新築マンション顧客満足度調査「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026」の部門別 最優秀賞受賞のお知らせ

株式会社THEグローバル社

株式会社THEグローバル社 https://www.the-g.co.jp/ は、不動産情報サイト「SUUMO」を運営する株式会社リクルートが発表した、【首都圏の新築マンション購入者が選んだ顧客満足度調査「SUUMO AWARD 2026」 （以下、「本アワード」）】において、マンションデベロッパー・販売会社の部「創造性・先進性部門」にて最優秀賞を受賞しましたので、お知らせいたします。当社において「SUUMO AWARD」最優秀賞の受賞は初となります。

～ SUUMO AWARD 2026 首都圏 ～

分譲マンションデベロッパー・販売会社の部 創造性・先進性部門 最優秀賞

「SUUMO AWARD」(首都圏)は、株式会社リクルートが首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県）で新築マンションを購入した人を対象に、分譲マンションデベロッパー・販売会社や管理会社の品質や価格、取組み内容など、様々な観点での満足度を調査し、その結果を集計したものです。

※本アワードの詳細は、株式会社リクルートのAWARDページをご覧ください。

⇒ https://suumo.jp/edit/ms/shinchiku/award/shuto/

本アワードは、実際に新築マンションを購入されたお客様の評価に基づき選出されるものであり、このたびの受賞は、当社がこれまで取り組んできた住まいづくりや商品企画、ならびにお客様一人ひとりに寄り添ったサービスが高く評価された結果であると受け止めております。

当社は今後も、「Only One」という経営理念のもと、時代の変化やお客様の多様なニーズに応える独創的で付加価値の高い住まいづくりに取り組んでまいります。

引き続き、お客様にご満足いただける商品・サービスの提供に努めるとともに、魅力的な街づくりの実現に貢献してまいります。

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