【Amazon限定42％OFF特価】高コスパSIMフリースマホ「Note56」が13,900円！Android 16・6150mAh大容量バッテリー・90Hz大画面搭載モデルを期間限定販売

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最新Android 16を搭載したSIMフリースマートフォン「DOOGEE Note56」のAmazon期間限定セールを開催いたします。

近年、日本市場では「安いスマホ」「格安スマホ」「SIMフリースマホ」「コスパスマホ」「サブスマホ」への需要が高まっています。DOOGEE Note56は、Android 16、6.56インチ90Hz大画面、6150mAh大容量バッテリー、最大24GB RAM、最大2TB拡張対応など、日常使いに十分なスペックを備えながら、1万円台前半の価格を実現した高コスパモデルです。

Amazon期間限定セール概要

Amazon限定セール開催中

【商品名】DOOGEE Note56

【通常価格】23,900円（税込）

【セール価格】13,900円（税込）

【割引率】42％OFF

【セール期間】2026年6月22日まで

【販売ページ】https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1HBBP6K

※数量限定販売のため、予定数量に達し次第終了となる場合があります。

最新Android 16搭載。毎日の操作をもっと快適に

DOOGEE Note56は、2026年最新のAndroid 16を搭載したSIMフリースマートフォンです。

SNS、LINE、動画視聴、ネット検索、オンラインショッピングなど、日常的な操作をスムーズに楽しめます。

シンプルで見やすいUI設計により、スマホ初心者、学生、シニア世代、サブ端末を探している方にもおすすめです。

さらに、プライバシースペース機能により、大切なアプリやデータを安全に管理できます。

6.56インチ大画面＆90Hz表示で動画もSNSもなめらか

最新OS搭載

6.56インチHD+ IPSディスプレイを搭載し、90Hz高リフレッシュレートに対応。

SNSのスクロール、Web閲覧、動画再生、ゲーム操作もなめらかで快適です。

1612×720のHD+解像度により、YouTube、映画、SNS、電子書籍なども見やすく表示。

ブルーライト軽減モードとアイケア機能も備え、長時間使用にも配慮した設計です。

6150mAh大容量バッテリーで外出先でも安心

6.56インチ大画面

DOOGEE Note56は、6150mAhの大容量バッテリーを搭載。

通勤、通学、旅行、出張など、外出先でも電池残量を気にせず使いやすい仕様です。

動画視聴、通話、SNS利用、ビジネス用途まで幅広く対応し、頻繁な充電の手間を軽減します。

最大24GB RAM＋64GB ROM、最大2TB拡張にも対応

6150mAh大容量バッテリー

本製品は、3GB物理RAMに加え、最大21GBの拡張RAMに対応し、合計最大24GB RAMとして利用できます。

複数アプリの切り替えやマルチタスクもスムーズに行えます。

また、64GB ROMを搭載し、さらにTFカードで最大2TBまで容量拡張が可能。

写真、動画、音楽、アプリなどをたっぷり保存できます。

顔認証・4GデュアルSIM対応

24GB RAM＋64GB ROM

顔認証機能にも対応し、スムーズなロック解除が可能です。

さらに、4GデュアルSIM対応により、仕事用とプライベート用の使い分けにも便利です。

GPS、GLONASS、Galileo測位システムにも対応し、地図アプリやナビ利用も快適に行えます。

1万円台で選べる高コスパAndroidスマホ

機能対応

DOOGEE Note56は、

・Android 16搭載

・SIMフリー対応

・6.56インチ90Hz大画面

・6150mAh大容量バッテリー

・最大24GB RAM

・64GB ROM

・最大2TB拡張対応

・8MP AIカメラ

・顔認証対応

・4GデュアルSIM対応

・GPS/OTG対応

といった日常使いに便利な機能を搭載。

通常価格23,900円（税込）のモデルを、Amazon期間限定で13,900円（税込）にて購入できる特別な機会です。

安いスマホ、格安スマホ、学生向けスマホ、シニア向けスマホ、サブスマホを探している方におすすめの一台です。

商品ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1HBBP6K

セール期間

2026年6月22日まで

※在庫がなくなり次第終了となる場合があります。

【メーカー保証】

ご購入日より1年間のメーカー保証付き。初期不良および自然故障について日本語サポートにて対応いたします。