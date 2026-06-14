オーダースーツ専門店 グローバルスタイルに『新規様ご紹介キャンペーン』が初登場！初めてのお客様をご紹介でGSアプリポイントをプレゼント！全店舗対象で8月31日（月）まで開催中。

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）に、『新規様ご紹介キャンペーン』が初登場しました。

本キャンペーンでは、ご紹介した会員様とご紹介されたご新規様のおふたりに、GSアプリ＋10ポイントをプレゼントいたします。

※紹介されたご新規様がスーツ2着以上ご購入いただく必要がございます。

なお、新規様ご紹介キャンペーンは8月31日(月)までの期間限定、全店舗対象です。

グローバルスタイルの『新規様ご紹介キャンペーン』の背景

キャンペーン詳細はこちら :https://www.global-style.jp/fair/tomodachi/

オーダースーツを、ビジネスマンの皆様にもっと気軽に楽しんでほしい。オーダースーツの新しい在り方を提案していきたい。そんな思いからグローバルスタイルは生まれました。

グローバルスタイルではこれまでも、ご友人やご家族、会社の先輩・後輩・上司・部下・同僚の方など、身近な方からのご紹介をきっかけにご来店いただくケースが数多くあります。

そこで、より多くの方にお得にオーダーメイドを楽しんでいただき、ご紹介の輪をさらに広げていただきたいという思いから誕生したのが『新規様ご紹介キャンペーン』です。

キャンペーン概要・対象者

『新規様ご紹介キャンペーン』は、ご紹介されたご新規様だけでなく、ご紹介いただいた会員様にもGSアプリポイントをプレゼントしています。

GSアプリポイントは、アプリ内のマイページより確認ができ、次回以降、店舗でお買い物の際にポイントクーポン（お値引き）としてご利用いただけます。スーツ、シャツ、ブラウス、シューズ、パンプス、ニット、ネクタイ、小物類など全アイテムが対象です。

GSアプリポイントの詳細はこちら :https://www.global-style.jp/gsclub/

簡単！ご紹介STEP

グローバルスタイル公式アプリを起動する :https://www.global-style.jp/lp/line_gsapp?utm_source=line&utm_medium=line_menu&openExternalBrowser=1

GSアプリ倶楽部ポイントサービスについて

メンズスーツはこちら :https://www.global-style.jp/lineup/suits/レディーススーツはこちら :https://www.global-style.jp/lineup/ladies-suits/GSアプリ倶楽部の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/gsclub/

グローバルスタイル各店で1回のお会計が購入金額1万円（税抜）につき、1ポイントを付与しております。貯まったポイントは、次回以降のお買い物でお値引きクーポンなどとしてご利用いただけます。

また、5ポイント単位でご使用可能です。店舗でのお買い物はもちろん、オンラインオーダーでもご利用いただけるため、ご自宅からでも手軽にポイントでのお値引きをご使用いただけます。

ぜひこの機会に、グローバルスタイルでお得にオーダーメイドをお楽しみください。

グローバルスタイルであなたにぴったりのオーダーアイテムを！

オーダースーツ専門店グローバルスタイルでは、『オーダースーツ』はもちろん、『オーダージャケット』や『オーダーシャツ』、『オーダーシューズ』など、トータルコーディネートをオーダーメイドでお楽しみいただけます。ぜひ「グローバルスタイル」で検索して、あなたにぴったりのオーダーアイテムを見つけてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（2026年6月時点）】

「グローバルスタイル」で検索 :https://www.google.com/search?q=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+&sca_esv=a8ad2f812924383e&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&sxsrf=ADLYWILk1XMsUtG_0NgDaqjC87ICCwa7eA%3A1729834058428&ei=SiwbZ6rsGYnO1e8PxpuZyAs&ved=0ahUKEwiqucqE5qiJAxUJZ_UHHcZNBrkQ4dUDCA8&uact=5&oq=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHOOCsOODreODvOODkOODq-OCueOCv-OCpOODqyAyChAjGIAEGCcYigUyBBAjGCcyBBAjGCcyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAESO8KUNEEWOwIcAF4AZABAJgBb

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店 ※

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店 ※

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店 ※

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店 ※

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店 ※

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店 ※

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店 ※

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店 ※

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店 ※

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店 ※

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店 ※

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店 ※

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM なんばパークス店 ※

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店 ※

・GINZAグローバルスタイル ディアモール大阪店 ※

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店 ※

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ららぽーと和泉店 ※

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店 ※

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店 ※

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店 ※

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店 ※

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店 ※

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店 ※

※レディース商品取り扱い店舗

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740