SNS投稿をきっかけに売上前月比11倍！「アイラップホルダー」に新色が登場

岩谷マテリアル株式会社

岩谷マテリアル株式会社（本社：東京都中央区）は、耐熱ポリ袋「アイラップ」専用ツール「アイラップホルダー」の新色「ダークグレー」を、2026年6月15日より展開いたします。

アイラップホルダー 新色「ダークグレー」

「アイラップホルダー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000083630.html)」は、耐熱ポリ袋「アイラップ」の使いやすさをさらに高める専用ツールです。袋を立てた状態で保持し、開口部をキープすることで、食材や調味料を入れやすくします。

アイラップの姿勢を保持し、キッチンでの作業性を向上できる

さらに、アイラップの特長である電子レンジ加熱にも対応。袋の端を本体のスリットに通すことで、袋の口を結ばずに適度に閉じた状態で使用できます。

電子レンジ加熱時にアイラッププレートとの組み合わせも可能

加熱中に袋の内部で蒸気が発生した際も、余分な圧力を逃がしやすい構造のため、袋の口を結んだまま加熱してしまうことによる破裂リスクの低減にもつながります。単に袋を保持するだけではなく、アイラップを便利に、より安心して使うための工夫を備えた専用ホルダーです。

簡単に分解できるため、汚れてもお手入れしやすい

2026年3月には、当社公式SNSでアイラップホルダーを使用した投稿(https://x.com/i_wrap_official/status/2030867820813459621?s=20)を公開。袋の中で材料を混ぜ、そのまま加熱できる手軽さに多くの反響が寄せられ、同商品の売上は前月比12倍に伸長※しました。(※当社出荷実績に基づく。2026年3月実績の前月比。)

今回追加する「ダークグレー」は、同日発売の新商品「アイラッププレート」とも合わせやすい落ち着いたカラーです。キッチンや食卓になじみやすく、既存のホワイトとは異なる引き締まった印象で、アイラップまわりのコーディネートの幅を広げます。

「ダークグレー」シリーズ「ホワイト」シリーズ

既存のホワイトに加え、ダークグレーを展開することで、使用シーンや好みに合わせて選べるようになりました。同日発売の「アイラッププレート」や、2021年発売の「アイラップケース」と合わせても、キッチンになじむシンプルな佇まい。モノトーン調のキッチンや、落ち着いた雰囲気のインテリアにも合わせやすいカラーです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8e_4v8QCYWY ]

■商品概要

商品名：アイラップホルダー カラー：ダークグレー 価格：オープン価格

発売日：2026年6月15日 販売場所：WEB通販、量販店ほか順次展開予定

対応商品：アイラップ60枚入、アイラップ100枚入

発売から50周年を迎えたアイラップ

■アイラップについて

「アイラップ」は、1976年に発売された日本初の家庭向け箱入りポリ袋です。食品の冷蔵・冷凍保存はもちろん、電子レンジや湯せん加熱にも活用できる便利な耐熱ポリ袋として、長年にわたり多くのご家庭で使用されています。

近年では、日常の調理や保存だけでなく、災害時にも役立つ商品として注目されています。

私たち岩谷マテリアルは、岩谷グループの理念でもある“世の中に必要なものこそ栄える”という思いを胸に、これからも良いモノを生み出してまいります。