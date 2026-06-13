25人の漫画家が描く25通りの“祝祭”　「バンチ」25周年を記念した原画展、6月13日～7月5日まで開催！

株式会社新潮社

株式会社新潮社の漫画レーベル「バンチ」25周年を記念した原画展「バンチ25周年展」が、ギャラリーゼノン吉祥寺にて2026年6月13日(土)～7月5日(日)まで開催いたします。



会場では、「祝祭」をテーマに、25名の漫画家が描き下ろしたイラスト作品を展示。

企画「MY FAVORITE SCENE ～この場面が、描いていて楽しかった～」では、漫画家自身が選んだお気に入りのページをコメント付きでご紹介します。

また、原哲夫先生、北条司先生、次原隆二先生をはじめ、バンチゆかりの作家による記念色紙の展示や

現在バンチ作品が連載されている「くらげバンチ」「コミックバンチKai」「C-KANATA」各媒体の特別展示コーナー、『鹿楓堂よついろ日和』コーナー、『極主夫道』アニメPV、『GANGSTA.』最新話の先行公開ほか、コラボカフェ、サイン会、記念グッズの販売も実施いたします。

バンチの魅力を存分にお楽しみいただける特別なイベント、ぜひご来場ください。

概要

バンチ25周年記念原画展「祝祭」― 25人の漫画家が描く、バンチ25周年 ―（バンチ展）

バンチ25周年記念原画展「祝祭」― 25人の漫画家が描く、バンチ25周年 ―（バンチ展）

2026年6月13日(土)～2026年7月5日(日)

11:00～18:00（最終入場、カフェラストオーダー17:30）※火曜日休館

【会場】

GALLERY ZENON（東京都武蔵野市吉祥寺南町2-11-1）

交通案内：JR中央・総武線、京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩5分

▶︎MAP（https://maps.app.goo.gl/dy6itnQB6thZNfWR8）

▶︎GALLERY ZENON（https://gallery-zenon.jp/）

▶︎ギャラリーゼノン X：@GalleryZenon(https://x.com/GalleryZenon)

公式サイトはコチラ :https://bunch25thexhi.fundom-event.com/バンチ25周年公式Xはコチラ :https://x.com/comicbunch25Xにて追加情報更新中、お見逃しなく！

【チケット】

WEB予約券：600円（税込）

サイン会付き入場券：1,600円(税込) ※事前抽選制

当日券：800円（税込）

チケットはコチラ :https://ticketme.io/event/group/5a42aa6e-97e8-4a04-89b2-f7fb73df74d1/5aa55bc2-0dde-429c-9913-405926e853a4

また、入場特典として、『鹿楓堂よついろ日和』ミュージカル化記念 メインビジュアルを使用したオリジナルポストカードを配布いたします。

※ポストカードは数量限定のため、なくなり次第配布終了となります。

描き下ろしイラスト参加作品

※作品名五十音順



『Artiste』さもえど太郎先生

『応天の門』灰原薬先生

『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』空えぐみ先生

『おひとりさまホテル／いつかティファニーで朝食を』マキヒロチ先生

『怪獣自衛隊／BTOOOM!』井上淳哉先生

『カヤちゃんはコワくない』百合太郎先生

『GANGSTA.』コースケ先生

『今日から始める幼なじみ』帯屋ミドリ先生

『傾国の仕立て屋 ローズ・ベルタン』磯見仁月先生

『極主夫道』おおのこうすけ先生

『最後のレストラン／最後のレストラン Dante／コンシェルジュ／妖怪の飼育員さん』藤栄道彦先生

『死役所』あずみきし先生

『少女終末旅行』つくみず先生

『ディノサン』木下いたる先生

『ニクバミホネギシミ』パレゴリック先生

『売国機関』品佳直先生

『パパと親父のウチご飯』豊田悠先生

『ポンコツ魔王の田舎暮らし』渡邉ポポ先生

『魔王城の料理番 ～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～』ワイエム系先生

『マグメル深海水族館』椙下聖海先生

『間違った子を魔法少女にしてしまった』双龍先生

『魔法医レクスの変態カルテ』元三大介先生

『山と食欲と私』信濃川日出雄先生

『鹿楓堂よついろ日和』清水ユウ先生

『訳アリ心霊マンション』ネブクロ先生

描き下ろしイラスト（イメージ）

サイン色紙ラインナップ

※著者名五十音順



井田ヒロト先生『お前はまだグンマを知らない』

神崎裕也先生『ウロボロス』

篠丸のどか先生『うどんの国の金色毛鞠』

次原隆二先生『レストアガレージ251』

原哲夫先生『蒼天の拳』

久正人先生『エリア51』

古屋兎丸先生『人間失格』

北条司先生『エンジェル・ハート』

宮川サトシ先生『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った』

宮部みゆき先生／小野洋一郎先生『ブレイブ・ストーリー ～新説～』

ぜひ会場にて実物の迫力をご確認ください！

『極主夫道』アニメPV特別上映

『極主夫道』第17巻の発売(6月9日）とバンチ25周年を記念して制作されたアニメPVを会場で特別上映いたします。

本PVでは、原作では描かれていない龍（cv：津田健次郎）の過去エピソードを映像化。『極主夫道』の新たな一面をお楽しみいただけます。

また、PVのアフレコ収録で使用された台本もあわせて展示いたします。

「くらげバンチ」「コミックバンチKai」「C-KANATA」特別展示コーナー

会場には、現在バンチ作品が連載されている「くらげバンチ」「コミックバンチKai」「C-KANATA」各媒体の特別展示コーナーも設置。

■くらげバンチ

『少女終末旅行』プロトタイプ版を特別公開！

つくみず先生デビューのきっかけとなった『少女終末旅行』のプロトタイプ版を特別公開いたします。本作は、2014年1月発売の「ゴーゴーバンチvol.2」にも掲載いたしました。掲載時には、商業連載版に合わせてキャラクター名を変更し、写植も入れています。違いも併せてお楽しみください。

連載作品のネーム＆複製原画大公開！

通常は目にすることのできない「あのシーン」や「このシーン」のネームを特別公開。ファイルにはネームと完成原稿を見開きで収録しており、作品が形作られていく過程をご覧いただけます。

担当編集が熱弁！おススメふせん本

連載作品の第1巻に、担当編集が作品の見どころや注目ポイントを付箋で紹介。名シーンや制作の裏話など、作品をより深く楽しめるコメントをお届けします。

■コミックバンチKai

めくって出逢える作品キーワードかるた

コミックバンチKaiの連載作品にまつわるキーワードを集めた展示企画。カードをめくることで作品との新たな出会いをお楽しみいただけます。QRコードから試し読みも可能です。

バンチKai表紙バナークロニクル

2024年4月から2026年6月まで、コミックバンチKaiのトップページを彩った表紙バナーを一挙展示。あわせて、歴代バナーをもとに制作したアクリルブロックも展示いたします。

■C-KANATA

連載作品のネーム＆複製原画大公開！

通常は目にすることのできない「あのシーン」や「このシーン」のネームを特別公開。ファイルにはネームと完成原稿を見開きで収録しており、作品が形作られていく過程をご覧いただけます。

『鹿楓堂よついろ日和』ミュージカル記念コーナー

コミックバンチKaiにて好評連載中の『鹿楓堂よついろ日和』のミュージカル化を記念し、清水ユウ先生の生原画やアニメ台本などの貴重な資料を展示

また、キャラクターの等身大パネルも展示。鹿楓堂の登場人物たちが会場で皆さまをお迎えします。ぜひ記念撮影をお楽しみください。

コラボカフェ情報

併設のカフェでは、『極主夫道』『鹿楓堂よついろ日和』『魔王城の料理番』『怪獣自衛隊』『おひとりさまホテル』『ディノサン』の作品をイメージした、特典付きのコラボメニューを提供いたします。ここでしか味わえない限定のフード・ドリンクを通して、各作品の世界観をお楽しみください！

※カフェラストオーダー17:30

販売グッズ情報

会場では、人気作品のグッズを販売いたします。25周年描き下ろし商品をはじめ、ここでしか手に入らないアイテムもご用意。お気に入りの作品やキャラクターを日常の中で楽しめるアイテムを取り揃えております。

※販売グッズの詳細は、特設サイトおよび公式Xをご確認ください。