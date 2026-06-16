スマートリング「からだメイト Ring」を発売

シャープ株式会社

シャープは、当社初となるスマートリング「からだメイト Ring」＜MH-R01＞を、本年7月9日に発売します。指に日常的に装着することで各種バイタルデータを計測し、日々の健康管理をサポートします。

左：「からだメイト Ring」（シルバー／ゴールド）、右：装着時のイメージ

本機は、株式会社SOXAI（※1）のセンシング技術を活用して開発しました。「加速度」「心拍」「血中酸素レベル用赤色／赤外線」「皮膚温度」の4つの高精度センサーを搭載。各種バイタルデータや歩数を含む活動量、睡眠の状態などを計測できます。計測結果は、スマホアプリ「からだメイト」で、スコアやグラフ化して分かりやすく表示します。日々のコンディションを多面的に把握でき、健康管理に役立てられます。

また「からだメイト」の有料プラン（月額600円／税込）をご利用いただくと、計測したデータやアプリに入力した食事内容をもとに「食事」「睡眠」「運動」「体調」の4つの側面から、管理栄養士監修のアドバイスも提供。睡眠習慣や生活習慣の改善をサポートします。

本体は、軽量（2.1～3.1g（※2））かつコンパクト（幅6.7mm／厚み2.8mm）な設計で、指にしっかりフィット。一日中快適に装着できます。リング外側には、耐久性に優れたチタニウム素材を採用。デュラテクトコーティング（※3）を施すとともに、高い防水性能も備えました。さらに、一回の充電で最大14日間（※4）連続駆動するので、充電の頻度を抑えられます。家事や入浴、ワークアウトなど日常のさまざまなシーンで安心して使用できます。

■ 主な特長

1．日常的に指に装着し、バイタルデータや活動量、睡眠の状態などを計測。アプリ「からだメイト」で分かりやすく表示

2．アプリ「からだメイト」で、管理栄養士監修のアドバイスも提供（有料プラン）

3．軽量コンパクトな設計で指にフィット。一日中快適に装着できる

※1 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：渡邉 達彦。

※2 リングサイズ（4～13号（USサイズ））によって質量が異なります。

※3 腕時計のケースやバンドの素材表面に特殊な加工処理を施し、腕時計本来の美しさを守るシチズン独自の技術です。

※4 常時装着し、スマートフォンの通信範囲内で使用、睡眠8時間、1日あたり10回の同期をおこなった場合、かつリングサイズ10～13号の試算値です。電池の持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって変動するほか、リングサイズによっても異なります。

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

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