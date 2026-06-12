BL作品の一大フェア「animate BL腐ェス 2026」が6月27日から開催！　特典「複製サイン入りミニ色紙」がもらえるほか、記念商品の販売や特別展示会の実施も!!

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株式会社アニメイトホールディングス


詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/bl_fes2026/cd/4459/


株式会社アニメイトは、2026年6月27日～7月26日まで「animate BL腐ェス 2026」を開催いたします。


ぜひこの機会に、新しい作品との出会いをお楽しみください。



期間中、対象商品を1点ご購入ごとに、特典「複製サイン入りミニ色紙」をプレゼントいたします。


※グループごとに対象商品および特典が異なります。絵柄はお選びいただけません。



さらに、「腐ェス2026」トレーディングクリアカードの販売や、アニメイト池袋本店では6月27日・28日に特別展示会の実施もございます。複製原画や表紙イラスト、あらすじが一堂に会すファン必見の2日間。気になった作品は、ぜひ店頭でチェックしてください！




■フェア情報

animate BL腐ェス 2026


開催期間：2026年6月27日～7月26日


開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販


開催内容：期間中、対象商品を1点ご購入ごとに、特典をプレゼントいたします。


※グループごとに対象商品および特典が異なります。


※特典はお選びいただけません。


特典内容：複製サイン入りミニ色紙（全23種）



対象商品はこちら！


＜Aグループ＞


新書館：ディアプラス・コミックス


徳間書店：Charaコミックス


CLAP comics：KiR comis


祥伝社：on BLUE COMICS


スクウェア・エニックス：ガンガンコミックスBLissまたは連載中のスクウェア・エニックス刊行他BLタイトル


リブレ：ビーボーイコミックス、スーパービーボーイコミックス、ビーボーイコミックスデラックス、ビボピーコミックス、ビーボーイオメガバースコミックス、ビーボーイプラスデラックス、秒で分かるBL、シトロンコミックス


ブライト出版：Tulle Comics


海王社：GUSH COMICS、&.Emo comics



「腐ェス2026」トレーディングクリアカード【A】


※クリアカードはBL課店舗＋通販限定販売になります。





△特典：複製サイン入りミニ色紙（Aグループ全8種）



＜Bグループ＞


シュークリーム：from RED COMICS


竹書房：バンブーコミックス麗人セレクション、バンブーコミックス麗人uno!、バンブーコミックスQpaコレクション、バンブーコミックスmoment、バンブーコミックス アメイロ


東京漫画社：MARBLE COMICS


KADOKAWA：あすかコミックスCL-DX


ホーム社：eyesコミックス .Bloom、eyesコミックス　メロキス


白泉社：花丸コミックス・プレミアム


大洋図書：ihr HertZ series、CRAFT SERIES、iHertZ Series



「腐ェス2026」トレーディングクリアカード【B】


※クリアカードはBL課店舗＋通販限定販売になります。





△特典：複製サイン入りミニ色紙（Bグループ全7種）



＜Cグループ＞


芳文社：花音コミックス


秋田書店：BaLmyコミックス・カチCOMI


コアマガジン：drap COMICS、drap COMICS DX


フロンティアワークス：ダリアコミックス


双葉社：マージナルコミックス、チルシェコミックス


ジーオーティー：picn comics、Bivy comic


光文社：光文社 BL COMICS


一迅社：gateau



「腐ェス2026」トレーディングクリアカード【C】


※クリアカードはBL課店舗＋通販限定販売になります。





△特典：複製サイン入りミニ色紙（Cグループ全8種）



■商品情報

「腐ェス2026」トレーディングクリアカード　


販売店舗：BL課店舗＋通販限定


発売日：2026年6月27日


価格：1パック（2枚入り）各500円（税込）


種類：＜Aグループ・Cグループ＞各全8種　＜Bグループ＞全7種




△「腐ェス2026」トレーディングクリアカード　A（全8種）

△「腐ェス2026」トレーディングクリアカード　B（全7種）


△「腐ェス2026」トレーディングクリアカード　C（全8種）







■展示会情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「animate　BL腐ェス　2026」特別展示会


開催期間：2026年6月27日～6月28日


開催場所：アニメイト池袋本店 9F animate hall WHITE


開催内容：複製原画や表紙イラストの展示など。展示を見て気になった作品は、ぜひ店頭でチェックしてください！



★「Boys Love Tokyo 2026」連動企画を6月27日、28日の2日間限定開催！


アニメイト池袋本店にて、対象商品ご購入時に池袋サンシャインにて開催する「Boys Love Tokyo 2026」のチケット半券をご提示いただくと、複製サイン入りミニ色紙を＋1枚プレゼントいたします！





※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。




■権利表記


(C)世／新書館


(C)浅井 西／徳間書店 2026


(C)someco/CLAPcomics


(C)滝端／祥伝社 on BLUE comics


(C)Ayato Miyoshi/SQUARE ENIX


(C)Suzuhiro/libre


(C)文月くみ/ブライト出版


(C)SAI ASAKAWA / KAIOHSHA


(C)せつこうじ/シュークリーム


(C)春路ON/竹書房


(C)ほっかむり/東京漫画社


(C)Yaya Sakuragi, Haru Sakura


(C)小畑つねちか/ ホーム社


(C)イズミハルカ/白泉社


(C)熊猫/大洋図書


(C)鳥田ちず／芳文社


(C)丸木戸マキ(秋田書店)2025


(C)篠崎マイ/コアマガジン drap


(C)KAMOME OSHIMA/Frontier Works Inc.


(C)海老之尾／双葉社


(C)わが/ジーオーティー


(C)ヱビノびすく/光文社


(C)さん太ろ/一迅社2026




■関連URL


animate BL腐ェス 2026(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/bl_fes2026/cd/4459/)