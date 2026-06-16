学生のアイデアが商品化、東京家政大学と株式会社日比谷花壇が「ニットフラワー入りブーケ」を産学連携で開発 ― 生花とニットフラワーを融合させた商品で若者にアプローチ、日比谷花壇の8店舗で販売

学生のアイデアが商品化、東京家政大学と株式会社日比谷花壇が「ニットフラワー入りブーケ」を産学連携で開発 ― 生花とニットフラワーを融合させた商品で若者にアプローチ、日比谷花壇の8店舗で販売