『無能の俺が覚醒！美女に奪い合われるー超能力で無双して、ゴミ扱いしてきた妻とクソ上司に土下座させるまで』6/14（日）11時より DramaSugar 配信開始！

IQIYI INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.

動画配信プラットフォーム「DramaSugar」にて、最新縦型ショートドラマ『無能の俺が覚醒！美女に奪い合われるー超能力で無双して、ゴミ扱いしてきた妻とクソ上司に土下座させるまで』を6月14日より配信開始いたします。

（C）iQIYI INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.

作品の魅力／見どころ

本作は、妻と上司に裏切られ、「無能なゴミ」としてすべてを奪われた底辺男が、万物の価値を見抜くことができる超能力「鑑定眼」を武器に、人生の頂点へと駆け上がっていく究極の逆襲劇です。主人公は自らを絶望の淵に突き落とした裏切り者たちを「屈辱的な土下座」へと追い込んでいきます。社会の底辺にいた主人公は過去の醜い肉体を完全に捨て去り、絶世の美女たちから向けられる「異常な愛情と嫉妬」を圧倒的な力へと変換して、金と権力が渦巻く投資の世界で「容赦ない」生死をかけた闘いを繰り広げます。

1話2分のショートドラマならではの疾走感あふれるテンポを活かした、アドレナリン全開の痛快な「下剋上」が本作の最大の魅力となっています。さらに、高い身分と圧倒的なオーラを持つトップレベルの3人の美女たちが、主人公を巡って展開していく「修羅場」も、全編を通じて見逃せないポイントとなっています。

あらすじ

山本キャピタルに就職した木村一樹は、極度の肥満体型のせいで日頃から同僚の嘲笑と軽蔑の的となっていた。彼は部長の山本真に理不尽にも昇進の機会を奪われ、解雇されただけでなく、心から愛する妻・美月が山本と密かに不倫している屈辱的な現場を目撃してしまう。仕事も家庭も失い、絶望のあまり川に飛び込んで自殺をしようとしていたその時、一樹は偶然にも自殺を図ろうとしていた令嬢の菊田玲央奈を救うことになる。その瞬間、まるで神の祝福を受けたかのように、彼は万物の価値を見抜く超能力「鑑定眼」を手に入れ、奇跡的に数年前の端正で完璧な容姿を取り戻す。しかし、この並外れた能力を維持する代償として、「女性の本当の感情」をエネルギーとして吸収しなければならない。こうして一樹はこの「神の眼」の力を駆使して投資の世界を無双していく。

玲央奈や女帝社長愛子、超絶ツンデレな杏ら3人の絶世の美女たちからの異常なほどの愛情と執念に翻弄されながらも、かつて自分を絶望の淵に落とした山本と美月への容赦ない命がけの復讐を繰り広げて行く――！

登場人物／キャスト

木村一樹 役：堀 海登、松口蓮太郎

山本キャピタルの課長。元々は肥満体型で、周囲からゴミ扱いされていた。神の祝福を得てからは端正な容姿を取り戻しただけでなく、さらに超能力「鑑定眼」を手に入れる。

菊田玲央奈 役：金沢友花

上流階級の財閥令嬢。自殺しようとしていたところを一樹に助けられ、それ以来彼に対して純粋無垢で深い愛情を抱いている。

鈴木愛子 役：奈月セナ

鈴木製薬の社長で、業界では“化粧品業界の女帝”として名を馳せている。クールで横暴な性格だが、一樹の才能と魅力に深く心を奪われ、強烈なまでの独占欲を見せる。

高橋 杏 役：石川満里奈

日本一のテクノロジー財閥・高橋グループの令嬢。自分が描いた絵の真髄を理解してくれる一樹のことを兄のように慕い、深い信頼を寄せている。

山本 真 役：新納 直

山本キャピタルの部長で、一樹の直属の上司。傲慢で悪辣な性格で、一樹のことをゴミのように踏みにじるだけでなく、彼の妻・美月を堂々と奪った。

藤原美月 役：青羽里奈

一樹の元妻。極端なまでの拝金主義で見栄っ張り。貧乏な一樹を見下し、権力と財力を持つ山本真に自らすり寄っていく。

制作情報

制作著作：iQIYI INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.

監 督：王沛璋

制作会社：EKFLASH

作品概要

タイトル：『無能の俺が覚醒！美女に奪い合われる

ー超能力で無双して、ゴミ扱いしてきた妻とクソ上司に土下座させるまで』

ジャンル：逆襲、ハーレム

話 数：全30話／各話約2分

配 信： 2026年6月14日（日）11:00

U R L：https://www.dramasugar.com/share-short/15oof3ek04k?isShort=1&lang=ja&sh_pltf=4(https://www.dramasugar.com/share-short/15oof3ek04k?isShort=1&lang=ja&sh_pltf=4)

見どころ予告：https://www.youtube.com/shorts/h1VudLrO0IA

配信プラットフォーム

DramaSugar

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DramaSugarについて

DramaSugarとは、iQIYI International が日本向けに運営している動画配信プラットフォームです。縦型ショートドラマをはじめ、長編ドラマ、映画、アニメなど、正規ライセンスを取得したコンテンツを、毎日多数更新しています。縦型ショートドラマでは日本語作品のほかにも、中国語、韓国語、タイ語、英語など多くの言語の作品を配信しています。現代恋愛ドラマから復讐劇、サスペンスまで多様なジャンルのショートドラマを取り揃えております。

初の日本語オリジナル縦型ショートドラマ「田中社長は腹黒すぎる」は、4月26日より配信中です。

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