BL作品の一大フェア「animate BL腐ェス 2026」が6月27日から開催！ 特典「複製サイン入りミニ色紙」がもらえるほか、記念商品の販売や特別展示会の実施も!!
詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/bl_fes2026/cd/4459/
株式会社アニメイトは、2026年6月27日～7月26日まで「animate BL腐ェス 2026」を開催いたします。
ぜひこの機会に、新しい作品との出会いをお楽しみください。
期間中、対象商品を1点ご購入ごとに、特典「複製サイン入りミニ色紙」をプレゼントいたします。
※グループごとに対象商品および特典が異なります。絵柄はお選びいただけません。
さらに、「腐ェス2026」トレーディングクリアカードの販売や、アニメイト池袋本店では6月27日・28日に特別展示会の実施もございます。複製原画や表紙イラスト、あらすじが一堂に会すファン必見の2日間。気になった作品は、ぜひ店頭でチェックしてください！
■フェア情報
animate BL腐ェス 2026
開催期間：2026年6月27日～7月26日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、対象商品を1点ご購入ごとに、特典をプレゼントいたします。
※グループごとに対象商品および特典が異なります。
※特典はお選びいただけません。
特典内容：複製サイン入りミニ色紙（全23種）
対象商品はこちら！
＜Aグループ＞
新書館：ディアプラス・コミックス
徳間書店：Charaコミックス
CLAP comics：KiR comis
祥伝社：on BLUE COMICS
スクウェア・エニックス：ガンガンコミックスBLissまたは連載中のスクウェア・エニックス刊行他BLタイトル
リブレ：ビーボーイコミックス、スーパービーボーイコミックス、ビーボーイコミックスデラックス、ビボピーコミックス、ビーボーイオメガバースコミックス、ビーボーイプラスデラックス、秒で分かるBL、シトロンコミックス
ブライト出版：Tulle Comics
海王社：GUSH COMICS、&.Emo comics
「腐ェス2026」トレーディングクリアカード【A】
※クリアカードはBL課店舗＋通販限定販売になります。
△特典：複製サイン入りミニ色紙（Aグループ全8種）
＜Bグループ＞
シュークリーム：from RED COMICS
竹書房：バンブーコミックス麗人セレクション、バンブーコミックス麗人uno!、バンブーコミックスQpaコレクション、バンブーコミックスmoment、バンブーコミックス アメイロ
東京漫画社：MARBLE COMICS
KADOKAWA：あすかコミックスCL-DX
ホーム社：eyesコミックス .Bloom、eyesコミックス メロキス
白泉社：花丸コミックス・プレミアム
大洋図書：ihr HertZ series、CRAFT SERIES、iHertZ Series
「腐ェス2026」トレーディングクリアカード【B】
※クリアカードはBL課店舗＋通販限定販売になります。
△特典：複製サイン入りミニ色紙（Bグループ全7種）
＜Cグループ＞
芳文社：花音コミックス
秋田書店：BaLmyコミックス・カチCOMI
コアマガジン：drap COMICS、drap COMICS DX
フロンティアワークス：ダリアコミックス
双葉社：マージナルコミックス、チルシェコミックス
ジーオーティー：picn comics、Bivy comic
光文社：光文社 BL COMICS
一迅社：gateau
「腐ェス2026」トレーディングクリアカード【C】
※クリアカードはBL課店舗＋通販限定販売になります。
△特典：複製サイン入りミニ色紙（Cグループ全8種）
■商品情報
「腐ェス2026」トレーディングクリアカード
販売店舗：BL課店舗＋通販限定
発売日：2026年6月27日
価格：1パック（2枚入り）各500円（税込）
種類：＜Aグループ・Cグループ＞各全8種 ＜Bグループ＞全7種
△「腐ェス2026」トレーディングクリアカード A（全8種）
△「腐ェス2026」トレーディングクリアカード B（全7種）
△「腐ェス2026」トレーディングクリアカード C（全8種）
■展示会情報
「animate BL腐ェス 2026」特別展示会
開催期間：2026年6月27日～6月28日
開催場所：アニメイト池袋本店 9F animate hall WHITE
開催内容：複製原画や表紙イラストの展示など。展示を見て気になった作品は、ぜひ店頭でチェックしてください！
★「Boys Love Tokyo 2026」連動企画を6月27日、28日の2日間限定開催！
アニメイト池袋本店にて、対象商品ご購入時に池袋サンシャインにて開催する「Boys Love Tokyo 2026」のチケット半券をご提示いただくと、複製サイン入りミニ色紙を＋1枚プレゼントいたします！
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)世／新書館
(C)浅井 西／徳間書店 2026
(C)someco/CLAPcomics
(C)滝端／祥伝社 on BLUE comics
(C)Ayato Miyoshi/SQUARE ENIX
(C)Suzuhiro/libre
(C)文月くみ/ブライト出版
(C)SAI ASAKAWA / KAIOHSHA
(C)せつこうじ/シュークリーム
(C)春路ON/竹書房
(C)ほっかむり/東京漫画社
(C)Yaya Sakuragi, Haru Sakura
(C)小畑つねちか/ ホーム社
(C)イズミハルカ/白泉社
(C)熊猫/大洋図書
(C)鳥田ちず／芳文社
(C)丸木戸マキ(秋田書店)2025
(C)篠崎マイ/コアマガジン drap
(C)KAMOME OSHIMA/Frontier Works Inc.
(C)海老之尾／双葉社
(C)わが/ジーオーティー
(C)ヱビノびすく/光文社
(C)さん太ろ/一迅社2026
■関連URL
animate BL腐ェス 2026(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/bl_fes2026/cd/4459/)