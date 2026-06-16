本村玲奈、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』激熱アフレコ＆花江夏樹への思いを語る テレビ初顔出しのサンカクヘッド登場！『ぼくの魔なむすめ』誕生のきっかけは？｜SHIBUYA ANIME BASE#88

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2026年6月12日（金）夜9時～10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#88を生放送しました。今放送は、MCのハライチ・岩井勇気と仲村宗悟の2名で進行。ゲストにアニメ『とんがり帽子のアトリエ』で主人公を務める声優・本村玲奈と、『干物妹！うまるちゃん』などの人気作を手掛ける漫画家・サンカクヘッドを迎え、話題の最新アニメ特集や生朗読、生ドローイングなど盛りだくさんの内容でお届けしました。

番組前半では、来週クライマックスを迎えるテレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』を大特集。主人公・ココを演じる本村玲奈は、アフレコについて「渡辺歩監督から『アニメっぽくデフォルメせず、生の感情をくれ』と熱いディレクションを受けた」と明かしました。また、本村が最も衝撃を受けたシーンとして第5話のドラゴンとの戦闘シーンを挙げ、「通常のアニメは1話につき作画が3000～5000枚ほどだが、この回は2万枚も使われている」と超圧巻の作画枚数を告白。漫画の描写にはないカメラアングルや、水が一瞬で無くなる滑らかなアニメーションに、スタジオの岩井や仲村も「あり得ない」「気持ちいい」と大興奮しました。『とんがり帽子のアトリエ』は、ABEMAにて毎週月曜日夜11時より地上波1週間先行・WEB最速配信中です。

続いての「私のアニメ履歴書」のコーナーでは、本村のアニメ人生を深掘り。声優を目指すきっかけとして『東京喰種トーキョーグール』での花江夏樹の「拷問を受けるシーンの悲鳴の演技」を挙げ、「お芝居ではなく本当なんじゃないかと思うほどリアルで衝撃を受けた」と熱弁しました。また、初めてオーディションで役を掴んだアニメ映画『漁港の肉子ちゃん』では、合格の電話を受けて大号泣し、さらにアフレコの難しさに直面してホテルに帰ってからも大号泣したという初々しいエピソードを披露しました。

そんな本村は今回、『とんがり帽子のアトリエ』で憧れの花江夏樹と師弟役で共演。改めて共演を果たし、「隣で演じている姿を見ながら、私がやりたいお芝居って変わらないんだなと思った」と深い喜びを語りました。また、花江本人に「声優を目指すきっかけになった」と想いを伝えたところ、「嬉しいよ」と温かい言葉をかけてもらったというエピソードも明かしました。

番組中盤では、「テレビでの顔出しは初めて」という漫画家・サンカクヘッドが、最新作『ぼくの魔なむすめ』の特集に合わせて自ら出演を志願しスタジオに登場。スタジオでは仲村と本村による生朗読が行われました。本作の誕生秘話について、担当編集から「今のサンカクさんじゃなきゃ描けない漫画が見たい」と言われたことがきっかけだったと告白。「当時の小学1年生の娘をモデルにしており、かなりエッセイに近い」と明かし、「週刊連載では実際に身近にいる人をモデルにするとキャラクターが勝手に動いてくれる」という独自の漫画制作術も語りました。 また、番組が独自に選んだ同作の“アニメ化スルカモポイント”として、「温かくも時に切ない父娘の絆」を紹介。母の日に寂しさが爆発して悪魔の姿になってしまった娘と、父が真っ直ぐに向き合う切ないシーンが朗読されると、岩井や仲村も「愛おしい」「グッとくる」と深く心を打たれていました。

さらに、サンカクヘッドが番組放送中にリアルタイムでイラストを描き上げる特別企画も実施。完成したイラストには岩井、仲村、本村に加え、欠席した徳井の特徴まで捉えたキュートな似顔絵が描かれており、スタジオは「家宝にする！」と大盛り上がりとなりました。

アニメ情報のコーナーでは、話題の落語アニメ『あかね噺』から、永瀬アンナ（桜咲朱音役）と江口拓也（練磨家からし役）のスペシャルVTRコメントが到着。落語シーンの収録では、正面、上下、奥のガンマイクと合計4本ものマイクを使用していることが明かされ、江口は「4本使ったからこそ生まれる臨場感や立体感に注目してほしい」と本作ならではの特殊なアフレコ事情を語りました。『あかね噺』はABEMAにて毎週土曜日夜24時より先行配信中、最新話まで全話無料見放題です。ぜひご覧ください。

次週6月19日（金）放送の#89では、ゲストにアニメ『ガンバレ!中村くん!!』より声優・ファイルーズあいが生出演。同作を手掛けるアニメスタジオ「ドライブ」の潜入特集をお届けします。

豪華ゲストの素顔や最新アニメの貴重な裏話がたっぷりと語られた『SHIBUYA ANIME BASE』#88は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#88

放送日：2026年 6月12日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.go.link/1qv8o

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

仲村宗悟

ゲスト：本村玲奈、サンカクヘッド

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：浪川大輔『UNSTOPPABLE』

■『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ

国内発の動画サービスの中でも最大級の利用者数（※）を誇る「ABEMA」が手掛けるアニメ/ポップカルチャー情報番組です。「ABEMA」の独占情報や、今知りたいアニメ・アニソン・ゲーム・漫画、そして最新鋭かつちょっとマニアックな“1 週間のトピックス”をテーマにゲストたちが言いたい放題語りつくします。ほかにも関係者、声優を招いての激レアトークも！？金曜日の夜、アニメ/ポップカルチャーがもっと好きになる1時間を、渋谷よりお届けいたします。

（※）2024 年時点、「ABEMA」調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/