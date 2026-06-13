【J3・ツエーゲン金沢】2026/27明治安田Ｊリーグホーム開幕カード決定！

株式会社石川ツエーゲン

2026年8月7日(金)に開幕する2026/27明治安田Ｊリーグについて、J3・ツエーゲン金沢のホーム開幕カードが下記の通り決定しました。



第38節までの対戦カードは6月16日（火）午後、2026年内開催分のキックオフ日時、開催スタジアム、TV放送情報は7月1日（水）13:00の発表を予定しています。

ツエーゲン金沢開幕カード決定

■第1節：アウェイ開催

対戦日：8月8日(土)または9日(日)

対戦カード：栃木SC



■第2節：ホーム開幕戦

対戦日：8月15日(土)または16日(日)

対戦カード：福島ユナイテッドFC

■ツエーゲン金沢とは

ツエーゲン金沢は、サッカーJ3リーグに所属するクラブチームで、金沢市を中心に石川県全域をホームタウンとして活動。「ツエーゲン」は、ドイツ語で「2」を意味する“Zwei（ツヴァイ）”と「進む」を意味する“Gehen（ゲーン）”から、『チームとサポーターが共に進んでいく』ことを意味。金沢弁で「強いんだっ！」を意味する“つぇーげん！”の意も。クラブは2014年にJ3で優勝し、9年間J2で戦う。2024年にフットボール専用スタジアム「金沢ゴーゴーカレースタジアム」に本拠地を移して、現在はJ3リーグで昇格を目指してプレーしています。

公式ホームページ▶︎https://www.zweigen-kanazawa.jp