静岡県知事・元NewsPicks代表らとともに登壇──セブンセンスマーケティング代表・宮田昌輝が「三島熱源会議」トークセッションに参加

セブンセンスマーケティング株式会社

PCログ管理SaaS「みえるクラウド(R)ログ」を開発・提供するセブンセンスマーケティング株式会社（本社：静岡県沼津市、代表取締役：宮田 昌輝）は、2026年6月17日（水）に静岡県三島市で開催されるイベント「三島熱源会議 ～ローカルスタートアップの可能性～」（主催：LtG Startup Studio、共催：SEEEAs Shizuoka）に、代表取締役・宮田昌輝が登壇者として参加することをお知らせいたします。

本イベントは、ユニコーンを目指すだけではない"ローカルスタートアップ"の可能性をテーマに、静岡県東部地域のスタートアップ・起業家・支援者が集う注目のカンファレンスです。当社代表の宮田は、第1部のトークセッション「ローカルスタートアップの可能性とエコシステムの在り方」に登壇いたします。

■ 豪華登壇者とともにトークセッションへ

宮田が登壇するトークセッションには、以下の方々が名を連ねます。

- 株式会社XLOCAL 代表取締役 坂本 大典 氏（元・株式会社ニューズピックス代表取締役社長／基調講演者）- 加和太建設株式会社 代表取締役 河田 亮一 氏- 静岡県知事 鈴木 康友 氏- セブンセンスマーケティング株式会社 代表取締役 宮田 昌輝

静岡県知事や、地域を代表する企業・スタートアップの第一線で活躍する方々とともに、地域における起業・事業共創のあり方を語り合います。

■ 静岡発ベンチャー経営者・宮田昌輝について

宮田は静岡県沼津市出身。沼津工業高等専門学校から筑波大学へ進み、学生時代の起業を皮切りに10年あまりで４社を立ち上げてきた連続起業家です。「やり抜く力が不可能を可能にする」「変えられないものはない」を信条に挑戦を重ね、2020年、創業50年超のセブンセンスグループとともにセブンセンスマーケティングを設立しました。

その経営哲学の根底にあるのは、「関わっている人が、当たり前に幸せであること」という考え方です。宮田はこれを「醤油の貸し借りができる環境」と表現します。隣にちょっと醤油を貸す--貸した側は大したことをしていなくても、借りた側はとても助かり、いつかそれを返そうとする。地域にそうした支え合いの循環を生み出したいという思いが、活動の原点になっています。

その実践として、宮田は「若者チャレンジファンドしずおか」を立ち上げ、地域の学生の挑戦を後押し。2022年からは母校・沼津高の非常勤講師としてアントレプレナーシップ教育を担い、同窓会常任理事も務めるなど、静岡の若者と地域を盛り上げる活動を続けてきました。「起業は引っ越しと一緒。特別なことではなく、ひとつの選択肢として知っておくだけで、起業以外の道でも活躍できる力がつく」と語り、地元から次世代の挑戦者を育てることに力を注いでいます。

こうした静岡発の経営者として、宮田は今回、静岡県知事や地域・全国の第一線で活躍する経営者の方々とともに登壇できることを大変楽しみにしており、地域からのスタートアップの可能性について、自身の経験を交えて発信してまいります。

■【開催概要】

イベント名：三島熱源会議 ～ローカルスタートアップの可能性～

日時：2026年6月17日（水） 15:00～19:00

会場：さんしんみゅうくんホール 1階（静岡県三島市一番町2-29／JR三島駅南口より徒歩5分）

開催形式：現地開催のみ（定員200名程度）

参加費：第１部 無料／第２部 2,000円（飲食込み）

主催：LtG Startup Studio 共催：SEEEAs Shizuoka

イベント詳細：https://peatix.com/event/5007961?lang=ja-jp

「みえるクラウド(R)ログ」について

PCにエージェントをインストールするだけで、業務履歴・スクリーンショット・アプリ利用時間を完全自動でクラウドに記録・分析。日報不要で「誰が・いつ・何をしていたか」が一目でわかります。累計導入250社超。月額30,000円（税込33,000円・30台まで）、MCP活用プランは月額10万円～。

サービスサイト：https://mierucloud.co.jp/log/

会社概要

会社名：セブンセンスマーケティング株式会社／代表者：代表取締役 宮田 昌輝／所在地：静岡県沼津市高島町15-5（沼津オフィス）、東京都中央区銀座8-18-3 銀座加藤ビル2F（銀座オフィス）／設立：2020年3月4日／事業内容：Webマーケティング支援、PCログ管理SaaS「みえるクラウド(R)ログ」の開発・提供

お問い合わせ

セブンセンスマーケティング株式会社

みえるクラウド事業部

広報担当 E-mail：pr@ss-marketing.jp Tel：03-4405-2977