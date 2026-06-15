株式会社アイティーシー、BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO., LTD.製品の正規販売代理店として取り扱いを開始

株式会社アイティーシー

株式会社アイティーシー（本社：東京都千代田区）は、このたび、BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO., LTD.（本社：中国、以下「BIWIN」）の正規販売代理店として、同社が開発・製造する製品の取り扱いを開始いたしました。

BIWINは、フラッシュストレージおよびDRAMメモリ製品の研究開発からパッケージング、テスト、製造までを自社で一貫して手掛けるグローバル半導体メモリメーカーです。自社製造拠点を有し、高度な生産設備と厳格な品質管理体制のもと、高品質かつ安定した製品供給を実現しています。

また、SSD、DRAMメモリモジュール、ポータブルSSD、メモリーカード、組込みストレージ製品など幅広い製品群を展開し、コンシューマー市場に加え、産業機器、監視システム、エッジコンピューティング、データセンターなど高い信頼性が求められる分野においても採用が拡大しています。

株式会社アイティーシーは、品質、供給安定性、技術力を重視した製品選定を行っており、BIWINの正規販売代理店として製品の取り扱いを開始することで、自社工場による一貫生産体制とグローバル市場での実績を有するBIWIN製品を通じ、お客様により信頼性の高いソリューションを提供してまいります。

■ 主な取り扱い製品

・PCIe NVMe SSD

・SATA SSD

・産業用途向けSSD

・DRAMメモリモジュール

・組込みストレージ製品

・ポータブルSSD

・microSDカード／SDカード

・USBフラッシュドライブ

株式会社アイティーシーは今後も、BIWINの正規販売代理店として国内市場における販売体制の強化を図るとともに、国内外の優れたテクノロジーパートナーとの連携を通じて、お客様の製品開発およびシステム運用を支える高品質なソリューションを提供してまいります。

【BIWIN Storage Technology Co., Ltd.について】

BIWIN Storage Technology Co., Ltd.は、中国に本社および自社製造拠点を構える半導体メモリメーカーです。フラッシュストレージおよびDRAMメモリ製品の研究開発から製造までを一貫して手掛け、SSD、DRAMメモリ、メモリーカード、組込みストレージ製品などをグローバル市場へ提供しています。自社工場による品質管理と安定供給体制を強みとしています。



メーカーウェブサイト

産業用途向け：https://www.biwintechnology.com/

コンシューマー向け：https://www.biwintech.com/

【お問い合わせ先】

株式会社アイティーシー

法人営業部

TEL：03-6272-6262

E-mail：info@itc-web.jp

URL：https://www.itc-web.jp/