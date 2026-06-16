猫系彼女の実態調査｜男性の60.00％が「魅力を感じる」、恋愛傾向は「心を開いた相手には甘える」が68.00％で最多（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人男性100人および自分の性格を猫系だと思う成人女性100人の計200人を対象に、「猫系彼女」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 猫系女子の魅力

● 猫系彼女の特徴

● 恋愛傾向

● 交際経験

● 良好な関係を築くポイント

などについて、回答結果を集計しています。

本リリースでは、成人男性および猫系女性計200人の回答結果をもとに、猫系彼女の特徴や恋愛傾向、付き合い方について明らかにします。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/cat-type-girlfriend/

1.猫系女子に「魅力を感じる」男性は60.00％（成人男性：100人）

成人男性100人に「猫系女子は恋愛対象として魅力を感じますか？」と尋ねたところ、「やや魅力的に感じる」50人（50.00％）が最多となりました。

「とても魅力的に感じる」10人（10.00％）を合わせると、60人（60.00％）が魅力を感じている結果となりました。

一方で、「あまり魅力的ではない」36人（36.00％）、「魅力的ではない」4人（4.00％）となり、約4割は魅力を感じていないことも分かりました。

【内訳（人数／割合）】

● とても魅力的に感じる：10人（10.00％）

● やや魅力的に感じる：50人（50.00％）

● あまり魅力的ではない：36人（36.00％）

● 魅力的ではない：4人（4.00％）

2.猫系女子の特徴は「ひとりで過ごすのが好き」が80.00％で最多（成人女性：100人／複数回答）

自分の性格を猫系だと思う成人女性100人に「自分に当てはまる性格や言動」を尋ねたところ、「ひとりで過ごすのが好き」80人（80.00％）が最多となりました。

次いで「好き嫌いがはっきりしている」56人（56.00％）、「気分で態度がコロッと変わる」54人（54.00％）が続きました。

この結果から、猫系女子は自分の感情やペースを重視し、他人に合わせすぎない傾向があることが分かります。

【内訳（人数／割合）】

● ひとりで過ごすのが好き：80人（80.00％）

● 好き嫌いがはっきりしている：56人（56.00％）

● 気分で態度がコロッと変わる：54人（54.00％）

● 自由気ままに生活している：51人（51.00％）

● あまり自分のことを語らない：42人（42.00％）

● 寂しがり屋：32人（32.00％）

● 好奇心旺盛：27人（27.00％）

3.恋愛傾向は「心を開いた相手には甘える」が68.00％で最多（成人女性：100人／複数回答）

成人女性100人に「恋愛において自分に当てはまるもの」を尋ねたところ、「心を開いた相手には甘える」68人（68.00％）が最多となりました。

次いで「束縛されるのが苦手」60人（60.00％）、「異性と仲良くなるのに時間がかかる」42人（42.00％）が続きました。

猫系女子は、信頼関係が築かれた相手には甘える一方で、関係構築には時間をかける傾向が見られます。

【内訳（人数／割合）】

● 心を開いた相手には甘える：68人（68.00％）

● 束縛されるのが苦手：60人（60.00％）

● 異性と仲良くなるのに時間がかかる：42人（42.00％）

● 恋愛至上主義ではない：37人（37.00％）

● 嫉妬深い：31人（31.00％）

4.猫系女子と付き合った経験がある男性は42.00％（成人男性：100人）

成人男性100人に「猫系女子と付き合った経験はありますか？」と尋ねたところ、「ある」42人（42.00％）、「ない」58人（58.00％）という結果になりました。



猫系女子との交際は一定数存在するものの、過半数には届かず、関係構築の難しさも示唆されます。

【内訳（人数／割合）】

● ある：42人（42.00％）

● ない：58人（58.00％）

5.良好な関係のポイントは「束縛しない」が25人で最多（交際経験者：42人／複数回答）

猫系女子と交際経験のある男性42人に「いい関係を築くために大切なこと」を尋ねたところ、「束縛はしない」25人が最多となりました。

次いで「甘えてきたら受け入れる」23人、「ツンとした態度に焦らない」「適度な距離感を保つ」各19人が続きました。

この結果から、猫系女子との関係では「距離感」と「受容姿勢」が重要であることが分かります。

【内訳（人数）】

● 束縛はしない：25人

● 甘えてきたら受け入れる：23人

● ツンとした態度に焦らない：19人

● 適度な距離感を保つ：19人

● マイルールを押し付けない：17人

● 相手の気持ちを察する：15人

● 2人きりでデートする：3人

6.猫系女子が喜ぶ男性からのアプローチ（自由回答）

猫系女性100人に「男性にされて嬉しかったアプローチ」を尋ねたところ、相手のペースに寄り添う言動に好意を抱く傾向が見られました。

【自由回答 一部抜粋】

気分屋の自分に合わせて、柔軟にスケジュールを組んでくれるのは嬉しかったです。

私の好みや以前話したことを覚えてくれているなど、そういうさりげない気遣いが嬉しかったです。

ガツガツしたアプローチをされると離れたくなるので、落ち着いた感じで少しずつ距離を縮めてくれる男性には魅力を感じました。

どんなときでも話を否定せず、共感して聞いてくれる姿勢に惹かれました。

グイグイ来られるのが苦手なので、無理に誘うのではなく、私のペースに合わせてくれたことです。

これらの回答から、猫系女子は一方的なアプローチよりも、相手のペースを尊重した自然な関係構築に安心感を抱く傾向がうかがえます。

特に、過度に踏み込まず、適度な距離を保ちながら寄り添う姿勢が好意につながりやすいと考えられます。

調査結果まとめ

本調査から、以下の点が明らかになりました。

● 男性の60.00％が猫系女子に魅力を感じる

● 特徴は「ひとりで過ごすのが好き」80.00％が最多

● 恋愛傾向は「心を開いた相手には甘える」68.00％

● 交際経験ありは42.00％

● 良好な関係には「束縛しない」「距離感を保つ」ことが重要

● 猫系女子は、相手のペースを尊重した自然なアプローチに好意を抱く傾向

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/cat-type-girlfriend/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男性および自分の性格を猫系だと思う成人女性

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2026年4月22日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/cat-type-girlfriend/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

2025年 ゆきぽよ さん

2026年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/