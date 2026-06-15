デジタル庁・首都圏の教育委員会が後援、首都圏の高校生向け夏のプログラミングキャンプ『Python quest』を8/19（水）に無料開催！

一般社団法人42Tokyo

一般社団法人42 Tokyo（本社：東京都新宿区、代表理事：坂之上洋子、以下「42 Tokyo」）は、2026年8月19日（水）にTokyo Innovation Baseにて、首都圏の高校生を高校生を対象とした夏のプログラミングキャンプ『首都圏プログラミング体験会- Python quest 夏の1dayキャンプ-』を無料開催いたします。本日6月15日（月）より、参加者の募集を開始いたしました。

■開催背景

学費無料のフランス発エンジニア養成機関「42 Tokyo」は、2026年8月19日（水）に高校生を対象とした『首都圏プログラミング体験会- Python quest 夏の1dayキャンプ-』を無料開催いたします。

「42 Tokyo」はこれまで、普通科高校、工業高校、通信高校など、プログラミング経験の有無を問わず、多くの高校生に向けてプログラミング学習の機会を提供してまいりました。

このたび、デジタル庁および首都圏の教育委員会と連携し、授業・講師のいない、学生同士で学び合う「42 Tokyo」の学習スタイルを通じて、学校の授業では体験できない学習機会を提供することで、次世代に必要な資質・能力を持った人材の育成を目指して本イベントを開催いたします。

■『首都圏プログラミング体験会- Python quest 夏の1dayキャンプ-』概要

首都圏の高校生が3～4人1組のチームになり、プログラミング言語『Python』の基礎を学ぶ1日集中プログラムです。

当日は、多くのエンジニアが実際に利用しているプログラミング言語「Python」の基礎を、オリジナル学習プラットフォーム『Python Quest』を使ってゲーム形式で学びます。プログラミング学習が初めての方でもゼロから学ぶことができ、Pythonのコードを読み書きできるプログラムです。

「42 Tokyo」の革新的な学習スタイル、授業や教材はなく初めから課題に取り組む「課題解決型学習」と、学生同士で教え合い学び合う「ピアラーニング」を取り入れることで、課題解決能力やコミュニケーション力を育成することができます。

- イベントタイトル：『首都圏プログラミング体験会- Python quest 夏の1dayキャンプ-』- 日時：2026年8月19日（水）12:00～18:00（受付時間 11:15～12:00）- 場所：Tokyo Innovation Base（https://tib.metro.tokyo.lg.jp/）- 東京都千代田区丸の内3-8-3- 対象：高校1年生～3年生、または、高校生相当年齢の方※プログラミング経験不問※保護者見学可能- 定員：100名（先着順）- 参加費：無料- お申し込みフォーム：https://forms.gle/n7zzQxWVsM8hLKds6- 募集期間：2026年6月15日（月）～8月12日（水）- 詳細：https://42tokyo.notion.site/8-19-Python-quest-1day-36e8d80cd8ac80e5a6fbc14f2f5634a8- イベントスケジュール※ プログラムの時間は状況・内容により前後する場合があります。

■2025年開催の様子

■42 Tokyo 概要

フランスの実業家が2013年に設立した「42」は、学費無料のソフトウェアエンジニア養成機関です。2020年6月に日本初のキャンパス「42 Tokyo」が開校し、現在世界31か国57キャンパス（2026年4月時点）で展開されています。また、世界の大学ランキングである「World's Universities with Real Impact (WURI) 」の「Global Top 500 Innovative Universities」で3位を獲得しています（2026年）。

「42 Tokyo」は経歴不問・学費無料・24時間オープンのキャンパスで、誰もがプログラミング学習に挑戦できる環境を提供しています。授業料が無料であること、最新のカリキュラムで学べること、またどんなバックグランドであっても挑戦できるという点で注目を集めています。運営は多数の企業の支援で成り立っています。

・本校住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目11－2

・公式サイト：https://42tokyo.jp

・42 Tokyo公式Xアカウント：https://x.com/42_tokyo