに順次掲載します。今後ともセキスイフェアリーズへの応援をよろしくお願いいたします。

＜参考＞

積水化学女子陸上競技部 公式サイト

https://www.sekisui.co.jp/company/rikujou/

SEKISUI×SPORTS「挑戦のTASUKI」

https://www.sekisui.co.jp/sports/