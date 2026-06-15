「マイナビ・日経２０２７年卒大学生就職企業人気ランキング」地域別人気企業ランキング【関東・甲信越エリア(東京を除く)】※１で１位に選出されました

イオン株式会社

イオンは、「マイナビ・日経２０２７年卒大学生就職企業人気ランキング」※２において、地域別

人気企業ランキング【関東・甲信越エリア(東京を除く)】で1位に選出されました。本ランキングは、２０２７年卒業予定の大学生を対象に、就職先として志望度・関心度の高い企業を集計し、ランキング形式で公表するものです。

イオン株式会社 採用部長 近藤 良策

イオンは、学生の皆さまにイオンを就職先として想起・理解いただく機会を創出し、グループ全体の採用ブランド強化と採用競争力の向上を図るため、イオングループ企業が一堂に会する大型就活イベントを開催しています。また、学生の皆さまとの早期接点を形成し、体験型コンテンツを通じて興味・関心を喚起することで、インターンシップ参加から早期選考への接続を支援しています。

イオンは、人材こそがグループの成長と社会への価値提供を支える原動力だと考え、学生の皆さまと真摯に向き合い、リアルな体験と対話から生まれる納得感ある出会いを、インターンシップや採用選考へ確かな一歩につなげます。

◆「マイナビ・日経２０２７年卒大学生就職企業人気ランキング」について

株式会社マイナビと株式会社日本経済新聞社が共同で２０２７年卒業予定の大学生を対象に

調査を実施しています。詳細は、下記サイトをご覧ください。

https://job.mynavi.jp/conts/2027/tok/nikkei/ranking27/

※１ 北海道／東北／関東甲信越（東京を除く）／東海／北陸／関西／中国・四国／九州・沖縄の8地域別の区分における『関東甲信越（東京を除く）』を指します

※２ 出典 ２０２７年卒大学生就職企業人気ランキング

（２０２６年４月２０日発行 日本経済新聞朝刊 日経×マイナビ新卒採用広告特集）