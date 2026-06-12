誰かに伝えたくなる、ハッピーな情報をお届け！千葉県松戸市が人・まち・食などの魅力を発信する3つのSNSアカウント「まつどHAPPY(ハート)トピックス」を開設

松戸市

千葉県松戸市では、まちや人の魅力・価値を発掘し、魅力的なトピックスとして情報発信するＳＮＳアカウントを立ち上げました。

「へぇ～！」「知らなかった！」「楽しい！」「おもしろそう！」と、思わず誰かに伝えたくなるハッピーな情報を、動画や写真を中心にお届けします。ぜひ、フォローと「いいね！」をお願いします！

▼「まつどHAPPY(ハート)トピックス」でお届けする主な投稿内容

●リール動画（９０秒以内の短尺動画）

・まつどのスゴイ人！

例えば、スポーツ選手など世界や全国で活躍している人や、アッと驚く技術を持っている人、市内で活動している人など、“ひと”を紹介する動画

・〇〇ができるまで！

市内のモノ・コトづくりの過程やウラ側などを紹介。近々、全国にファンがいる中華蕎麦とみ田さんを取材したショート動画を制作してお届け予定

●既存の魅力を再編集して発信

市の取り組みやイベント情報など、魅力的で旬な話題を興味関心が高まるように再編集して随時発信

▼まつどの魅力発信課より

松戸市は、交通の利便性がよく、東京に近いことに加えて、歴史や伝統、美しい自然、おいしい農産物や、子育て・医療の充実など、たくさんの魅力がつまっています。イベントやお祭りが多くて楽しいという声もよく聞きますし、こだわりのモノづくりをする人や、スポーツ・文化で活躍する人もたくさんいます。

わたしたちのSNSを通じて、多彩なまつどの魅力を多くの人に知ってもらい、松戸市に興味を持ってくれたらうれしいです。

▼SNSアカウント（Instagram、X、YouTube）

●Instagram

アカウント名：matsudocity_happytopics

https://www.instagram.com/matsudocity_happytopics?utm_source=qr

●X

アカウント名：＠matsudo_happy

https://x.com/matsudo_happy

●YouTube

チャンネル名：まつどHAPPY(ハート)トピックス【松戸市公式】

https://www.youtube.com/@matsudocity_happytopics

●詳細は松戸市ホームページでご確認ください

http://www.city.matsudo.chiba.jp/citypromotion/gazo_doga/happytopics.html

▼本件に関するお問い合わせ先

松戸市 総合政策部 まつどの魅力発信課

所在地：松戸市根本387-5

TEL：047-703-7003 FAX：047-362-6162