カワサキから「ELIMINATOR」シリーズを2026年7月18日(土)に発売、ロー＆ロングフォルムで扱いやすさ、ETC2.0標準装備で利便性にも優れたミドルクラスモデル

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、ストリートクルーザーモデル「ELIMINATOR」「ELIMINATOR SE」「ELIMINATOR PLAZA EDITION 」を、2026年7月18日(土)に発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/eliminator/street-cruiser/eliminator

ELIMINATOR ※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。【ELIMINATOR】

独自のロー＆ロングフォルムでひときわ目を引くクールなスタイルで、登場以来熱いご支持をいただいているELIMINATOR。モーターサイクルが持つ普遍的なデザインを継承しながら、タンクからテールにかけて水平基調の造形が、そのフォルムを際立たせます。カワサキミドルクラスでトップクラスに低いシートに腰を下ろすと、ハンドルは腕を自然に伸ばした位置に、ステップは膝が適度に曲がる位置に用意されています。398cm³ 並列2気筒エンジンは、低速域での豊かなトルクによる良好なコントロール性を実現。高速走行時には、力強いパワーとリニアなレスポンスを発揮します。大排気量モデル並の存在感のある車体は、軽量化を追求。扱いやすさ・安心感を高めてライディングのストレスを軽減。モダンな雰囲気を添えるコンパクトな丸形オールデジタル液晶インストゥルメントパネルと、ETC2.0車載器キットを標準装備するなど、日常使いから通勤・通学、ツーリングまで、爽快なライディングの世界にライダーを導きます。

■ELIMINATOR 従来モデルからの主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

【ELIMINATOR SE】ELIMINATOR SE ※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

ELIMINATORのロー＆ロングフォルムに、スタイリッシュなデザインのヘッドライトカウル、ミツバサンコーワ製のGPS対応型前後ドライブレコーダー、USB Type-C電源ソケットを装備し、ライダーの安心感や快適性を高めているほか、ツートーンのシートレザーやフロントフォークブーツがよりワイルドな雰囲気を漂わせています。

■ELIMINATOR SE 従来モデルからの主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

【ELIMINATOR PLAZA EDITION】ELIMINATOR PLAZA EDITION ※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

キャンディエメラルドグリーンという専用カラーに加え、ミツバサンコーワ製GPS対応型前後ドライブレコーダーとUSB Type-C電源ソケットを装備。ELIMINATORならではのゆったりとしたライディングポジションや、扱いやすい398cm³並列2気筒エンジンはそのままに、安心と利便性をさらに高めたELIMINATOR PLAZA EDITION。市街地へ、郊外へ、そしてロングツーリングへと、ライダーをモーターサイクルの楽しさに誘い出します。

■ELIMINATOR PLAZA EDITION 従来モデルからの主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

■カラー

・ELIMINATOR

ELIMINATOR(エボニー)ELIMINATOR(パールロボティックホワイト)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

・ELIMINATOR SE

ELIMINATOR SE(メタリックマットグラフェンスチールグレー×フラットエボニー)ELIMINATOR SE(メタリックブルーイッシュグリーン)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

・ELIMINATOR PLAZA EDITION

※「ELIMINATOR PLAZA EDITION」モデルの販売はカワサキプラザのみとさせていただきます。

ELIMINATOR PLAZA EDITION(キャンディエメラルドグリーン)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/931_1_57696b26b8592389656f54a83b06dd20.jpg?v=202606160251 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。

※価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)Co.,Ltd(KMT)で日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

※当モデルはETC2.0車載器キット標準装備車です。

※「ELIMINATOR PLAZA EDITION」モデルの販売はカワサキプラザのみとさせていただきます。

■カワサキ プラザについて

全国96店舖*のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。

また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。

*2026年6月現在

▽お近くのカワサキプラザ検索はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)

■主要諸元

製品ページより主要諸元表をご確認ください。

・ELIMINATOR 主要諸元表はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/eliminator/street-cruiser/eliminator/2027-eliminator)

・ELIMINATOR SE 主要諸元表はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/eliminator/street-cruiser/eliminator/2027-eliminator-se)

・ELIMINATOR PLAZA EDITION 主要諸元表はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/eliminator/street-cruiser/eliminator/2027-eliminator-plaza-edition)

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

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