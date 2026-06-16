発火リスクを大幅に低減した「準固体モバイルバッテリー」が新登場！「マルチスマート IC」採用、過酷な「-20℃～55℃」対応でスマホから空調服・電熱ベストまで幅広く網羅

株式会社磁気研究所

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、同社が展開するブランド"HIDISC（ハイディスク）″より、電解質をゲル状にすることで圧倒的な安全性を実現した次世代型の「準固体モバイルバッテリー」を公式サイト、全国のホームセンターや量販店にて発売いたします。（2026年6月上旬発売）

本製品は、発火リスクを大幅に抑えた次世代の準固体電池を採用。さらに、IC周りの周辺回路を自社開発した「マルチスマートIC」システムを搭載することで、スマートフォンの充電はもちろん、夏の空調服から冬の電熱ベストまで、季節を問わず安全かつ安定して電力を供給できる画期的なマルチバッテリーです。

■ 開発背景：過酷な屋外環境にも耐えうる「安心」と「安全性」への答え

近年、モバイルバッテリーの普及に伴い、異常発熱や発火トラブルなどのニュースが絶えません。

また、スマートフォンの充電だけでなく、夏のアウトドアや屋外作業での「空調服」、冬の防寒対策としての「電熱ベスト」など、身に着けるウェアラブルギアの電源としての需要が急速に高まっています。

しかし、一般的なバッテリーは急激な温度変化に弱く、夏の猛暑下での出力低下や、冬の極寒下での急激なバッテリー残量減少といった課題を抱えていました。

体に近い場所で、かつ厳しい環境下でも毎日使うものだからこそ、何よりも「安心安全」で「環境に左右されない安定性」があるべき――。その強い想いから、当社は最新の「準固体」電池を採用し、IC周りの回路を自社開発、厳しい温度耐性をクリアしたこれからのスタンダードとなる次世代型モバイルバッテリーを発売いたします。

【ご購入はこちらから】

フラッシュストア楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279864050/

フラッシュストアAmazon店：

5000mAh（黒）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3JVZ3FM

5000mAh（白）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3K7KCRX

10000mAh（黒）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3K824QB

10000mAh（白）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3JQD1S3

フラッシュストア本店：

5000mAh（黒）：https://flashstore.jp/view/item/000000008583

5000mAh（白）：https://flashstore.jp/view/item/000000008582

10000mAh（黒）：https://flashstore.jp/view/item/000000008585

10000mAh（白）：https://flashstore.jp/view/item/000000008584

お問合せフォームへ :https://forms.gle/yu6thFnR37ZWDB7X6

■ 商品の5大特徴

1. 次世代型「準固体電池」採用により、発火リスクを大幅に低減

従来の液状リチウムイオン電池とは異なり、電解質をゲル状にした「準固体電池」を採用しました。

万が一の衝撃や過充電が発生した場合でも、液漏れや発火のリスクを極限まで抑えることに成功。日常使いから過酷な屋外環境まで、圧倒的な安心感を提供します。

2. 夏の猛暑（55℃）から冬の極寒（-20℃）まで耐える（※）驚異の温度耐性※出力（充電）の数値 / 入力（蓄電）は0度～45度

本製品は、厳しい環境変化にも動じない圧倒的な安定性を誇ります。

夏の太陽光にさらされる猛暑（55℃）から、冬のレジャーや寒冷地での極寒（-20℃）まで、幅広い温度環境下で安全かつ正常に動作。天候や季節に左右されることなく、常に本来のパフォーマンスを発揮します。

3. 「マルチスマートIC」搭載。空調服・電熱ベスト・スマホをこれ1台で

接続されたデバイスを自動で判別し、最適な電力を安定して供給する「マルチスマートIC」を搭載しました。

高出力を求められ、負荷変動の大きい「空調服」や「電熱ベスト」からデリケートなスマートフォンまで、これ1台で安全かつスムーズに駆動。オールシーズン隙のない利便性を発揮します。

4. 高エネルギー密度がもたらす「軽量・コンパクト」設計※重さは5000mAhの数値

準固体電池の特性である「高いエネルギー密度」を活かし、大容量でありながら毎日カバンやポケットに入れても気にならない約100g（※）軽量・コンパクトサイズを実現。

衣服のポケットに入れて使用する空調服や電熱ベスト着用時でも、重さを感じさせず快適に過ごせます。

※重さは5000mAhの数値

5. 経済的でエコ！従来の約4倍となる「2000回の充電サイクル」

一般的なリチウムイオンモバイルバッテリーの寿命（約500回）を大幅に凌駕する、約2000回の繰り返し充放電サイクル耐性を実現。

長期間使用しても劣化しにくく、買い替えの頻度を減らせるため、お財布にも環境にも優しいサステナブルな仕様です。

【ご購入はこちらからどうぞ】

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5000mAh（黒）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3JVZ3FM

5000mAh（白）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3K7KCRX

10000mAh（黒）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3K824QB

10000mAh（白）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3JQD1S3

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5000mAh（黒）：https://flashstore.jp/view/item/000000008583

5000mAh（白）：https://flashstore.jp/view/item/000000008582

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10000mAh（白）：https://flashstore.jp/view/item/000000008584

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◆製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/97_1_8a4cb3ac83f35db48911f8bc3f0ca7a3.jpg?v=202606160352 ]

▼公式サイト

https://www.mag-labo.com/

▼公式ショッピングサイト FLASH STORE

https://flashstore.jp/

▼公式Amazon FLASH STORE

https://x.gd/nOrdh

▼公式楽天ショップ FLASH STORE

https://www.rakuten.ne.jp/gold/flashstore/

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秋葉原駅前の直営店舗「MAG-LAB」でも各商品を販売中！

秋葉原駅 昭和通り口より徒歩30秒

直営店舗「MAG-LAB」

東京都千代田区神田佐久間町1-17

営業時間 9:00～20:00

定休日なし

【株式会社磁気研究所とは】

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街・秋葉原で創業。

フロッピーディスクなど記録メディアの専門商社として成長し、現在はモバイルバッテリーやUSBメモリといったデジタル製品も多数展開中。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、日々進化するライフスタイルに寄り添う製品づくりを行っています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数：120名

事業内容：デジタル家電・パソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョンサービス

詳細を見る :https://www.mag-labo.com/