【父の日特別価格】６月21日・22日限定、ローストビーフのいなり寿司が特別価格に　夏季限定いなりも登場

よつばしフーズ株式会社

よつばしフーズ株式会社（本社：大阪府大阪市／代表取締役：黒川晴美）が展開する「一口いなり むろや」および「いなりと巻き寿司 むろや」では、父の日に向けた特別価格商品や季節限定商品を販売いたします。

6月21日の父の日に向けて、感謝の気持ちを伝える贈り物や食事を考える方が増えるこの季節。むろやでは、父の日特別価格商品をはじめ、旬の味覚を楽しめる夏季限定商品や6月限定商品をご用意しました。

本リリースでは、この時期にお楽しみいただける父の日特別価格商品や季節限定商品の内容についてご紹介します。

【父の日特別価格】人気のローストビーフのいなり寿司がお得に

父の日に合わせ、「ローストビーフのいなり寿司」を2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間限定で特別価格にて販売いたします。

通常税込1,800円のところ、期間中は税込1,080円でご提供。ローストビーフの旨みを楽しめる人気商品を、父の日限定の特別価格でご用意しました。

お父さんへの感謝の気持ちを伝えるひとときに。いつもの食卓に少し特別感を添える一品としてお楽しみください。

【夏季限定】旬の味覚を楽しむ「はものいなり」

「はものいなり」を2026年6月1日から8月31日まで販売いたします。

夏を代表する旬の食材である鱧（はも）を使用した季節限定商品です。ふっくらとした身の味わいと、鱧ならではの繊細な食感を楽しめる、この時期ならではのいなり寿司に仕上げました。

鱧の味わいを引き立てる梅肉のほどよい酸味に、茗荷や穂紫蘇の爽やかな香りを添えることで、暑さを感じる季節にもさっぱりとお召し上がりいただけます。夏の味覚をひと口ごとに楽しめる一品です。

【6月限定】するりと食べられるふたつの味わい

「ネバとろまぐろと炙りの二色いなり」を2026年6月1日から6月30日まで販売いたします。

まぐろたたきにオクラと長芋を合わせた「ネバとろまぐろいなり」と、「炙りいなり」をそれぞれ3貫ずつ詰め合わせました。

ネバとろまぐろいなりは、まぐろの旨みにオクラと長芋を合わせた、暑さを感じ始める季節にもするりと食べやすい味わいが特徴です。

一方の炙りいなりは、すりごまをふって炙ることで生まれる香ばしい風味が魅力。旬を迎えるすだちを合わせることで、爽やかな味わいもお楽しみいただけます。

さっぱりとした味わいと香ばしい味わい、それぞれの魅力を一度に楽しめる6月限定の二色いなりです。

よつばしフーズ株式会社 代表取締役社長 黒川晴美プロフィール

福岡県宗像市出身。大学で関西に出てきてから、卒業後アパレル業界に就職する。30歳を機に独立を考え、未経験だった飲食業界に踏み込む。2011年3月、北堀江に「よつばしかふぇ」をオープン。2013年によつばしフーズ株式会社として法人改組する。2014年には自社農園「よつばしファーム富田林」を開園し、翌年には石垣島に2園目を開園する。2017年「ポテトラボ」、2019年「一口いなりむろや」など事業を拡大し、2018年から新事業として旅行企画の販売や、民泊施設の運営にも着手。女性がもっと活躍できる会社、他よりも働きやすい環境、その理想を現実とするためにさらなる会社拡大を目指す。



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■社名：よつばしフーズ株式会社

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■担当：石堂／丹波