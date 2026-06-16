旭新運輸開発が「ロジザードZERO」を導入、脱Excel管理を実現

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）が提供するクラウドWMS（倉庫管理システム）「ロジザードZERO」は、旭新運輸開発株式会社（大阪府大阪市淀川区、代表取締役社長：樋口 順一、以下：旭新運輸開発）に採用いただき、導入効果をサイトに掲載しましたのでお知らせいたします。

導入効果：クラウド化により入力漏れ・ミスを解消、在庫精度と物流品質の向上を実現

旭新運輸開発様は、大阪に本社を置き、運送業および倉庫業を展開する物流企業です。約150台の多彩な車両ラインナップを活かし、小ロット配送から家具配送、貸切チャーター便まで、幅広い物流ニーズに対応しています。

2021年にSBSホールディングス株式会社のグループに合流したことをきっかけに、従来のExcelを中心とした管理業務を見直す中で、手入力によるヒューマンエラーや特定のPCでしか作業できないことによる非効率性が課題となっていました。

「ロジザードZERO」を導入後、入出荷に関する入力作業をタイムリーに行える運用体制を構築しました。これにより、作業の後回しによる入力漏れやミスの防止、誤出荷リスクの低減につながったほか、在庫精度が向上し、賞味期限管理などの物流品質向上にも寄与しています。

導入事例 ： https://www.logizard-zero.com/cases/kyokushin-unyu-kaihatsu.html

導入事例より引用

在庫精度の向上、特に食品の賞味期限管理などが確実に担保されるようになりました。これは単なる効率化だけでなく、お客様に対する物流品質の証明になり、信頼性の向上に直結しています。実際にお客様からも、「デジタル管理で賞味期限への心配がない、安心して任せられる」と評価をいただいています。

コメント

旭新運輸開発株式会社

北海道営業部 部長

岩田 祐二 様

今回、ロジザードとのとても良い出会いがあり、導入に至りました。システムは入れて終わりではなく、ここから10年、20年と使い続けていくものです。ロジザードには、今後私たちの扱う商材や環境が変化しても、その都度相談しながら共に成長していける良きパートナーであり続けてほしいと願っています。

旭新運輸開発株式会社

旭新運輸開発株式会社は、大阪に本社を置き、運送業と倉庫業を展開する企業である。SBSグループとの連携による盤石な基盤と、約150台の多彩な車両を保有し、小ロットから貸切便まで幅広い物流ニーズに応える。人材育成を重視し、Gマーク取得など安全性の高さも特長である。近畿・中国エリアから北海道に至る全国8拠点を展開し、質の高い物流サービスを提供し続けている。

URL ： https://www.sbs-kukl.co.jp/

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェア※を誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

※国内最大の物流ニュースサイト「LOGISTICS TODAY」：第1回主要クラウドWMSアクティブ導入拠点（アカウント）数調査（2020年）（https://www.logi-today.com/405032）、WMS（倉庫管理システム）に関する実態調査（2021年）（https://www.logi-today.com/465880）、クラウド型WMSの導入に関する実態調査（2023年）（https://www.logi-today.com/544572）、WMS関心度ランキング（2024年）（https://www.logi-today.com/612595）より

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/