「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」Grand Ceremony第２部の開幕パフォーマンスアーティストにMrs. GREEN APPLEが決定

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

パフォーマンスアーティスト（※数字・アルファベット・五十音順表記）

FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、M!LK、MISAMO、Mrs. GREEN APPLE、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、本日6 月13 日(土)に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを19時30分より開催中です。Grand Ceremony第２部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストが、Mrs. GREEN APPLEとなることを発表しました。

※パフォーマンスアーティストの皆さまには、最優秀作品/アーティストの受賞と関わらず、ご出演いただきます。

「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、本日6月13日（土）にTOYOTA ARENA TOKYOにて主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催しております。Grand CeremonyはNHKにて生放送、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信しております。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行っております。

Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする最優秀作品/アーティストの授賞式に加え、豪華アーティストが特別なパフォーマンスを披露しますが、第２部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストにMrs. GREEEN APPLEが決定しました。Mrs. GREEN APPLEは、昨年初開催となった「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」にて、初代となる最優秀アーティスト賞を受賞。Grand Ceremony開催の真っ只中での追加パフォーマンスアーティストの発表は異例となりますが、今年も合計8部門に楽曲やアーティストとしてノミネートされているMrs. GREEN APPLEがどのようなパフォーマンスを披露してくれるのか、期待が高まります。このあと21時30分からのGrand Ceremony第２部の幕開けを飾ります。

【テレビ放送予定】

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ

6月13日(土) 午後６時００分～７時３０分 （NHK BS / NHK BSプレミアム4K）

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部

6月13日(土) 午後７時３０分～８時５５分（NHK総合 / NHK BSプレミアム4K）

※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第２部

6月13日(土) 午後９時３０分～１０時５０分 （NHK総合 / NHK BSプレミアム4K）

※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

【YouTubeライブ配信予定】

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]

6月13日（土）13:00配信スタート（予定）

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]

6月13日（土）19:30配信スタート（予定）

【Leminoライブ配信予定】

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony生配信

6月13日(土) 午後１時００分～

※後日アーカイブ配信あり

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony生配信

6月13日(土) 午後７時３０分～

※後日アーカイブ配信あり

【ABEMAライブ配信予定】

6月13日(土) 午後０時３０分～イベント終了まで

（ABEMA内 MAJチャンネル ※当日のみの特別チャンネル）

※番組URL：後日発行予定

【radikoライブ配信予定】

radiko特別プログラム 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』

授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」 で完全ライブ配信。

■6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Premiere Ceremony

■6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Grand Ceremony

※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】

・開催日時：2026年6月13日（土）

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)

・会場：TOYOTA ARENA TOKYO他

・協力：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）（予定）

・後援：東京都、国際交流基金

・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/

<『TOYOTA ARENA TOKYO』とは>

2025年10月、お台場エリア「青海」にて開業したトヨタグループが手掛ける次世代アリーナ。「可能性にかけていこう」のコンセプトのもと、スポーツや音楽といったジャンル、さらには世代の垣根を越えて、“挑戦するすべての人”が、この場所から世界へと羽ばたく聖地になることを目指しています。

【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】

・公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa

・公式Instagram：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/

・公式Facebook：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official

・公式TimeTree：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official

【パートナー企業一覧】