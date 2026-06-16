国宝級に美しい、岩瀬洋志さんが美容誌初カバー！VOCE8月号特別版の表紙を飾る！

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株式会社講談社




VOCE8月号特別版の表紙を飾っていただいたのは、NEXTブレイク俳優の岩瀬洋志さん。端正なルックスに透明感、美容界でも大注目の岩瀬さんの記念すべき美容誌初表紙！　今回は岩瀬洋志 in Summerと題して、“最強にメロいSUMMER BOY”をコンセプトに撮影しました。コンセプトにあわせて夏の想い出をたっぷり取材！と思いきや、「僕、実は夏が苦手でほとんど家にいます……」と、実はインドア派なことが発覚。ご本人いわく「夏の日差しの中にいる僕は、この撮影でしか見られません（笑）」ということで、逆に貴重な姿をVOCE8月号ではお見せします！　撮影当日は上下黒レザーのオーラある私服姿で現れた岩瀬さんでしたが、真っ先に現場にあるお菓子に飛びつき、キュートなギャップも。意外な趣味の話から、真面目な話までたっぷりお届けしているので、要チェックです。



書籍情報



VOCE 2026年８月号



〈通常版〉\980

表紙：浜辺美波　　　　　【amazon】https://amzn.to/43uTpE1




〈増刊〉\1100

表紙：岩瀬洋志　　　　　【amazon】https://amzn.to/4vH4myn




〈Special Edition〉\1100

表紙：浜辺美波　　　　　【amazon】https://amzn.to/4v2LZns




〈Special Edition増刊〉\980

表紙：KEY TO LIT　　　【amazon】https://amzn.to/49UKDTr




発売日：2026年6月22日（月） ※⾸都圏基準


発行元：株式会社講談社


※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。



特集・付録情報





信頼度No.1！


2026年上半期 VOCEベストコスメ


VOCE8月号は通常版と増刊とSpecial EditionとSpecial Edition増刊の4種類！



＜通常版＞


◆特別付録


【1】【2】【3】KANEBO


・カネボウ　ルージュスタードラマ D204（ミニサイズ1本・直塗り2～3回分）


・カネボウ　クリーム　イン　デイII〈医薬部外品〉SFP30・PA＋＋＋（2包）


・カネボウ　クリーム　イン　ナイトII〈医薬部外品〉（2包）


【4】【5】ダヴ


・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 クレンジングオイル（1包）


・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 洗顔料（1包）


伝説のノートがVOCEだけで復活！　スキンケアの“正解”がわかる


【6】石井美保さん監修　美肌ノート2026


◆貼り込み付録


【1】【2】【3】SHISEIDO


・SHISEIDO エッセンス スキンスムースファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）


・SHISEIDO エッセンス スキングロウファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）


・SHISEIDO エッセンス スキングロウ プライマー SPF25・PA＋＋（1包）



＜増刊＞


◆特別付録


【1】注目3ブランドの夏肌快適セット


１.トゥヴェール バランシング GA ローション モイスト（ミニボトル1本・18ml・約10回分）


２.ByUR バイユア グローブースト マルチV ラメラミスト（ミニボトル1本・10ml・約20回分）


３.SHIRORU クレンジングオイル ブラック（2包）


【2】アクアレーベル


・アクアレーベル　スペシャルジェルクリーム EX（ブライトニング）〈医薬部外品〉（18g・朝晩使用で約6日分）


【3】【4】【5】KANEBO


・カネボウ　ルージュスタードラマ D204（ミニサイズ1本・直塗り2～3回分）


・カネボウ　クリーム　イン　デイII〈医薬部外品〉SFP30・PA＋＋＋（2包）


・カネボウ　クリーム　イン　ナイトII〈医薬部外品〉（2包）


◆貼り込み付録


【1】【2】【3】SHISEIDO


・SHISEIDO エッセンス スキンスムースファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）


・SHISEIDO エッセンス スキングロウファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）


・SHISEIDO エッセンス スキングロウ プライマー SPF25・PA＋＋（1包）



＜Special Edition＞


◆特別付録


＼史上初！？　箱ごと冷やせる涼感スキンケアBOX／


冷やし雪肌精3点セットで夏のお手入れを心地よく！


【1】雪肌精


１.薬用雪肌精 ブライトニングエッセンス ローション〈医薬部外品〉（14ml・約4回分）


２.薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル〈医薬部外品〉（6g・約3～6回分）


３.薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス〈医薬部外品〉SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）


【2】【3】ダヴ


・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 クレンジングオイル（1包）


・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 洗顔料（1包）


【4】MEDULLA


・ミードリップ レスキューシャンプー（300ml）吊り下げフック付き



＜Special Edition増刊＞


◆特別付録


【1】hana by hince


・トリプルアイパレット 01 モモ／02 ベリー


※2種のうち1種がランダムで入っており、選ぶことはできません。色の交換はできかねますのでご了承ください。


【2】ピュレア


・リジュオンリペアエッセンスマスク（7枚入り）


◆綴じ込み付録


KEY TO LIT ハートにFIREピンナップ


8月号のラインナップはこちら！


2026年上半期ベストコスメ


こんなに使える!　ベスコス受賞コスメ


美プロのMYベスコス


COVER BEAUTY 浜辺美波 2026年上半期ハマベのまとめ


岩瀬洋志 in Summer


KEY TO LIT 正直、惚れずにいられない！


夏のメイクはピュア上等！


石井美保、50の美の現在地


※ラインナップは通常版・増刊・Special Edition・Special Edition増刊とも同じです。


VOCE8月号で2026年上半期 VOCEベストコスメをチェック！



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