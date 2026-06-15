エムステージが日本最大級のバックオフィス向け展示会「健康経営 EXPO」にブース出展！

株式会社エムステージ

株式会社エムステージ(本社:東京都品川区、代表取締役:杉田雄二)産業保健事業部は、6月17日（水）～6月19日（金）に、東京ビックサイトにて、RX Japan合同会社主催の展示会「第25回 総務・人事・経理Week【東京 6月】」内『第8回 健康経営 EXPO【東京】』に出展いたします。

ブースでは産業医やストレスチェックなど、健康経営の推進をトータルで支援するサービスをご案内いたします！

総務・人事・経理 Week とは

総務・人事・経理・法務・広報といったバックオフィスの方のための展示会です。

人材採用・育成、オフィス改革、DXや効率化・コスト削減など 各バックオフィス業務に特化した9つの展示会で構成されています。

550 社*の企業がブースを構え、その場で【商談・相談・情報収集】が可能です。

また、同時開催のセミナーでは【学び・交流】ができ、多くの方にバックオフィスの課題解

決の場としてご活用いただいております。

健康経営 EXPOとは

日本最大の健康経営を促進する製品・サービスが集結する展示会。

「健康管理システム」「運動支援」「睡眠改善サービス」など、従業員の健康を促進し生産性向上に繋がるサービスが集結する、健康経営に特化した展示会です。

効率的な情報収集や、出展社と来場者の間で直接商談が可能！最新トレンドや事例を学べるセミナー・交流イベントも同時開催しております。

ご来場登録はこちらから :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1672038682116368-E1Q

エムステージのブースについて

エムステージは、企業のパフォーマンスを高める健康経営のヒントが掴める展示会『健康経営 EXPO』内にブース出展いたします。

弊社ブースでは、産業医やストレスチェックをはじめとした健康経営の推進を支援するサービスをご案内いたします。

●こんな方におすすめ

・産業医と連携した産業保健活動を進めていきたい

・急な休職者対応や長時間労働者への面談対応に困っている

・複数拠点の健康診断やストレスチェックの対応、結果の処理が煩雑になっている

健康経営のお役立ち資料の配布や、産業保健に関するお悩みについてその場でお伺いも可能です。

ブースへの訪問日時予約も承っておりますので、是非ブースへのご来場をお待ちしております！

ご来場登録はこちらから :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1672038682116368-E1Q

■開催概要

第25回 総務・人事・経理Week【東京】

会期：2026年6月17日(水)～19日(金)

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社主催

公式 HP(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html)

*本リリースに掲載の出展社数は、現時点での最終見込みであり、開催時には変更の可能性

があります。

■株式会社エムステージについて

事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービスを提供。産業保健体制の構築・健康診断の実施・メンタルヘルス対策の3つを軸に、健康経営(R)に関するトータルソリューションを展開しています。企業へのサポートを通じて、すべての人が健康にいきいきと働く社会をめざすことで、生産性の向上や医療費の適正化に貢献してまいります。利用企業数2,250社、導入事業所数6,600事業所（2025年4月時点）。「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」に7年連続認定。

代表者：代表取締役 杉田 雄二

設立：2003年5月

資本金：5,000万円

所在地：〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower5階

事業内容：事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービス

サービスサイト(https://sangyohokensupport.jp/)

コーポレートサイト(https://www.mstage-corp.jp/)

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。