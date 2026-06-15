ohoro GIN Standard がIWSC 2026 でGold Outstanding medal（98 点）を受賞

世界的酒類コンペティションで高評価 限定商品2 種も受賞

株式会社ニセコ蒸溜所

株式会社ニセコ蒸溜所（北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役社長：南雲二郎、以下ニセコ蒸溜所）は、世界的に権威ある酒類コンペティション「International Wine & Spirit Competition（IWSC）2026」において、「ohoro GIN Standard」が Classic Gin Category で Gold Outstanding medal（98 点）を受賞したことをお知らせいたします。

また、「ohoro GIN Standard」はジン・トニックとしての完成度を評価する「Gin & Tonic Awards」においてもSilver Medal を受賞しました。さらに、「ohoro GIN Limited Edition Lavender」がContemporary Gin Category でBronze Medal、「ohoro GIN Limited Edition Japanese Peppermint」がFlavoured Gin Category でBronze Medal を受賞し、ohoro GIN シリーズが国際的な評価を獲得しました。

IWSC 2026 受賞結果

【Classic Gin Category】

・ohoro GIN Standard：Gold Medal（98点）

・Gin & Tonic Awards：Silver Medal

【Contemporary Gin Category】

・ohoro GIN Limited Edition Lavender：Bronze Medal（89点）

【Flavoured Gin Category】

・ohoro GIN Limited Edition Japanese Pepper mint：

Bronze Medal（86点）

「ohoro GIN Standard」が 98 点の高評価を獲得

「ohoro GIN Standard」は、ニセコアンヌプリの湧水を使用し、北海道産和ハッカをはじめとするボタニカルを原料に製造するクラフトジンです。

北海道・ニセコの豊かな自然を映したような爽やかな香りと繊細な味わいが特長で、ストレートやソーダ割りはもちろん、ジン・トニックでもその個性をお楽しみいただけます。

Gold Outstanding medal は通常のGold( 基準95 ポイント以上) ではなく、総合スコア98 ポイント以上を獲得する必要があるIWSC で最高栄誉となる賞になります。今回のIWSC では98 点という日本最高得点で受賞したほか、Gin & Tonic Awards でもSilver Medal を獲得し、その品質とバランスの良さが高く評価されました。

北海道・ニセコの自然が育む「ohoro GIN」

ohoro（オホロ）は、アイヌ語で“続く” を意味する言葉です。ニセコの地で生まれたこのジンが多くの方に親しまれ、未来へと長く続いていくようにとの願いを込めて名付けました。今回受賞した「ohoro GIN」シリーズは、この地の素材にこだわり、ニセコアンヌプリの清冽な伏流水をはじめ、ヤチヤナギやニホンハッカ、ラベンダーなど北海道由来のボタニカルを使用しています。いずれのジンもクリアでバランスの取れた味わいを目指し、それぞれの素材の個性を丁寧に引き出しています。

International Wine & Spirit Competition（IWSC）について

IWSC は1969 年に創設された世界有数の酒類コンペティションです。世界各国から出品されたワインやスピリッツを対象に、業界を代表する専門家によるブラインドテイスティングが行われ、その品質を厳正に審査しています。

受賞結果は世界中の生産者、流通関係者、消費者から高い信頼を得ており、酒類業界における重要な評価指標の一つとなっています。

製品概要

ohoro GIN Standard (オホロ・ジン・スタンダード)

ニセコアンヌプリの良質な伏流水（軟水）に、北海道ニセコ町産のヤチヤナギ、ニホンハッカをボタニカルとして使用しました。クリアでスムースでありながら、芯のあるしっかりとした味わいに軽やかなシトラスの香りを感じるような仕上がりとし、ジン・トニックやマティーニなどのカクテルベースとしても使いやすい味わいです。

品 目 ：スピリッツ

原 材 料：醸造アルコール（国内製造）

ボ タ ニ カ ル： ヤチヤナギ ( 北海道ニセコ町産 )、ニホンハッカ（北海道ニセコ町産）、ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカルート、オリスルート、リコリス、カモミール、レモン、オレンジ、柚子、ライム、グレープフルーツ

アルコール分 ：47％

容 量 ：700ml

希望小売価格 ：4,950 円（税込） ※箱代 242 円（税込）

ohoro GIN Limited Edition Lavender (オホロ・ジン・ラベンダー )

ニセコ町花であるラベンダーがキーボタニカルの数量限定品。ラベンダーは全量摘みたてのニセコ町産を贅沢に使用。生花から心地よい香りを引き出しました。

品 目 ：スピリッツ

原 材 料：醸造アルコール（国内製造）

ボ タ ニ カ ル： ラベンダー ( 北海道ニセコ町産 )、ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカルート、オリスルート、リコリ

ス、カモミール、レモン、オレンジ、柚子、ライム、グレープフルーツ

アルコール分 ：47％

容 量 ：700ml

希望小売価格 ：5,500 円（税込） ※箱代 242 円（税込）

ohoro GIN Limited Edition Japanese Peppermint ( オホロ・ジン・ニホンハッカ )

北海道ニセコ町産ニホンハッカをキーボタニカルにした数量限定品。ハッカならではの清涼感あふれるフレーバーを存分にお楽しみいただけます。柑橘類を使用したカクテルベースにもおすすめです。

品 目 ：スピリッツ

原 材 料：醸造アルコール（国内製造）

ボ タ ニ カ ル： ニホンハッカ (北海道ニセコ町産)、ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカルート、オリスルート、リコリス、カモミール、レモン、オレンジ、柚子、ライム、グレープフルーツ

アルコール分 ：47％

容 量 ：700ml

希望小売価格 ：5,500 円（税込） ※箱代 242 円（税込）

ニセコ蒸溜所について

国定公園ニセコアンヌプリと国立公園羊蹄山に囲まれた世界的なスノーリゾート地・ニセコ町で 2021年より製造を開始。

豪雪地帯ならではの上質な軟水に恵まれた上、道内でも気温が下がりすぎない土地柄を活かし、上品で繊細でバランスの取れたウイスキーづくりを行うとともに、クラフトジン「ohoro GIN」シリーズも製造。

株式会社ニセコ蒸溜所はHakkaisanグループです。

お客様からの問い合わせ先

株式会社ニセコ蒸溜所 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ478-15

電話：0136-55-7477（10：00-17：00）

https://niseko-distillery.com/ja/