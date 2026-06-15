【Amazon限定42％OFF特価】高コスパSIMフリースマホ「Note56」が13,900円！Android 16・6150mAh大容量バッテリー・90Hz大画面搭載モデルを期間限定販売
最新Android 16を搭載したSIMフリースマートフォン「DOOGEE Note56」のAmazon期間限定セールを開催いたします。
近年、日本市場では「安いスマホ」「格安スマホ」「SIMフリースマホ」「コスパスマホ」「サブスマホ」への需要が高まっています。DOOGEE Note56は、Android 16、6.56インチ90Hz大画面、6150mAh大容量バッテリー、最大24GB RAM、最大2TB拡張対応など、日常使いに十分なスペックを備えながら、1万円台前半の価格を実現した高コスパモデルです。
Amazon限定セール開催中
Amazon期間限定セール概要
【商品名】DOOGEE Note56
【通常価格】23,900円（税込）
【セール価格】13,900円（税込）
【割引率】42％OFF
【セール期間】2026年6月22日まで
【販売ページ】https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1HBBP6K
※数量限定販売のため、予定数量に達し次第終了となる場合があります。
最新Android 16搭載。毎日の操作をもっと快適に
DOOGEE Note56は、2026年最新のAndroid 16を搭載したSIMフリースマートフォンです。
SNS、LINE、動画視聴、ネット検索、オンラインショッピングなど、日常的な操作をスムーズに楽しめます。
シンプルで見やすいUI設計により、スマホ初心者、学生、シニア世代、サブ端末を探している方にもおすすめです。
さらに、プライバシースペース機能により、大切なアプリやデータを安全に管理できます。
最新OS搭載
6.56インチ大画面＆90Hz表示で動画もSNSもなめらか
6.56インチHD+ IPSディスプレイを搭載し、90Hz高リフレッシュレートに対応。
SNSのスクロール、Web閲覧、動画再生、ゲーム操作もなめらかで快適です。
1612×720のHD+解像度により、YouTube、映画、SNS、電子書籍なども見やすく表示。
ブルーライト軽減モードとアイケア機能も備え、長時間使用にも配慮した設計です。
6.56インチ大画面
6150mAh大容量バッテリーで外出先でも安心
DOOGEE Note56は、6150mAhの大容量バッテリーを搭載。
通勤、通学、旅行、出張など、外出先でも電池残量を気にせず使いやすい仕様です。
動画視聴、通話、SNS利用、ビジネス用途まで幅広く対応し、頻繁な充電の手間を軽減します。
6150mAh大容量バッテリー
最大24GB RAM＋64GB ROM、最大2TB拡張にも対応
本製品は、3GB物理RAMに加え、最大21GBの拡張RAMに対応し、合計最大24GB RAMとして利用できます。
複数アプリの切り替えやマルチタスクもスムーズに行えます。
また、64GB ROMを搭載し、さらにTFカードで最大2TBまで容量拡張が可能。
写真、動画、音楽、アプリなどをたっぷり保存できます。
24GB RAM＋64GB ROM
顔認証・4GデュアルSIM対応
顔認証機能にも対応し、スムーズなロック解除が可能です。
さらに、4GデュアルSIM対応により、仕事用とプライベート用の使い分けにも便利です。
GPS、GLONASS、Galileo測位システムにも対応し、地図アプリやナビ利用も快適に行えます。
機能対応
1万円台で選べる高コスパAndroidスマホ
DOOGEE Note56は、
・Android 16搭載
・SIMフリー対応
・6.56インチ90Hz大画面
・6150mAh大容量バッテリー
・最大24GB RAM
・64GB ROM
・最大2TB拡張対応
・8MP AIカメラ
・顔認証対応
・4GデュアルSIM対応
・GPS/OTG対応
といった日常使いに便利な機能を搭載。
通常価格23,900円（税込）のモデルを、Amazon期間限定で13,900円（税込）にて購入できる特別な機会です。
安いスマホ、格安スマホ、学生向けスマホ、シニア向けスマホ、サブスマホを探している方におすすめの一台です。
商品ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1HBBP6K
セール期間
2026年6月22日まで
※在庫がなくなり次第終了となる場合があります。
【メーカー保証】
ご購入日より1年間のメーカー保証付き。初期不良および自然故障について日本語サポートにて対応いたします。