「第4回トマトサミット 」視聴申込受付中！トマト農家必読！「冬春トマト特集」本日発行！！

株式会社日本農業新聞

日本農業新聞（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田宮和史郎）は6月12日、野菜の中で最も産出額の多いトマトに関する情報を網羅した「冬春トマト特集」を発行しました。12ページの別刷大型特集で産地事例紹介、部会アンケートなどトマト農家必読の特集になります。

さらに、本特集の関連企画として6月26日にはオンラインセミナー「トマトサミット」を開催します。「トマトサミット」は、日本農業新聞が15年以上にわたって発行する「トマト特集」の関連企画として2024年12月に初めて開催しました。紙面や特設サイトだけでは伝えきれない情報を、セミナー形式でご紹介しています。第1回～第3回の開催を通じて延べ約4000人が視聴しました。

今回はさらに内容を拡充し、種苗メーカーのタキイ種苗・ナント種苗・サカタのタネ・ヴィルモランみかど、資材メーカーのBASFジャパン・王子キノクロス・サカタのタネ（BS資材など）が登壇。サミットとしては過去最多の種苗・資材メーカー参加。

基調講演では、トマト特集で紹介した「データで糖度と収量を両立」の農研機構にも登壇いただき、紙面では紹介できなかった内容をご紹介します。

他にも、トマト生産に役立つ情報が盛りだくさんです。ぜひご視聴ください。

●サミット概要

【日 時】2026年6月26日（金）13:00～15:30（予定）

【対 象】農家、ＪＡ役職員、トマト生産に関心がある方

【開催形式】ライブ配信（Zoom）＋アーカイブ配信(7月中旬以降)(YouTube)

【参 加 費】無料※ライブ・アーカイブともに「トマト新聞」への申込が必要です

【申込方法】「日本農業新聞トマト新聞」サイト

https://tomato.agrinews.jp/static/account/register.html?paper=tomato

もしくは右記QRから

（6月26日締切 ※アーカイブ配信は26日以降も申込可能）

トマト新聞 サミット申込画面

●日本農業新聞とは

国内唯一の農業専門の日刊紙で、部数25万9332部（紙＋電子 ※2024年10月時点の日刊農業専門紙）になります。ＪＡグループの一員として、農家・ＪＡ役職員の皆さまに役立つ情報を発信しています。2021年には電子版を創刊し、デジタル分野での情報発信も強化しています。公式ウェブサイトの月間ＰＶは123万309です（2023年10月～2024年9月までの平均値 ※4月分は除く）。

ＨＰ：https://www.agrinews.co.jp/

●お問い合わせ先

株式会社日本農業新聞食農イノベーション局メディアプロモーション部

〒110-8722 東京都台東区秋葉原2-3

TEL：03(6281)5810 E-mail：koukoku@agrinews.co.jp

担当：斎藤 服部