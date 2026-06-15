【大好評につき第2回開催！】7月3日(金) 東京・大手町 トレント開示請求 無料相談会（完全面談主義・完全個別対応）

弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所

▼お申し込みはこちらから▼

https://kakehashi-torrent.com/inquiry/form

今年3月に実施した第1回東京出張相談会では、大変多くの反響をいただき予約枠が満席となりました。

ご来場いただいた皆様からは「ずっと一人で抱え込んでいたので、専門家と直接会って話せて本当に安心した」という安堵のお声を多数いただいております。

第1回を終えて、遠方という物理的な距離を理由に相談をためらっている方や、やはり直接対面で状況を整理したいと希望される方が依然として多くいらっしゃると実感いたしました。

当事務所は、トレント案件において「完全面談主義」を貫いております。

ダウンロードした作品の数や種類、ご利用のプロバイダー、ご家族や職場への影響の懸念、現在の経済状況など、ご依頼者様が抱える事情は一つとして同じ事案はありません。

だからこそ、電話やLINEのやり取りだけで簡単に案件処理を済ませるようなことはせず、お一人おひとりの個別事情を丁寧にお聞きするために直接お会いすることを大切にしています。



そうした方針のもと、一人でも多くの方の不安を解消する手助けができればと考え、この度【第2回 東京無料相談会】の開催を決定いたしました。

今回も、これまで全国から2,500件を超えるご相談をお受けしてきた弁護士が直接東京へ伺い、ネットの憶測ではない「リアルな法的見通し」をお伝えします。

プライバシーが完全に守られる個室での対応となりますので、誰にも知られたくないという方もご安心ください。

【実施概要】

日時： 2026年7月3日（金） 10:00～17:30

相談料： 無料

会場：SPACES大手町ビル （大手町駅直結・東京駅徒歩圏内）

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F・2F

担当弁護士： 呉 裕麻 / 武田 諒

【ご予約枠（お一人様30分）】 ※丁寧な対応のため、完全予約制・完全個別対応とさせていただきます。

・ 午前：10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30

・ 午後：13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30

・ 夕方：15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00（17:30終了）

【このような方は是非ご参加ください】

・「意見照会書」が届き、どう対応すべきか分からずパニックになっている

・家族や職場に知られることなく、穏便かつ迅速に解決したい

・提示された示談金が法的に見て適正なのか、プロの意見を聞きたい

・警察沙汰（刑事罰）になるリスクに怯え、夜も眠れない日々を過ごしている

▼お申し込みはこちらから▼

https://kakehashi-torrent.com/inquiry/form

※お問い合わせフォームより、以下の通りご入力の上、ご送信ください。

相談オフィス： システム上、どのオフィスを選択していただいても構いません。

お問い合わせ内容： 「東京無料相談会希望」とご記入ください。

枠に限りがございますので、お早めのご予約をお待ちしております。

【弁護士】

弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所 代表弁護士 呉 裕麻 (香川県弁護士会)

【経歴】

2006年 司法試験合格

2008年 岡山合同法律事務所に入所

2013年 岡山中庄架け橋法律事務所を開所

2015年 弁護士法人に変更

2022年 香川オフィスを開所

商号を現事務所名に変更

弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所 弁護士 武田 諒 (香川県弁護士会)

【経歴】

1995年 徳島県出身

2014年 香川大学法学部 進学

2018年 岡山大学法科大学院 進学

2021年 司法試験合格

2022年 弁護士登録

【東京無料相談会に関するお問い合わせ】

弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所

https://kakehashi-law.com/

TEL：087-802-2573（香川オフィス）

▼お申し込みはこちらから▼

https://kakehashi-torrent.com/inquiry/form