歌い手・そらる初の衣装展が東京・大阪・福岡の全国3都市で開催決定！

チエリコチカ株式会社

今年で活動18周年を迎える歌い手のそらるが自身初となる衣装展「そらるの衣装展」の開催が決定いたしました。

2026年7月～11月にかけて、東京・大阪・福岡の全国3都市のタワーレコード各店舗を巡回する形で実施いたします。

2016年に開催された「ビー玉の中の宇宙の旅」から2025年に開催された「ユメユイ」までのソロライブ10年間分、全11ステージのライブを彩ってきた数々のライブ衣装を間近で体感できる特別な展示会となっております。

また、会場内には衣装制作時の貴重な資料や、本イベントのキービジュアルをあしらった記念撮影ができるフォトパネルもご用意しております。

オリジナルグッズなどの情報は後日ご案内予定ですのでお楽しみに。

これまでの軌跡を振り返る特別な空間で、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

特設サイト：https://soraruru.jp/ishouten2026/

公式X(Twitter)：https://x.com/soraru_ishouten

公式Instagram：https://www.instagram.com/soraru_ishouten/

衣装展開催概要

＜東京会場＞

会期：2026年7月31日（金）～8月16日（日）

会場：タワーレコード渋谷店

営業時間：11:30 - 20:00

※最終入場は閉場の30分前

※最終日19:00閉場

＜大阪会場＞

会期：2026年9月18日（金）～10月4日（日）

会場：タワーレコード あべのhoop店

営業時間：11:30 - 20:00

※最終入場は閉場の30分前

※最終日19:00閉場

＜福岡会場＞

会期：2026年10月23日（金）～11月3日（火）

会場：タワーレコード 福岡パルコ店

営業時間：11:00 - 20:00

※最終入場は閉場の30分前

※最終日19:00閉場

チケット情報

価格(前売券/当日券)：1,000円（税込／入場特典付）

前売券：2026年6月12日（金）19:00～ ※先着

※前売券は、入場枠に空きがある場合のみ、入場前日の23:59までご購入いただけます。

当日入場枠に空きがある場合は、会場にて当日券（現金のみ）を販売します。

※入場特典は各会場前半後半で絵柄の変わるレプリカチケットの配布を予定しております。

販売サイト：teket にて販売

・東京 https://teket.jp/9214/71639

・大阪 https://teket.jp/9214/71640

・福岡 https://teket.jp/9214/71637

そらる プロフィール

1988年11月3日生まれ。宮城県出身。名前の由来は、空を眺めるのが好きなことから。

2008年動画投稿サイトで活動を開始。ネットシーンを中心に活動。

総再生数は5億再生を突破。

楽曲の歌唱のほか、自身で作詞作曲をも手がけるエンジニア。

まふまふとのユニット "After the Rain" としても活動を行う。

[そらる公式アカウント]

・公式HP http://soraruru.jp

・X(Twitter) http://x.com/soraruru/

・ニコニコ動画 https://www.nicovideo.jp/user/1796335/mylist/7359936

・YouTube https://www.youtube.com/@soraruYT

・Instagram https://www.instagram.com/soraru_official/

・TikTok https://www.tiktok.com/@soraruru

・Weibo https://www.weibo.com/u/7307125210

・bilibili https://space.bilibili.com/448436523/