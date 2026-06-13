『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』全編無料生中継の「ABEMA」のレッドカーペットブースにMrs. GREEN APPLE、HANA、MISAMO、M!LKらが登場

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、本日6月13日（土）に行われている国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の全編無料生中継中。

「ABEMA」では、オリジナル企画を交えた約11時間にわたる特別編成で、本アワードの模様を余すことなくお届けしております。

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。第2回となる今回は、2025年の初開催からさらに規模を拡大し、2026年6月13日（土）に開催しております。

「TOYOTA ARENA TOKYO」で行われた「レッドカーペット」の様子を、「ABEMA」では特設ブースより無料生中継いたしました。

レッドカーペットの特設ブースには様々なアーティストが訪れ、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介と森香澄が現地インタビュアーとして出演。番組放送中に視聴数は130万を突破し、大きな反響をよんでおります。

＜Mrs. GREEN APPLE ＞

レッドカーペットにはサプライズゲストとしてMrs. GREEN APPLEも登場。

昨年に続き多くの部門にノミネートされていることについて聞かれると、「名前を挙げていただけるだけで本当にありがたいです。いろんな方からプレッシャーもいただいていますが、楽しみたいと思っています」と率直な心境を語りました。

また、この日の衣装については、「3人で和装をしたいねという話になって、このスタイルにしました」とコメント。和装姿でレッドカーペットを彩りました。

2026年の上半期を振り返る場面では、「本当にいろんなことをさせていただいて、すごく充実した上半期でした」と笑顔を見せ、下半期についても「発表していることも、まだ発表していないこともありますので、楽しんでいきたいと思います」と今後への期待を語りました。

さらに、忙しい日々の中での体調管理について聞かれると、「ちゃんと充電できています。毎日お風呂にも入っていますし、歯磨きも朝晩しっかりしています」とユーモアを交えながら答え、会場の笑いを誘いました。

最後に「ABEMA」視聴者へ向けて、「いつもお世話になっています。本当に大好きです。僕も一視聴者として見ています。今後ともよろしくお願いします」とメッセージを送りました。

Mrs. GREEN APPLEインタビューの模様はこちら

https://x.com/ABEMA/status/2065746565160153466(https://x.com/ABEMA/status/2065746565160153466)

＜HANA＞

現在の心境について聞かれると、「すごく緊張しています。さっきみんなで“緊張をほぐす言葉はないかな”と考えていて、レッドカーペットを日本語にして“赤いじゅうたん”だと思うようにしたら、少し緊張が和らぎました」と笑顔でコメントしました。

また、デビューから間もない中で『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にノミネートされたことについては、喜びをにじませながら現在の心境を語りました。

さらに、「Grand Ceremony」で披露するパフォーマンスの見どころを聞かれると、「果物です」とユーモアたっぷりに回答。現場を笑いに包みながら、本番への期待を高めました。

HANAインタビューの模様はこちら

https://x.com/ABEMA/status/2065731898652115090(https://x.com/ABEMA/status/2065731898652115090)

＜MISAMO＞

MISAMOの大ファンである森香澄は、サナから「お久しぶりです」と声をかけられると大歓喜。「覚えていてくださって嬉しいです！この前は号泣してしまったので、今日は泣かずに頑張ります」と笑顔で応じました。

今日の衣装のポイントについて聞かれると、モモは「衣装のリボンがポイントになっています。久しぶりにポニーテールもしました」とコメント。

また、現在の心境について、ミナは「久しぶりなので少し緊張しています。でも、素敵なパフォーマンスをお届けできるよう頑張りたいと思います」と語り、パフォーマンスへの意気込みを明かしました。

最後にABEMA視聴者へ向けて、「ABEMAをご覧の皆さん、この後ステージもあるので、ぜひ楽しみにしていてください」とメッセージを送りました。

MISAMOインタビューの模様はこちら

https://x.com/ABEMA/status/2065737779062190231(https://x.com/ABEMA/status/2065737779062190231)

＜M!LK ＞

ABEMAの番組でも受賞を予想されていたことを聞くと、

「手に持っているルビーが1個でも十分うれしいのに4個も頂いて本当に感謝しています。」と語り、「でも5人だからあと1個ほしいよね？」と聞かれると、

「とんでもないですよね。まだまだがんばらないと。ここ数年はものすごい勢いで駆け上がった。体感でいうと去年から1年間で街で曲を知って下さった方が多かった。楽曲の力やファンの皆さんが宣伝してくれることがとてもありがたい」と語りました。

最後のメッセージでは、

「これからもみなさんを楽しませますので、これからもよろしくおねがいし滅（？）」と話、笑いを誘いました。

M!LKインタビューの模様はこちら

https://x.com/ABEMA/status/2065750904968810674?s=20(https://x.com/ABEMA/status/2065750904968810674?s=20)

「ABEMA」では、夜の「Grand Ceremony」まで、約11時間にわたる独自の特別編成を実施。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を余すところなく全編無料生中継するだけでなく、本アワードをより深く楽しめる独自企画も多数展開いたします。引き続き、お楽しみください。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 無料生中継概要

配信日時：2026年6月13日（土）12時30分～（予定）

配信URL：https://abema.tv/channels/maj/slots/C6a1Sfe9H3XgKZ

PR映像：https://abema.tv/video/episode/794-1_s1_p701

スタジオ出演者

【MC】高比良くるま（令和ロマン）

【進行】西澤由夏（ABEMAアナウンサー）

井上咲楽

岸谷蘭丸

櫻井海音

トンツカタン森本

長浜広奈

丸山礼

みの（音楽評論家）

モナキ

レッドカーペット中継

【インタビュアー】井上裕介（NON STYLE）/ 森香澄

【スタジオMC】澤部佑（ハライチ）

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Ameba」

■本件に関するお問い合わせ先

ABEMA広報担当 E-mail：abematv_pr@cyberagent.co.jp