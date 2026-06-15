2025-26シーズンを締めくくる集大成。シーホース三河「Super Girls」メンバー全員による現体制ラストパフォーマンス、6月21日(日)に開催！

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

6/21(日)「シーホース三河 Super Girls 2025-26シーズン FINAL PERFORMANCE inイオンモール岡崎」の開催が決定いたしました！

2025-26シーズン最後のイベントとして今シーズン、ホームゲームで披露したパフォーマンスやトーク企画などを実施予定です。

ぜひ会場で現体制最後のパフォーマンスをお楽しみください。

ご来場お待ちしております！

開催概要

◆開催日程

2026年6月21日(日)

◆会場

イオンモール岡崎 1F セントラルコート

〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町外山38-5

イベント概要

◆タイムスケジュール

17:00 待機列形成

17:30 開場

18：30 ステージパフォーマンス（40分程度）

◆内容

・ダンスパフォーマンス

・トーク企画

◆参加メンバー

2025-26メンバー全員

贈り物・プレゼント

贈り物、プレゼントは会場付近のブースにてお受けいたします。

時間：17:30~19:00

対象：Super Girls メンバー

※以下の内容はお預かりできません

・飲食物(市販・手作り含めた全般)

・現金、金券、商品券

・高額な商品 ※1点につき価格1万円以上(税別)の品物

・観戦ルールで禁止されている危険物

※差し入れされる物・量は常識の範疇内にお留め置きください。

※場合によっては中身を確認させていただき、お受け取りをお断りすることがございますので、ご了承ください。

※直接渡す行為は一切禁止しております。

注意事項

- イベント内容及び参加者は予告なく、急遽変更になる場合がございます。- 弊社スタッフにより、イベント中の写真を撮影いたします。※撮影した写真はシーホース三河公式SNSなどで使用する場合がございますので、ご了承ください。- 座席数に限りがございます。立ち見となる場合がございますのであらかじめご了承ください。- お荷物や張り紙等による場所取り行為は一切禁止とさせていただきます。- お荷物や張り紙等を発見した場合には撤去させていただくこともございます。また撤去したものについての責任は一切負えませんので、あらかじめご了承ください。