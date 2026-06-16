Thinker CTO 中野が大阪大学ナノ理工学人材育成産学コンソーシアム主催「ナノ理工学情報交流会」に登壇

株式会社Thinker

家電のように気軽に使えるロボットを実現する株式会社Thinker（読み：シンカー、本社：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：藤本弘道、以下「Thinker」）は、2026年6月22日（月）に大阪大学ナノ理工学人材育成産学コンソーシアムが開催する「令和8年度 第1回ナノ理工学情報交流会」において、CTOの中野基輝が登壇することをお知らせします。同交流会は、企業と大学の双方から最先端の研究開発や技術トピックスを紹介し、参加者による意見交換や情報交流を目的として開催されるものです。今回の主題は「未来を支えるAI技術」です。

AI技術が急伸する中、ロボットに仕事をさせるにはロボットハンドが欠かせず、その重要性も高まっています。Thinkerは「指先で考えるロボットハンド」をコンセプトに、柔軟関節とエッジAI搭載の近接覚センサーを組み合わせることで、人間のような「手探り」を実現。ばら積みピッキングやコネクタ嵌合など、従来は人手に頼ってきた作業の自動化に取り組んでいます。中野は、その技術的な考え方や実用化事例を交えながら、『フィジカルAI時代に必要な「手探り」ロボットハンド』と題して講演いたします。

■開催概要

イベント名：令和8年度 第1回ナノ理工学情報交流会

主題：未来を支えるAI技術

日時：2026年6月22日（月）13:00～17:20

会場：大阪大学豊中キャンパス 豊中共創棟A 3階305号室／オンライン開催

主催：大阪大学ナノ理工学人材育成産学コンソーシアム

申込締切日：令和8年6月16日（火）

費用：イベント詳細ページ(https://www.nanoscience.or.jp/consortium/2026/05/22/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A/)をご確認ください。

※プログラムおよび参加登録も上記詳細ページをご確認ください。

大阪大学ナノ理工学人材育成産学コンソーシアム公式サイト：https://www.nanoscience.or.jp/consortium/

■ワイヤーハーネスの嵌め込み作業を自動化するロボットハンド「Think Hand proto-2」

独自のセンシング技術でワイヤーハーネスの嵌合作業を自動化する「手探りコネクティング技術」を備えたロボットハンド「Think Hand proto-2」を開発。これまでThinkerではロボットハンドによって、ランダムに置かれた部品をつかみ上げ、所定の場所に配置する「手探りピッキング技術」の実装を通じて、製造現場の自動化に貢献してきました。そこにこのたびの「手探りコネクティング技術」を掛け合わせることで、部品などを仕分けたり、配置したりするだけでなく、取り付けや組み付け・嵌合工程までをカバーできるようになり、今後、製造現場の自動化の可能性は大幅に拡大することになります。

詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000106143.html

■次世代ロボットハンド「Think Hand F」

独自に開発した「バラ積みを“まさぐりながら”つかむ」を実現する新しいロボットハンド。これまでカメラでの画像認識など、高額になりやすいシステムを必要としてきたモノのピッキングを、柔軟な関節と、３次元の変位計測が可能な近接覚センサーを組み合わせることで、カメラだけに頼らず対象物の形に合わせてつまみ上げることを可能にし、自動化システムのトータルコスト低減にも貢献します。

■会社概要

名称 ： 株式会社Thinker

住所 ： 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目1－3 大阪センタービル6F-188

代表者 ： 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 ： 2022年8月

企業説明： 人とロボットが協奏し、互いに高めあいながら進化していける社会を目指し、自ら考えて判断するロボットハンドの開発に取り組んでいます。

ＵＲＬ ： https://www.thinker-robotics.co.jp/

備考 ： 社名のThinkerには「考え抜く集団」「考えるロボット」「ロボットの進化（シンカ）を加速させる」といった思いを込めています。

■関連リンク

・Thinkerが第13回JR東日本スタートアッププログラムDEMO DAYにて総合グランプリ「スタートアップ大賞」を受賞（PR TIMES 2026年6月9日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000106143.html

・最大半額補助の中小企業省力化投資補助金に新カテゴリー「バラ積みピッキングロボット」が新設、幹事社として協力 ～登録に向けた手続き中のThinker Model Aを6月11日から愛知の展示会に出展～（PR TIMES 2026年6月8日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000106143.html

・フィジカルAI時代の日本のロボット戦略、Thinker/SHIN-JIGENが現場学習型ロボの活用を提言（TECH＋ 2026年5月26日）

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260526-4505741/

・ワイヤーハーネスの嵌め込み作業をロボットハンドでついに自動化。“指先で考えて”部品をコネクトする「Think Hand proto-2」を新発表。（PR TIMES 2026年5月19日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000106143.html

・Thinker、JR東日本の線路保守作業で実証へ ― 手探りピック＆プレイス技術をレール交換時の準備工程で活用 ― （PR TIMES 2026年４月22日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000106143.html

・自動車部品を扱う那須梱包が、バラ積みピッキングロボット「Thinker Model A」を導入 梱包作業が自動化。人手不足対策、障がい者雇用も促進。 （PR TIMES 2026年４月13日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000106143.html

・「Forbes Japan「100 NEXT GENERATION LEADERS」にThinkerが選出されました」

（PR TIMES 2025年12月1日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000106143.html

・スタートレックに学ぶ未来の作り方【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年11月30日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk

・日本政府が“日本のイノベーション”としてThinkerを紹介 ～新型ロボット「Thinker Model A」内蔵の近接覚センサーを公式SNSで評価～ （PRTIMES 2025年2月12日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000106143.html



・【新製品】工場における人手不足解消の鍵を握る「バラ積みピッキング」を実用化 新型ロボット「Thinker Model A」を発売 （PR TIMES 2025年1月30日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000106143.html

■株式会社Thinkerへのお問い合わせ

お問い合わせページ：https://www.thinker-robotics.co.jp/contact/