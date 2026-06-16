夏の東京ディズニーリゾート（R）をより快適にお過ごしいただくために専門家との連携を深め、暑さ対策を順次拡大

株式会社オリエンタルランド

（C）Disney ※写真はイメージです

東京ディズニーリゾートでは、7月2日（木）から9月14日（月）の期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快にお楽しみいただけるスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort（R）」を開催します。

スペシャルイベントの開催に合わせ、ゲストの皆さまが夏のパークを快適にお楽しみいただけるよう、東京ディズニーリゾート各所で暑さ対策を実施します。

環境保全・環境科学の専門機関である一般社団法人環境情報科学センター・CEIS(以下：CEIS)と連携し、変化する夏の気象に対する東京ディズニーリゾートの取り組みについて、空間デザインの考え方、楽しみながら暑さ対策をできる施策をご用意し、暑さが続く中でも、夏しか体験できない思い出を東京ディズニーリゾートで作っていただけるよう、サポートします。

夏の空間デザインのキーワードは「うえ・まんなか・した」の順番が効果的！

パーク環境を測定し、より快適にお過ごしいただくための夏のパークの空間設計

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変化する夏の気象に先立ち、東京ディズニーリゾートでは2010年代よりゲストの皆さまやキャストに快適に過ごしいただけるかを最優先に考え、パーク内の環境整備の工夫を進めてまいりました。特に2021年にはCEISと連携をし、約3か月間、東京ディズニーランド(R)、東京ディズニーシー(R)の空間をWBGT値などにて測定・評価を進めました。その結果、それぞれの場所の特性に合わせ、暑さをやわらげるために効果的な「うえ・まんなか・した」の順番で対策を講じるかたちで空間デザインを進めてきました。

中でも太陽の日射を遮る「うえ」の対策は、特に有効であり、WBGT値 の低減量が大きいとされています。

そして次に影響があるとされているのが「まんなか」の対策で風通しを良くすることなどがあげられます。

最後に「した」の対策は路面温度の上昇抑制であり、打ち水による気化熱の活用などがこれにあてはまります。

■「うえ」の取り組み（日射を遮る）

「うえ」の取り組みでは、日除けにより日射を遮ることで放射熱を大幅にカットし、加えて陰になる路面・壁面温度の上昇が抑制されることによっても、放射熱が低減されます。日除け自体が熱くなりにくい素材の場合には、日除けからの放射熱も低減することができます。

（C）Disney タープによる日除け：日差しを遮りつつ、通気性を維持する取り組み ※写真はイメージです（C）Disney 待機列での工夫：屋根に加え、上部に設置されたファンが気流を作り出し、待機列がさらに涼しい環境に ※写真はイメージです

■「まんなか」の取り組み（風通しを良くする）

「まんなか」の取り組みでは直接身体に風を当てることによって、汗の気化を促進し、体温冷却を助けます。加えて、送風は滞留した熱気や湿気を逃す役割も果たしています。

（C）Disney 冷風機：日陰であるが空気が流れにくい場所に冷風機を設置 ※写真はイメージです

■「した」の取り組み（路面温度を下げる）

「した」の取り組みでは、保水性の路面を設置したり、打ち水を行ったりすることなどによって路面温度の上昇を抑制し、放射熱を低減します。

（C）Disney 保水性舗装：保水性能の高い舗装を実施 ※写真はイメージです（C）Disney 打ち水：散水による気化熱で路面温度の上昇を抑制 ※写真はイメージです

上記「うえ・まんなか・した」の取り組みを、それぞれの場所の特性に応じて選択し、快適な空間となるようなデザイン設計をしています。東京ディズニーリゾート内では100ヶ所を越える、空調機やファン、パラソルの設置を行い、暑さをやわらげる環境作りをすすめています。

※一般社団法人環境情報科学センター：

これまで20年以上にわたり熱環境（ヒートアイランド対策、暑さ対策、熱中症対策等）に関する中央省庁、自治体、民間企業からの調査研究業務を受託。暑さ環境による人の健康影響に関する分析とコンサルティング業務を行っており、環境省ヒートアイランド対策ガイドライン、同まちなかの暑さ対策ガイドライン、その他、自治体や民間の関連マニュアルを作成。

一番大切なことは体調管理への興味関心、そして自分のペースで過ごすこと

「楽しみながら涼む」をコンセプトに、体調管理への意識を高めていただけるような体験

空間の暑さ対策の整備だけでなく、パークで過ごす1日の中で楽しみながら体調管理を行っていただけるような取り組みも同時に進めています。

入園前の準備や入園中にも涼むことを意識していただける特設サイトや、パーク内ではキャストとのコミュニケーションを通して楽しみながら暑さ対策できるような機会を設け、ゲストご自身に体調管理への意識を高めていただき、安心してお過ごしいただけるようサポートしています。

■専用サイト「暑さ対策ガイド」やSNSで夏のパークの過ごし方を事前にチェック

（C）Disney ※写真はイメージです（C）Disney ※写真はイメージです

夏のパークの楽しい過ごし方をご案内する「暑さ対策ガイド」サイトを開設しています。

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/heatsafety2026/

■専門家とともに暑さ対策を効果的にできる対策リストを作成

さらに今年から新たに暑さ対策を効果的にできる対策のツールを専門家監修のもと作成しており、スマートフォンなどでダウンロードしてご活用いただけます。

楽しみながらご自身の体調にも意識を向けるきっかけづくりになればと考えています。

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ひんやりサービスとコールドマークのついたフードやドリンクで身体の外側、内側から体調をケア

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楽しい時間を過ごしている間でも体調ケアはとても大事です。特に体温ケアが必要なお子さまと一緒に楽しみながら涼めるよう、一部店舗ではミストファンやクールタオルに冷水を提供しています。冷たい霧吹きをかけながら風にあたると皮膚体温ケアに効果的とされていますのでぜひお試しください。

また、体温を下げるためには冷たいものを摂取し、深部体温を下げることが効果的です。一部レストランのメニューボードや公式サイトのメニュー画像ではコールドマークを掲出しており、冷たい食事や飲み物が一目で分かるようになっています。身体の外側、内側の両面からパークの涼をお楽しみください。

■屋内で楽しみながら休憩

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屋外での休憩スポットの増設だけでなく、一部のレストランは営業開始前の時間でも涼めるように開放されています。

また、屋内の涼しい場所で適宜ご休憩いただけるよう、東京ディズニーランドではカントリーベアシアター、東京ディズニーシーではマーメイドラグーンシアターを開放しており、さらに塗り絵やお手紙作成など涼みながら東京ディズニーリゾートの思い出を作っていただける施設を開放しています。

イクスピアリ（R）での暑さ対策の取り組み

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日陰をご通行いただけるよう、7月1日（水）～9月30日（水）の期間にて午前7：00より館内一部の通路を開放しております。ディズニーアンバサダー（R）ホテル方面に向かわれる際などにご活用ください。

さらに浦安市に、「誰でも気軽に冷房が効いた場所で休憩できる施設」として登録されたイクスピアリ館内では、大量の水しぶきを浴びて清涼感を感じられるイベント「スプラッシュ・チャレンジ！」（8月8日（土）～8月16日（日））の開催に加え、CEISによるおすすめポイントの紹介展示（6月22日（月）～8月6日（木））を行っています。夏のレジャーを楽しむ際のお供としてぜひご活用ください。