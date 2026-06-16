多言語翻訳の十印、イレブンラボ社と提携し、AI音声を活用した企業向け多言語吹き替えサービスを開始

株式会社十印

TAKARA & CO グループで企業向け翻訳サービスを提供する株式会社十印（とおいん、本社：東京都中央区、代表取締役社長：沼澤昭仁、以下「十印」）は、イレブンラボジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、Japan & Korea ゼネラルマネージャー：田村元、以下「イレブンラボ」）と提携し、AI音声技術を使用した企業向けの多言語吹き替え支援サービスを開始しました。十印の60年以上の翻訳ノウハウ・品質管理の知見に、イレブンラボのAI音声技術を組み合わせることで、動画・音声コンテンツの多言語展開を、翻訳から音声生成までを効率的かつ一貫して支援します。

図：十印（とおいん）とイレブンラボの提携により、翻訳とAI音声技術を組み合わせた企業向け多言語吹き替え支援サービスを提供

近年、企業活動における動画活用は広がっており、製品・サービス紹介、営業提案、社内研修、採用、IR、ウェビナーなど、さまざまな場面で動画や音声コンテンツを通じた情報発信が行われています。こうした流れを受け、海外拠点や海外顧客に向けた多言語対応のニーズも高まっています。一方で、企業での実務活用には、用語の統一、表現の適切さ、ブランドに沿ったトーン設計、最終成果物の品質管理が欠かせません。

十印は1963年の創業以来、製造業をはじめとする幅広い業界の企業に対し、多言語展開を支援してきました。当社の100言語以上の対応実績で培ってきた実務翻訳のノウハウと品質管理の知見に、イレブンラボの先進的なAI音声技術を組み合わせることで、複数言語への同時展開と高品質な吹き替え対応を実現します。イレブンラボのAI音声技術は、自然で人間らしい音声表現を特長としており、声質や話速、トーンの調整にも柔軟に対応できるため、企業コンテンツに求められる聞き取りやすさや用途に応じた表現設計を行いやすい点が強みです。

これらの技術とノウハウを用いて、主要言語から地域性の高い言語まで含めた企業の多言語展開を支援します。さらに、主要欧州言語をはじめ、東アジア、南アジア、東南アジア、中東・周辺地域の各言語に幅広く対応しており、主要言語だけでなく地域性の高い言語を含む多言語展開にも対応できます。

サービスの特長

対応言語

図：多言語吹き替え支援サービスの全体像- 翻訳から音声生成までを一貫して支援文字起こし、翻訳、音声生成までをまとめて対応し、発注や進行管理の負荷を軽減します。- 企業利用を見据えた品質管理用語の統一や表現の適切さ、ブランドトーンへの配慮など、実務利用に必要な品質面を重視して対応します。- 自然で人間らしい音声表現を実現イレブンラボのAI音声技術により、自然で聞き取りやすい音声生成に加え、声質や話速、トーンの調整にも柔軟に対応します。- 幅広い言語への展開に対応主要欧州言語をはじめ、東アジア、南アジア、東南アジア、中東・周辺地域の各言語に対応し、複数言語案件にも柔軟に対応します。

本サービスでは、主要欧州言語をはじめ、東アジア、南アジア、東南アジア、中東・周辺地域の各言語に幅広く対応しています。英語、中国語、スペイン語、ヒンディー語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語、日本語、アラビア語、ロシア語、韓国語などの主要言語に加え、ギリシャ語、チェコ語、フィンランド語、クロアチア語、タミル語など、地域性の高い言語にも対応しています。

主な導入メリット

- 主要欧州言語：英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、スウェーデン語、ルーマニア語、ロシア語、ウクライナ語- 欧州地域言語：ギリシャ語、チェコ語、デンマーク語、フィンランド語、ブルガリア語、クロアチア語、スロバキア語- 東アジア言語：日本語、中国語、韓国語- 南アジア言語：ヒンディー語、タミル語- 東南アジア言語：インドネシア語、フィリピノ語、マレー語- 中東・周辺地域言語：アラビア語、トルコ語- 多言語化業務の効率化翻訳と音声制作をまとめて依頼できるため、工程ごとの分断を減らし、運用負荷の軽減につながります。- 海外向けコンテンツ品質の向上翻訳品質と音声表現の両面から、自然で伝わりやすい多言語コンテンツ制作を支援します。- 複数言語への展開スピード向上研修動画、製品紹介、営業用コンテンツなどを、複数言語で効率的に展開しやすくなります。

十印とイレブンラボとの提携を通じて、企業の多言語コミュニケーションをさらに支援し、翻訳から自然な吹き替えまでを一貫して提供してまいります。

【参考情報】

■イレブンラボジャパン合同会社（英：ElevenLabs G.K.）について

2022年に設立されたイレブンラボは、AI音声研究と技術のグローバルリーダーであり、企業、開発者、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。現在は企業評価額が110億ドル（約1.5兆円相当）を超え、プラットフォームはFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用いただいています。高品質なボイスオーバーの大規模生成や、多言語の対話型AI音声エージェントの構築を支援しています。

文字起こしや吹き替え、高品質なボイスオーバーを手頃な価格でスピーディに、そして大規模に作成したり、30以上の言語で対話型AI音声エージェントを立ち上げたりすることが可能です。

所在地 ：〒100-65102 東京都千代田区丸の内1-5-1 10F

代表者 ：田村 元, Japan & Koreaゼネラルマネージャー

事業内容：音声AIを活用した多言語化技術の開発、プラットフォームの提供

URL ：https://elevenlabs.io/ja

連絡先 ：https://elevenlabs.io/ja/contact-sales

■株式会社十印について

株式会社十印は、1963年より半世紀以上にわたり企業向けのドキュメント制作に携わってきました。技術文書の翻訳からスタートし、時代の変化と、お客様のニーズにいち早く対応しながら成長し、IT分野のローカライズで高い実績を誇っています。

2019年2月、ディスクロージャー及び IRサービスを提供する宝印刷株式会社（現株式会社TAKARA ＆ COMPANY）の100%子会社となりました。

現在は米国・中国・ヨーロッパにも拠点を持ち、海外のお客様と直接お取引を行い、お客様の多言語展開を支援しています。近年ではAI等の最新技術を積極的に導入することで、お客様の多言語展開を効率的に支援するとともに、より付加価値の高いサービスの提供へとつなげています。

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-12 G-7ビルディング 4F

代表者 ：代表取締役社長 沼澤 昭仁

事業内容：翻訳、ローカリゼーション、ソフトウエアサービス

資本金 ：9,998万円

電話番号：03-4500-4955(代表)

URL ：https://to-in.com

連絡先 ：https://to-in.com/contact