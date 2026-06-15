「ぷよぷよ」35周年“だいれんさ！” プロジェクト続報発表！「進研ゼミ 小学講座」コラボやキデイランド大阪梅田店・MEDICOS SHOP 新宿でのポップアップストア開催決定

株式会社セガ

株式会社セガは、35周年を迎えたアクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、実施中の“だいれんさ！” プロジェクトの続報を発表いたしました。

「進研ゼミ 小学講座」とのコラボと、キデイランド大阪梅田店・MEDICOS SHOP 新宿でのポップアップストアの開催が決定いたしました。

今後も35周年を彩るさまざまな企画が次々と“ だいれんさ！” していきます。さらに、 “だいれんさ！” の節目で「ぷよぷよ」シリーズに関わる新発表を予定していますので、今後の展開にご期待ください。

＜35周年記念“だいれんさ”プロジェクト発表＞

本プロジェクトの一部を発表いたしました。これまでの発表（1れんさ！～17れんさ！）は35周年特設サイトよりご確認ください。

今後もさまざまな企画が“だいれんさ！” していきますので、続報をお待ちください。

＜35周年特設サイト＞

https://puyo.sega.jp/35th/

■18れんさ！ 「進研ゼミ 小学講座」コラボ決定！

「進研ゼミ 小学講座」と「ぷよぷよ」のコラボが決定しました。タブレット学習教材「進研ゼミ チャレンジタッチ」でオリジナルのぷよぷよゲームで遊ぶことができるほか、進研ゼミの教材内にぷよぷよが多数登場します。

7月25日（土）から配信される進研ゼミ 小学講座8月号で実施予定です。

■19れんさ！キデイランド大阪梅田店にて、「ぷよぷよ35周年記念POP UP SHOP in KIDDY LAND」開催決定！

昨年に続き、今年もキデイランド大阪梅田店にて「ぷよぷよ35周年記念POP UP SHOP in KIDDY LAND」の開催が決定しました。今回はぷよぷよ35周年を記念したグッズが多数登場するほか、ポップアップの開催を記念してキデイランド先行販売グッズも登場します。

購入特典として、税込2,000円以上お買い上げごとに限定コースター（全3種）を1枚プレゼントします。

【開催概要】

イベント名：ぷよぷよ35周年記念POP UP SHOP in KIDDY LAND

開催期間：2026年6月27日（土）～7月7日（火）

開催場所：キデイランド大阪梅田店(https://www.kiddyland.co.jp/umeda/) POP UP 1

（大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街北館）

営業時間：10:00～21:00 （※キデイランド大阪梅田店の営業時間に準じます）

■20れんさ！MEDICOS SHOP 新宿にて、「『ぷよぷよ』『ぷよぷよ通』POP UP SHOP」開催決定！

MEDICOS SHOP 新宿にて「『ぷよぷよ』『ぷよぷよ通』POP UP SHOP」の開催が決定しました。懐かしくも可愛らしいイラストを使用した新商品を販売します。

また、特典として税込1,000円以上お買い上げごとにクリアカード（全6種）を1枚プレゼント。さらに会場限定で、税込3,000円以上ごとにアルルのバースデーカード（全1種）をプレゼントします。この機会をぜひお見逃しなく！

【開催概要】

イベント名：『ぷよぷよ』『ぷよぷよ通』POP UP SHOP

開催期間：2026年7月17日（金）～8月2日（日）

開催場所：MEDICOS SHOP 新宿

（東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイアネックス6F）

営業時間：11:00～20:00 （※MEDICOS SHOP 新宿の営業時間に準じます）

【販売商品】

・ミニアクリルジオラマ 1,925円（税込）

・アクリル貯金箱 4,070円（税込）

・ブロマイドセット 770円（税込）

・アクリルバッジコレクション 660円（税込）

・アクリルブロックコレクション 990円（税込）

・ステッカーコレクション 440円（税込）

・Tシャツ 4,400円（税込）

・ロングTシャツ 5,500円（税込）

・ランチトートバッグ 1,980円（税込）

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

ぷよぷよポータルサイト：https://puyo.sega.jp/portal/index.html

ぷよぷよ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/puyosega

みどりぷよ（ぷよぷよシリーズ公式）X：https://x.com/puyopuyo20th/

＜「ぷよぷよ」シリーズタイトル公式サイト＞

『ぷよぷよテトリス２S』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/S/

『ぷよぷよテトリス２』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/

『ぷよぷよeスポーツ』：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

『ぷよぷよパズルポップ』：https://puyo.sega.jp/puyopuyopuzzlepop/

『ぷよぷよ!!クエスト』：https://puyopuyoquest.sega-net.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。