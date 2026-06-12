【上尾市限定】6月限定キャンペーン｜物置に残った子ども用乗り物回収キャンペーン｜三輪車・キックボード・補助輪自転車も対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

上尾市は、戸建て住宅やファミリー向けマンションが多く、物置やガレージのある住まいで子育てをする世帯が多い地域です。そんな上尾市で、「子どもが大きくなって乗らなくなった乗り物が、物置にそのまま残っている」という声を多くいただきます。

こがなくなった三輪車、サイズアウトした補助輪付き自転車、卒業したキックボードやストライダー、使わなくなったベビーカー――成長の思い出が詰まっているからこそ手放しづらい子ども用の乗り物が、物置や玄関、駐輪場を長期間占有していませんか？

子ども用の乗り物は、大きくて重く、金属・プラスチック・タイヤなどが混在していて、何ゴミとして出せばよいか分かりにくいものです。粗大ごみの手続きや運び出しも手間がかかり、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で外遊びが減り、物置や玄関まわりの片付けが進みやすい時期。進級や成長で卒業した乗り物を見直すタイミングでもあります。「子ども用自転車 処分」「三輪車 処分」「キックボード 処分」「上尾市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、上尾市限定で「物置に残った子ども用乗り物」まとめて回収キャンペーンを実施します。

三輪車・キックボード・補助輪付き自転車など、使わなくなった子ども用の乗り物を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

成長の思い出を尊重しながら、物置・玄関・駐輪場のスペースを取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

上尾市は、桶川や北上尾を含む沿線に住宅地が広がり、子育て世帯が多く暮らすベッドタウンです。お子さまの成長に合わせて乗り物を買い替えるご家庭が多く、卒業した三輪車や自転車が物置・ガレージに残りやすい地域でもあります。

特に

・成長して乗らなくなった三輪車・足けり乗用玩具

・サイズアウトした補助輪付き自転車・子ども用自転車

・卒業したキックボード・ストライダー・ベビーカー

は、思い出もあって手放す決断がつきにくく、物置・玄関・駐輪場・ベランダを長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、外遊びが減って室内や物置の片付けが進むタイミング。進級・成長や下のお子さまの卒業を機に整理を考える方も増えます。使わない乗り物をまとめて手放し、スペースを整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：物置に残った子ども用乗り物まとめて回収キャンペーン（上尾市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・三輪車・足けり乗用玩具・乗用おもちゃなど

・補助輪付き自転車・子ども用自転車・ストライダー（バランスバイク）

・キックボード・スケートボード・ローラースケートなど

・ベビーカー・チャイルドシート・抱っこ紐など移動用品

・室内ジャングルジム・すべり台・電動乗用カーなど大型遊具

※電動乗用カーなど電池を内蔵した乗り物は、安全のため状態を確認のうえ対応いたします。

備考（合言葉）：事前見積もり時に上尾市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（上尾市全域）

対応地域例

上尾・北上尾・原市・平方・大石・上平・大谷・瓦葺・小敷谷・愛宕など上尾市内全域

柏座・仲町・宮本町・谷津・井戸木・春日・浅間台・向山・小泉・菅谷・栄町・西宮下・畔吉・領家・壱丁目など

※上記以外も上尾市全域で対応可能です。上尾市で「不用品回収」「子ども用 乗り物 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

子ども用乗り物の片付けでよくあるお悩み

・子どもが成長して乗らなくなった三輪車やキックボードが物置に残っている

・補助輪付き自転車や子ども用自転車が、サイズアウトしたまま置きっぱなし

・ベビーカーやストライダーなど卒業した移動用品が玄関や駐輪場を占有している

・乗り物は大きく、金属・プラ・タイヤが混在していて何ゴミか分からない

・物置やベランダに乗り物が積み重なり、出し入れしにくい

・電動乗用カーなど電池入りの乗り物の処分方法が分からない

・成長の思い出があって捨てづらいが、収納は空けたい

・子ども用乗り物と他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

子ども用乗り物でよく出る不用品例

三輪車・足けり乗用

自転車・バランスバイク

キックボード・スケート系

ベビー・幼児の移動用品

外遊び・大型遊具

回収品目の詳細例

三輪車・足けり乗用

三輪車・かじとり三輪車・足けり乗用玩具・乗用おもちゃ・手押し車付き乗用 など

自転車・バランスバイク

補助輪付き自転車・子ども用自転車（12～24インチ）・ストライダー・ペダルなし自転車・幼児用ヘルメット など

キックボード・スケート系

キックボード・キックスケーター・スケートボード・ローラースケート・ジェイボード など

ベビー・幼児の移動用品

ベビーカー・バギー・チャイルドシート・ジュニアシート・抱っこ紐・歩行器 など

外遊び・大型遊具

室内ジャングルジム・すべり台・ブランコ・電動乗用カー・砂場セット・大型バランス遊具 など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・お子さまの成長で、乗らなくなった乗り物が物置に残っているご家庭

・三輪車・キックボード・補助輪付き自転車などをまとめて手放したい方

・ベビーカーやストライダーなど卒業した移動用品を整理したい方

・大きくて処分しづらい乗り物・大型遊具に困っている方

・電動乗用カーなど電池入りの乗り物を安全に手放したい方

・引越し・模様替えで物置やガレージを片付けたい方

・上尾市で不用品回収を探している方

・子ども用乗り物以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

三輪車・自転車・キックボード・ベビーカーなど、大きくても、物置の様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この自転車も一緒に出せる？」「電動乗用カーも頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに上尾市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 上尾市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/ageoshi/

📰 上尾市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/saitamaken/ageoshi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)