【川口市限定】6月限定キャンペーン｜使わなくなったベランダ収納用品回収キャンペーン｜収納ボックス・物干し用品・ラックも対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

川口市は、マンション・集合住宅から戸建てまで幅広い住まいが集まり、ベランダを物干しや収納に活用する世帯が多いエリアです。そんな川口市で、「ベランダに置いた収納用品や物干しグッズが、劣化して使わなくなったまま残っている」という声を多くいただきます。

日焼けして割れた屋外用収納ボックス、サビた物干し竿やスタンド、壊れたピンチハンガー、傷んだベランダラックやすのこ――屋外で使ううちに劣化したベランダ収納用品が、ベランダや玄関先を長期間占有していませんか？

ベランダ収納用品は、金属・プラスチック・布などが混在し、何ゴミとして出せばよいか分かりにくいうえ、物干し竿のように長くて粗大ごみの手続きや運び出しが手間になるものも多くあります。結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で物干しやベランダまわりを見直したくなる時期。夏を前にベランダを整理するタイミングでもあります。「ベランダ収納 処分」「物干し竿 処分」「物干しスタンド 処分」「川口市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、川口市限定で「使わなくなったベランダ収納用品」まとめて回収キャンペーンを実施します。

収納ボックス・物干し用品・ラックなど、劣化したベランダ収納用品を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

長尺・大型のものもまとめて引き取り、ベランダと玄関先のスペースを取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

川口市は、都心へのアクセスがよく人口も多いマンション・集合住宅の多いベッドタウンです。限られた住空間を補うためにベランダを物干しや収納に活用する世帯が多く、屋外で使ううちに劣化したベランダ用品が溜まりやすいエリアでもあります。

特に

・日焼けやひび割れで使えなくなった屋外用収納ボックス・ストッカー

・サビたり曲がったりした物干し竿・物干しスタンド

・割れたピンチハンガーや、傷んだベランダラック・すのこ・人工芝

は、屋外品ゆえに劣化が早く、ベランダや玄関先・物置を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、洗濯物の干し方やベランダまわりを見直すタイミング。夏を前にベランダを整理したいという方も増えます。使わなくなったベランダ用品をまとめて手放し、すっきり整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：使わなくなったベランダ収納用品まとめて回収キャンペーン（川口市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・屋外用収納ボックス・ベランダストッカー・収納ベンチなど

・物干し竿・物干しスタンド・突っ張り物干し・布団干しなど物干し用品

・ピンチハンガー・物干しハンガー・洗濯ハンガー・室内干しグッズ

・室外機ラック・ベランダ用シェルフ・すのこ・人工芝など

・ガーデンチェア・テーブル・すだれ・シェード・室外機カバーなど

備考（合言葉）：事前見積もり時に川口市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（川口市全域）

対応地域例

川口・本町・西川口・東川口・蕨近接エリア・芝・元郷・青木・南鳩ヶ谷・鳩ヶ谷本町など川口市内全域

安行・並木・前川・戸塚・差間・弥平・領家・朝日・芝中田・神根・新郷・北原台・東内野・石神など

※上記以外も川口市全域で対応可能です。川口市で「不用品回収」「ベランダ収納 物干し 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

ベランダ収納用品の片付けでよくあるお悩み

・ベランダに置いた収納ボックスやストッカーが、劣化して使わなくなった

・古い物干し竿や物干しスタンドが、サビたままベランダに残っている

・ピンチハンガーや洗濯ハンガーが割れて、大量に溜まっている

・ベランダ用ラックやすのこ、人工芝が傷んで処分に困っている

・ベランダ収納用品は金属・プラ・布が混在していて、何ゴミか分からない

・物干し竿は長くて粗大ごみになり、運び出しが大変

・梅雨や衣替えでベランダを見直したら、使わない用品が出てきた

・ベランダ収納用品と他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

ベランダ収納用品でよく出る不用品例

ベランダ収納ボックス・ストッカー

物干し用品

ハンガー・洗濯まわり

ベランダラック・棚

ベランダ家具・その他

回収品目の詳細例

ベランダ収納ボックス・ストッカー

屋外用収納ボックス・ベランダストッカー・収納ベンチ・蓋付きコンテナ・防水収納ケース など

物干し用品

物干し竿・物干しスタンド・突っ張り物干し・布団干し・物干し台・伸縮物干し など

ハンガー・洗濯まわり

ピンチハンガー・物干しハンガー・洗濯ハンガー・室内干しスタンド・洗濯バサミ・ハンガー類 など

ベランダラック・棚

室外機ラック・ベランダ用シェルフ・スチール棚・すのこ・人工芝・ジョイントマット など

ベランダ家具・その他

ガーデンチェア・ベランダテーブル・すだれ・シェード・室外機カバー・傘立て・サンダルラック など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・ベランダの収納ボックスや物干し用品が劣化して使わなくなったご家庭

・サビた物干し竿・物干しスタンドを処分したい方

・割れたハンガーやベランダ雑貨をまとめて片付けたい方

・ベランダラック・すのこ・人工芝など屋外用品を整理したい方

・物干し竿など長尺で処分しづらい品に困っている方

・引越し・模様替えでベランダを片付けたい方

・川口市で不用品回収を探している方

・ベランダ収納用品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

物干し竿・収納ボックス・ベランダラックなど、長尺でも大型でも、ベランダの様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この物干し台も一緒に出せる？」「室外機カバーやすのこも頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに川口市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 川口市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/kawaguchishi/

📰 川口市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/saitamaken/kawaguchishi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)