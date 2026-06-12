鄭大世と元大韓航空トップCA美人妻の大恋愛に小島瑠璃子「愛の不時着ですね」三山凌輝、大きな障壁を乗り越えて結ばれた鄭大世夫婦に「ご縁を感じる」　鄭大世、サッカー北朝鮮代表時代の後悔を涙ながらに告白

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#3を、2026年6月11日（木）夜11時より放送いたしました。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”です。今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定いたしました。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届けます。

今回、番組最大の目玉となるのが、新システム“ギフティングステージ”です。自らの売れる資産を売却してもなお、新たな夢への目標金額に届かない挑戦者のために、“ギフテンダー”として大物資産家たちが集結。挑戦者の本気のプレゼンを聞き、「この人の人生の再スタートを応援したい！」と心が動かされた資産家は、なんと自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与します。単に私物を売るだけでは終わらない、資産家たちとのヒリヒリするような真剣勝負のピッチと、善意によって奇跡の再スタートが切られる緊迫の瞬間は、今シーズンの見どころとなっています。

■鄭大世と元大韓航空トップCA美人妻の大恋愛に小島瑠璃子「愛の不時着ですね」

6月11日（木）放送の#3では、元サッカー北朝鮮代表で“人間ブルドーザー”の異名をとったストライカー・鄭大世が登場しました。番組の密着VTRでは、妻であるソヒョンさんとの出会いと結婚の裏側が語られました。元々、大韓航空のCAとして9000人中トップ12人だけが乗れる「大統領専用機」を担当する超エリートだったソヒョンさん。しかし、北朝鮮代表選手である鄭大世との交際が会社に知られ、上司から「大統領専用機の契約を切られたらどれだけの損失かわかるか？それをお前一人で責任取れるのか？」と問答無用に迫られたといいます。敵対国という目に見えない大きな障壁に直面するも、ソヒョンさんはとプライドとキャリアを捨て、鄭大世との結婚を選んだことを告白。この壮大な大恋愛のエピソードにMCの小島瑠璃子は「愛の不時着ですね」と感嘆の声を上げました。

【動画】北朝鮮と韓国で禁断の恋愛 情報漏洩を危惧し退職まで追い込まれる(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2064985372309000687)

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■三山凌輝、大きな障壁を乗り越えて結ばれた鄭大世夫婦に「ご縁を感じる」

大物資産家（ギフテンダー）たちが、挑戦者の想いを聞いて「応援したい！」と心が動けば、自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与する“ギフティングステージ”。リラクゼーションスペース「りらくる」を立ち上げ、約270億円で売却した実績を持つトップ起業家・竹之内教博や、「目指すは1兆円企業」を掲げる気鋭の経営者・河原由次ら、大物資産家たちが集結する中、ギフテンダーの一人として現在はソロアーティスト・俳優として活動する傍ら実業家としても注目されている三山凌輝が登場しました。密着VTRを見守る中、三山は鄭大世夫婦のドラマチックなエピソードに「本当にご縁を感じまして」と反応。「今回『愛の不時着』ミュージカルの番宣で来させていただいているんです」と、自身が出演する舞台との奇跡的なリンクを明かし、スタジオは驚きに包まれました。三山は続けて、「本当にリアルすぎて、インプットとしてすごい勉強になりました」と、夫婦の人生に深く共感した様子を見せました。

【動画】三山凌輝(元BE:FIRST)の資産を査定するも…(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2065084857706049671)

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■鄭大世、サッカー北朝鮮代表時代の後悔を涙ながらに告白「W杯大敗の原因は僕」「謝っても許されない」

また密着の中では、北朝鮮代表時代について「北朝鮮代表を見下していた」「感情を我慢できないから周辺の人たちを苦しめる。北朝鮮代表では“超問題児”」と、在日朝鮮人として日本で育ったがゆえに抱いていた感情や葛藤を吐露。そして、2010年のワールドカップ・南アフリカ大会で、ポルトガルに0対7で歴史的大敗を喫した試合の裏側を告白する場面もありました。「決定機を外してイライラして。（感情を）自分を抑え込めないんですよ」と語る鄭大世は、ロッカールームで投げたペットボトルが味方選手に当たり、「お前のために俺らがどれだけ我慢してるか知ってんのか」とチームメイトから怒号が飛び交う騒然とした雰囲気の中で、後半に6失点した事実を明かしました。 「ワールドカップで0対7の大敗。原因は僕なんですよ」「謝っても許されない」と、16年経った今でも胸に突き刺さったままの深い罪悪感を涙ながらに激白しました。

■夫婦で挑む「ハイロックスジム」開業！鄭大世の人生初ピッチとギフティングステージの結末は！？

そんな過去の後悔や引退後の喪失感から抜け出し、サッカーと同じ高揚感を得られると鄭大世が情熱を注いでいるのが「ハイロックスジム」の開業。必要資金2700万円に対し、売却した資産額を差し引いても不足する877万円を求め、ギフテンダーたちへ人生初のピッチを敢行します。「自分の人生が豊かになる瞬間をすごく感じたのがハイロックス」と熱く語る鄭大世。さらにラストアピールでは妻・ソヒョンさんも登場し、夫の新たな夢を全力で応援する覚悟を語ります。果たして、夫婦の熱意と覚悟はギフテンダーたちの心を動かし、目標の877万円の応援金を勝ち取ることができたのか！？気になる“ギフティングステージ”の決着は、現在ABEMAにて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

【動画】鄭大世が年俸推移を明かす(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2064983085477990594)

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■「ABEMA」オリジナルバラエティ『資産、全部売ってみた』（全5話）番組概要

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番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2051

PR映像：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p501

＜#0＞

配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p480

＜#1＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p101

＜#2＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p102

＜#3＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p103

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/