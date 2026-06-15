女子プロゴルファー福田萌維選手、ステップ・アップ・ツアーで悲願のプロ初優勝を達成！

プレミアグループ株式会社

自動車に関する複合的なサービスを提供するオートモビリティ企業のプレミアグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：柴田洋一、以下「当社」）は、当社のメインブランド「カープレミア」のスポンサー契約選手であるプロゴルファー福田萌維選手（以下「福田選手」）が、2026年6月14日（日）に最終日を迎えたJLPGAステップ・アップ・ツアー「ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース」（以下「本大会」）において、見事プロ初優勝を果たしたことをお知らせいたします。

大会2日目にコースレコードタイとなる「63」をマークし、首位で最終日を迎えた福田選手 。最終日はアマチュア選手の猛追を受け、通算15アンダーで並ぶ大混戦となりましたが、強い信念のもと粘り強いゴルフを展開し勝負はプレーオフへと持ち込まれました。

緊迫したプレーオフ1ホール目、福田選手は見事なティーショットでピンそば1メートルにつける絶好のチャンスを演出。この好機を逃さずバーディを奪って激戦を制し、プロ2年目、そして「10代最後の試合」において見事悲願のプロ初優勝を掴み取りました。

重圧のかかる展開においても最後まで攻めの姿勢を崩さず、自らの手で勝利を掴み取った福田選手の果敢なプレーは、私たちに大きな勇気と感動を与えてくれました。ウエアに「カープレミア」のロゴを掲げ、さらなる高みへと挑戦を続ける福田選手を、当社はこれからも全力でサポートしてまいります。

■福田選手コメント

この度、ルートインカップ上田丸子グランヴィリオレディースで優勝することができました。最後まであきらめずに戦い抜き、プレーオフを制しての勝利となり、とても嬉しく思います。日頃より応援してくださっている皆さま、支えてくださる関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。今後はレギュラーツアーでの優勝を目指し、より一層精進してまいります。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。

■福田選手プロフィール

■大会概要

大 会 名 ：JLPGAステップ・アップ・ツアー「ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース」

開催日程：2026年6月12日（金）～6月14日（日）

会 場 ：長野県上田市、上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部（6,277ヤード/パー71）

賞 金 ：総額2,000万円 優勝360万円

主 催 ：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）

共 催 ：ルートイングループ

―――――会社情報―――――

【プレミアグループについて】

プレミアグループは、「オートモビリティ企業グループ」です。

私たちは、仕入れ、購入、利用、整備、買取りをはじめとする「クルマ」に関する様々な行程において、お客様や自動車販売店・自動車整備工場の皆様に先進的なソリューションを提供してまいります。

2018年12月に東証一部に上場し、2022年4月にプライム市場へ移行。現在では、国内・海外合わせた20社以上のグループ体制で、東南アジアを中心とした海外でも事業を展開しています。

〈会社概要〉

社 名 ：プレミアグループ株式会社（持株会社）

上場市場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：7199）

代 表 者 ：代表取締役社長 CEO 柴田洋一

所 在 地 ：東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー19階

設 立：2015年5月（グループ創業は 2007年11月）

資 本 金 ：1,817百万円（2026年3月末時点）

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等

U R L ：https://www.premium-group.co.jp/

〈本件に関するお問い合わせ先〉

プレミアグループ株式会社

グループ成長戦略本部 広報・IR部

Ｅｍａｉｌ：koho@premium-group.co.jp