AllBloom株式会社、店舗向けLINEマーケティング支援サービス「Lスタ」を提供開始！初期構築からステップ配信・運用改善まで月額19,800円でサポート

広告費を変えずに、新規顧客の「取りこぼし」を減らす--。

AllBloom株式会社中小企業・店舗向けLINE構築・戦略設計代行サービス「Lスタ」

AllBloom株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：宮内智義）は、

中小企業・店舗向けにLINE公式アカウントの

戦略設計・構築・配信運用・効果検証までを

ワンストップで代行する

店舗向けLINEマーケティング支援サービス「Lスタ」の提供を

2026年5月より開始いたしました。

集客や販売のために広告を出し、SNSやWebに取り組んでも、

「思うように数字が伸びない」「せっかく集めた見込み客を取りこぼしている」

という悩みは少なくありません。

AllBloomが数ある手段を試した中で、

最も費用対効果が高かったのがLINEでした。

来店後フォローや再来店促進、問い合わせ後の追客を整えることで、

広告費を増やさずに集客・販売の成果を伸ばせたのです。

一方で、実際の運用現場では

「アカウントは作ったが売上につながっていない」

「配信内容が思いつかない」

「日々の業務が忙しく、継続的な運用まで手が回らない」

といった課題も多く見られます。

LINEは手軽に始められる反面、

成果を出すためには、

来店後フォロー、再来店促進、

問い合わせ後の追客、休眠顧客への再アプローチなど、

店舗ごとの課題に合わせた導線設計が欠かせません。

単なる一斉配信ではなく、

顧客の状態に合わせたシナリオを整えることで、

同じLINE公式アカウントでも売上への

貢献度は大きく変わります。

しかし、こうした設計や運用を社内で行うには、

時間・人材・専門知識が必要です。

外部に依頼する場合も、

初期費用や月額費用が高額になりやすく、

中小規模の店舗にとっては大きな

導入ハードルになっていました。

AllBloom株式会社が提供する「Lスタ」は、

こうした課題を解決するため、

初期構築からステップ配信、運用改善までを

一括で支援する店舗特化型のサービスです。

初期構築費198,000円、

月額サポート費19,800円という

導入しやすい価格設計により、

社内リソースを圧迫せず、

店舗の「かゆいところに手が届く」

LINE運用を支援します。

サービスサイト：https://l-sta.jp/

Lスタが開発されたきっかけは、数々の「もったいない」が理由でした。

サービス提供の背景

AllBloom株式会社では、

これまでWebマーケティング支援や

YouTube運用代行、広告・SNSを活用した

集客支援を行ってきました。

その中で多くの店舗・事業者と接する中、

代表が強く感じていたのが、

「LINEをもっと上手く使えば、

売上につながるのにもったいない」

ということでした。

実際に、良い商品やサービスを

持っているにもかかわらず、

来店後のフォローができていなかったり、

問い合わせ後の追客が止まっていたり、

せっかく集めた見込み客に

継続的な案内ができていない

ケースは少なくありません。

また、YouTubeや広告、

SNSで集客できていても、

その後のLINE導線が整っていないことで、

予約・来店・リピートにつながりきっていない

店舗も多く見られました。

「もっと売れるはずなのに」

「もっと良いサービスだから、広がるはずなのに」

凄く悔しいし、もったいないな。

そう感じる場面が増えたことが、

本サービス開発のきっかけです。

一方で、LINE構築や運用を

外部に依頼するには費用が高く、

社内で対応するには時間や

人手が足りないという課題もあります。

そこでAllBloom株式会社では、

中小規模の店舗でも導入しやすい価格にこだわり、

初期構築費198,000円、

月額サポート費19,800円で、

設計から運用改善までを一括支援する

サービス「Lスタ」として提供を開始しました。

Lスタでは、

LINE公式アカウントを「ただ配信するツール」ではなく、

来店・予約・リピートにつなげる仕組みとして活用し、

店舗の売上づくりを支援してまいります。

「あなたにあわせた特注設計」がLスタの一番の特徴です。

サービスの4つの特長

１. 成果から逆算したLINE設計

AllBloomでは、配信内容を考える前に、

まず「どこで売上・予約・問い合わせにつなげるか」を整理します。

来店後フォロー、再来店促進、問い合わせ後の追客など、

店舗ごとの課題に合わせて導線を設計し、

場当たり的な一斉配信ではなく、

成果につながるLINE運用を支援します。

２. 業種に合わせたシナリオ構築

「何を送ればいいかわからない」という悩みに対し、

業種やサービス内容に合わせたステップ配信を構築します。

美容サロン、飲食店、

EC・物販、スクール、各種サービス業など、

顧客の状態に合わせた案内を行い、

予約・来店・リピートにつなげます。

３. 流入経路を見える化

YouTube、Instagram、

ホームページ、Web広告、紹介など、

どこから友だち追加されたのかを

把握できるように設計します。

集客施策ごとの反応を確認することで、

感覚ではなく数字をもとに、

広告やSNS運用の改善に活かせます。

４. 構築後の運用改善までサポート

LINE公式アカウントは、

作って終わりではありません。

AllBloomでは、初期構築だけでなく、

配信内容の修正、数値確認、

シナリオ改善、運用相談まで継続的にサポートします。

社内に専任担当がいなくても、

LINE運用を続けやすい体制を整えます。

こういったサービスではあまりない「明朗会計方式」でのご提供。実際のお見積もりでガッカリする心配はありません。

料金

本サービスは、

初期構築費198,000円、

月額サポート費19,800円で

提供します。

初期構築では、

LINE公式アカウントの設計、

ステップ配信、タグ設計、

リッチメニュー、配信メッセージ、

自動応答設定、テスト確認までを

一括で対応します。

月額サポートでは、

配信内容の修正、数値確認、運用相談、

トラブル対応などを継続的に支援します。

Lスタは、

LINE公式アカウントを

「作って終わり」ではなく、

運用改善まで継続して

サポートする点が特長です。

社内にLINE専任担当がいない店舗でも、

日々の業務に集中しながら、

予約・来店・リピートにつながる

LINE運用を始めやすい体制を整えます。

LINE×YouTubeで相乗効果も

より包括的な認知・教育・収益化戦略もAllBloomならワンストップで導入可能。

また、YouTube・SNS

Web広告・ホームページなどの

集客導線も踏まえて設計することで、

LINEを単なる配信ツールではなく、

売上につながる仕組みとして

活用できるよう支援します。

YouTube × LINE の一気通貫支援

AllBloomはLINE単体の

支援にとどまりません。

YouTube動画の企画・制作から

LINEへの導線設計、

さらには商品・サービス設計まで、

「認知→教育→収益化」の

一連の導線を一社で完結できる

体制を整えています。

動画コンテンツで関係を構築しながら、

LINEで教育・販売につなげる

この一気通貫の設計力が、

AllBloomの独自性です。

AllBloomのLINEを友だち追加すると、

サービス品質をそのまま

体験できます！

「実際にどんな配信が

届くのか見てみたい」

という方は、

AllBloomのLINE公式アカウントを

友だち追加してみてください。

追加直後から、

業種アンケートに基づく

セグメント配信が自動で始まります。

受け取る配信の一つひとつが、

AllBloomが実際にクライアントへ提供する

配信設計そのものです。

▼ AllBloom LINE公式アカウント（友だち追加はこちら）

https://jxh75twn.autosns.app/line

今後の展開

AllBloomは中小企業の

LINEマーケティングにおける「人手不足」と

「ノウハウ不足」を同時に解消し、

広告に依存しない集客資産の構築を

支援してまいります。

会社概要

会社名：AllBloom株式会社

代表者：代表取締役 宮内智義

所在地：東京都新宿区新宿2-15-22 Landwork新宿ビル3F

設立：2025年11月

事業内容：LINE公式アカウント構築・運用代行、

YouTube動画企画・制作、マーケティングコンサルティング

コーポレートサイト：https://all-bloom.net

サービスサイト：https://promo.all-bloom.net/

本件に関するお問い合わせ先

AllBloom株式会社

担当：宮内智義

メール：info@all-bloom.net

電話：03-6821-5323

LINE公式アカウント：https://lin.ee/Ox0S2yy