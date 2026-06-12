「話せば分かる」という呪いを解き、自尊心を守る新時代の人間関係バイブル『分かり合えない人をうまくかわす技術』2026年6月12日（金）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、臨床心理士であり、こころのケア研究所 SHINKA 代表カウンセラーの田所俊作氏による『分かり合えない人をうまくかわす技術』を2026年6月12日（金）に発売いたします。

職場の高圧的な上司、不機嫌をまき散らすパートナー、義理の親など、「簡単には離れられない人間関係」に苦しむすべての人へ。8年間で数々の心理支援に携わってきた臨床心理士が、「戦わない、変えない、責めない」を原則に、ほんものの境界線を育て、こころを搾取されないための現実的な対処法を明かす一冊です。

「話せば分かる」という期待を手放すことが、回復の第一歩

私たちは一人ひとり、過去の経験から作られた異なる「こころのメガネ（認知の歪み）」や価値観のルールを持って生きています。真面目で誠実な人ほど言葉を尽くして分かり合おうと努力しますが、分かり合えない人はときにこころの防衛機制が暴走し、あなた自身を「こころのゴミ箱」にしてしまうこともあります。

伝わらないのはあなたの努力不足ではなく単なる「構造の違い」であり、期待を手放すことこそが自分を救う土台になります。

身体のSOSを肯定する！ 最新の心理学の理論で知る防衛反応

「境界線を引こう」と頭で分かっていても、いざ相手を前にすると金縛りのように声が出なくなるのは、あなたの意志が弱いからではありません。脳は「正論」よりも「生存」を最優先するため、反射的に身を守ろうとしている証拠なのです。

本書では、最新の「ポリヴェーガル理論」をベースに、過覚醒（焦燥モード）や低覚醒（フリーズモード）といった身体の仕組みを紐解き、動けない自分を責める悪循環から抜け出すためのヒントを紹介します。

臨床現場でも実践！ 無理なく境界線を「育てる」5つのステップ

本書が提案する境界線とは、相手を拒絶する壁ではなく「自分を大切にする自尊心の輪郭」です。日々の小さな「快・不快」の違和感に気づく準備運動から始め、実際のカウンセリング現場でも使われている「バウンダリーワーク」の5ステップを丁寧に解説します。

相手と同じ土俵に立たず、自分の尊厳と人生のハンドルを守り抜く「戦略的撤退」という大人のための賢い選択肢を授けます。

もくじ

序章 なぜ、あの人といると「死ぬほど」疲れるのか

・本書を手に取ってくださったあなたへ

・「離れられない」という檻の中にいるあなたへ

・本書の三つの約束

・誰のせいでもない「関係の仕組み」

・本書でお伝えしていくこと



第1章 「話せば分かる」という思い込みを解く

1-1 私たちは、それぞれ別の「こころのフィルター」で世界を見ている

1-2 なぜ「話せば分かる」という前提があなたを苦しめるのか

1-3 問題は「違い」ではなく「距離の取り方」にある

第1章のまとめ



第2章 あの人の「困った行動」の裏側にあるもの

2-1 理解するのは「許すため」ではなく「巻き込まれないため」

2-2 私たちのこころの中にいる住人

2-3 あの人の「困った正体」と、その内側で起きていること

2-4 彼らは「防衛」のためにあなたを使っている

第2章のまとめ



第3章 なぜあなたは「境界線」を越えさせてしまうのか

3-1 なぜ、分かっているのに繰り返してしまうのか

3-2 人が身を守るときに起きる「四つの反応」

3-3 愛着という名の生命線の不足が、「つながり」への執着を生む

3-4 あなたを今日まで守り抜いたスキーマという「こころの生存戦略」

3-5 境界線を引けなかった本当の理由

第3章のまとめ



第4章 境界線は「引く」ものではなく「育てる」もの

4-1 「境界線を引く」という助言が、なぜあなたを苦しめるのか

4-2 脳は「正論」よりも「生存」を優先する

4-3 境界線は、拒絶の壁ではなく「自尊心の輪郭」

4-4 境界線を育てるための準備運動

4-5 臨床現場でも使うバウンダリーワーク

4-6 「分かり合う」を手放し自分を守る「戦略的撤退」という選択

第4章のまとめ



第5章 自分を守るための「安全基地」を確保する

5-1 自分を回復させる技術

5-2 神経系を整える「今ここ」の習慣

5-3 頼ることは「高度な自立」である

5-4 「離れること」は自分を守るための勇気ある選択

第5章のまとめ

書誌情報

書名：分かり合えない人をうまくかわす技術

著者：田所俊作

定価：1,925円（本体1,750円＋税）

発売日：2026年6月12日（金）

判型：四六判

頁数：256頁

ISBN：978-4-04-330085-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000924/)

著者プロフィール

田所 俊作（たどころ・しゅんさく）

臨床心理士・公認心理師。こころのケア研究所 SHINKA 代表カウンセラー。

大手製薬会社にMRとして勤務後、社員のメンタルヘルス問題をきっかけに心理系大学院に再進学し、心理職へ転身。精神科病院・心療内科クリニックなど医療領域で8年間の臨床経験を積み、心理検査、心理カウンセリング、精神鑑定等に従事。

2023年からオンライン専門の心理オフィスを開業し、現在は認知行動療法・スキーマ療法を軸に、講演やYouTubeを通じて「実生活に活かせる心のケア」を発信している。

- YouTubeチャンネル：こころのケア研究所 SHINKA 心理学解説チャンネル(https://www.youtube.com/@mental.shinka)- X（旧Twitter）：@sakulabo179(https://x.com/sakulabo179)- こころのケア研究所 SHINKA：https://mental-shinka.com/