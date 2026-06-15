【ブルガリ】オープンを祝してブルガリ アンバサダーの山下智久が「ブルガリ 心斎橋」へ来場

ブルガリ・ジャパン合同会社

2026年6月15日、大阪 - 壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ 心斎橋」を2026年6月13日にオープンしました。メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現しています。店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越したイタリアのクラフツマンシップを堪能していただき、さらにイタリア、日本、そしてブルガリへの賛美に溢れるアート作品を通じて、メゾンの世界観をあますなくことなくご体験いただけます。

オープンを祝して、山下智久は、次のようにコメントを寄せました。

「『ブルガリ 心斎橋』のオープンに心よりお祝い申し上げます。ローマの美意識と大阪のエネルギーが見事に融合した、アートを鑑賞しながらメゾンのクラフツマンシップに触れられる特別な空間ですね。共通しているのは、人と街の温かさだと感じました。多くの方にとって、人生を豊かにする心満たされる体験の場となることを願っています」

【着用商品】

「ビー・ゼロワン」

ネックレス

WG x DIA

「ビー・ゼロワン」

シングル ピアス

YG

「ビー・ゼロワン」

ブレスレット

WG

「ビー・ゼロワン」

ブレスレット

YG

「ビー・ゼロワン」

リング

WG

「ビー・ゼロワン」

リング

YG

「オクト フィニッシモ」

時計

37mm

チタン

ブルガリ 心斎橋

大阪府大阪市中央区南船場 3-12-14 クオーツ心斎橋

06-6732-8000

営業時間：午前11時00分～午後8時00分

※営業時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

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