誰かに伝えたくなる、ハッピーな情報をお届け！千葉県松戸市が人・まち・食などの魅力を発信する3つのSNSアカウント「まつどHAPPY(ハート)トピックス」を開設
千葉県松戸市では、まちや人の魅力・価値を発掘し、魅力的なトピックスとして情報発信するＳＮＳアカウントを立ち上げました。
「へぇ～！」「知らなかった！」「楽しい！」「おもしろそう！」と、思わず誰かに伝えたくなるハッピーな情報を、動画や写真を中心にお届けします。ぜひ、フォローと「いいね！」をお願いします！
▼「まつどHAPPY(ハート)トピックス」でお届けする主な投稿内容●リール動画（９０秒以内の短尺動画）
・まつどのスゴイ人！
例えば、スポーツ選手など世界や全国で活躍している人や、アッと驚く技術を持っている人、市内で活動している人など、“ひと”を紹介する動画
・〇〇ができるまで！
市内のモノ・コトづくりの過程やウラ側などを紹介。近々、全国にファンがいる中華蕎麦とみ田さんを取材したショート動画を制作してお届け予定
●既存の魅力を再編集して発信
市の取り組みやイベント情報など、魅力的で旬な話題を興味関心が高まるように再編集して随時発信
▼まつどの魅力発信課より
松戸市は、交通の利便性がよく、東京に近いことに加えて、歴史や伝統、美しい自然、おいしい農産物や、子育て・医療の充実など、たくさんの魅力がつまっています。イベントやお祭りが多くて楽しいという声もよく聞きますし、こだわりのモノづくりをする人や、スポーツ・文化で活躍する人もたくさんいます。
わたしたちのSNSを通じて、多彩なまつどの魅力を多くの人に知ってもらい、松戸市に興味を持ってくれたらうれしいです。
▼SNSアカウント（Instagram、X、YouTube）●Instagram
アカウント名：matsudocity_happytopics
https://www.instagram.com/matsudocity_happytopics?utm_source=qr
●X
アカウント名：＠matsudo_happy
https://x.com/matsudo_happy
●YouTube
チャンネル名：まつどHAPPY(ハート)トピックス【松戸市公式】
https://www.youtube.com/@matsudocity_happytopics
●詳細は松戸市ホームページでご確認ください
http://www.city.matsudo.chiba.jp/citypromotion/gazo_doga/happytopics.html
▼本件に関するお問い合わせ先
松戸市 総合政策部 まつどの魅力発信課
所在地：松戸市根本387-5
TEL：047-703-7003 FAX：047-362-6162