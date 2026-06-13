【中野区限定】推し変して見なくなったグッズをまとめて回収、6月限定キャンペーン開始｜アクスタ・ペンライト・うちわも対象【最大1,000円割引】｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

中野区は、中野ブロードウェイを中心にアニメ・アイドル・ゲーム・同人文化が根づくサブカルの街です。推し活に親しむ方が多く暮らすこのエリアでは、「推しが変わって見なくなったグッズが、箱に詰めたまま部屋を圧迫している」という声を多くいただきます。

推し変して応援しなくなったアクリルスタンド、もう振らないペンライト、ライブで使ったうちわ、山積みの缶バッジやトレカ、しまい込んだぬいぐるみやタペストリー――大切にしていたからこそ手放しづらいグッズが、クローゼットや収納棚を長期間占有していませんか？

推し活グッズは、アクスタやペンライト、うちわなど何ゴミとして出せばよいか分かりにくい品目が多く、思い入れもあって捨てづらいものです。量が多いと分別や運び出しも大変で、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で在宅時間が増え、衣替えや上半期の整理が重なるタイミング。「推し活 グッズ 処分」「アクスタ 処分」「推し変 グッズ 整理」「中野区 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、中野区限定で「推し変して見なくなったグッズ」まとめて回収キャンペーンを実施します。

アクスタ・ペンライト・うちわ・缶バッジ・ぬいぐるみなど推し活グッズを含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

思い出を尊重し、プライバシーに配慮しながら、新しい推し活のためのスペースを取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

中野区は、中野ブロードウェイ周辺にアニメ・フィギュア・アイドル・同人関連の店舗が集まる、ファン文化の中心地として知られるエリアです。推し活を楽しむ方が多い一方で、グッズの保管場所に困っている方や、推し変・卒業を機に整理を決意した方も増えています。

特に

・推しが変わり、応援しなくなったアクスタ・缶バッジ・トレカ

・ライブや現場で使ったあと出番のなくなったペンライト・うちわ・タオル

・しまい込んだまま増え続けたぬいぐるみ・タペストリー・コレクションケース

は、手放す決断がつきにくく、部屋の一角やクローゼットを長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは外出が減り、室内の片付けや模様替えが進むタイミング。大切にしてきたグッズを丁寧に手放し、新しい推しのためのスペースを整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：推し変して見なくなったグッズまとめて回収キャンペーン（中野区限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・アクリルスタンド・缶バッジ・トレカ・フォトカードなどランダムグッズ

・ペンライト・うちわ・応援タオル・ハッピなど現場グッズ

・ぬいぐるみ・タペストリー・抱き枕カバー・クッションなど布物

・Blu-ray／DVD・CD・雑誌・パンフ・写真集・画集・ファンブックなど

・コレクションケース・ひな壇・痛バ・収納棚・空箱・梱包材

備考（合言葉）：事前見積もり時に中野区キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（中野区全域）

対応地域例

中野・東中野・新井・上高田・沼袋・野方・松が丘・江原町・丸山・鷺宮・若宮・大和町・中央・本町など中野区内全域

新井薬師前・都立家政・鷺ノ宮・新江古田・落合・中野坂上・中野富士見町・南台・弥生町・上鷺宮・白鷺・南長崎近接エリアなど

※上記以外も中野区全域で対応可能です。中野区で「不用品回収」「推し活 グッズ 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

推し活グッズの片付けでよくあるお悩み

・推し変して見なくなったグッズを箱に詰めたまま、部屋を圧迫している

・アクスタや缶バッジ・トレカが大量で、どう処分していいか分からない

・ペンライトやうちわが何ゴミか分からず放置している

・ぬいぐるみやタペストリーは捨てづらく、罪悪感がある

・痛バ・コレクションケース・空箱・梱包材がかさばって困っている

・引越し・衣替え・模様替えのタイミングで一気に整理したい

・人に見られず、中身を詮索されずに片付けたい（プライバシー重視）

・推し活グッズと他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

推し活グッズでよく出る不用品例

アクスタ・缶バッジ・ランダムグッズ

ペンライト・うちわ・応援グッズ

ぬいぐるみ・タペストリー・布物

円盤・書籍・メディア

収納・什器・空箱

回収品目の詳細例

アクスタ・缶バッジ・ランダムグッズ

アクリルスタンド・アクリルキーホルダー・缶バッジ・トレカ・フォトカード・ラバーストラップ・特典グッズ など

ペンライト・うちわ・応援グッズ

ペンライト・キンブレ・うちわ・応援タオル・マフラータオル・ハッピ・法被・サイリウム など

ぬいぐるみ・タペストリー・布物

ぬいぐるみ・ぬい服・タペストリー・抱き枕カバー・クッション・ブランケット など

円盤・書籍・メディア

Blu-ray・DVD・CD・雑誌・パンフレット・写真集・画集・ファンブック・ゲームソフト など

収納・什器・空箱

コレクションケース・ひな壇・痛バ・収納棚・ラック・グッズの空箱・梱包材 など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・推し変・卒業して見なくなったグッズが溜まっている方

・アクスタ・缶バッジ・トレカなどランダムグッズの処分に困っている方

・ペンライトやうちわの捨て方が分からず放置している方

・ぬいぐるみやタペストリーを丁寧に手放したい方

・引越し・模様替えのタイミングで推し部屋を整理したい方

・人に見られず、プライバシーを守って片付けたい方

・中野区で不用品回収を探している方

・推し活グッズ以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

アクスタ・缶バッジ・ペンライト・ぬいぐるみなど、点数が多くても写真1枚から確認してそのまま見積もり対応が可能です。

「これも推し活グッズとして一緒に出せる？」「コレクションケースや棚も対象？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。プライバシーに配慮して対応します。

メッセージに中野区キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 中野区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/nakanoku/

📰 中野区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/nakanoku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)