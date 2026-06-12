【FOSMET T20】衛星が捉え、時計が知る。あなたの全ての歩く場所を記録するGPSウォッチ、いよいよ発売！発売記念2,000円OFF＆先着100名様に10％クーポンコード

HHYU TRADING CO., LIMITED

FOSMET T20は、単なる歩数計や心拍計ではありません。GNSS測位モジュール（Core & Things CC1165W） を搭載し、山の中でもビルの谷間でも、あなたの位置を逃さず捉えます。さらに気圧計（Goertek SPL07-003）と地磁気センサー（QST QMC6309）を内蔵。標高・気圧・方角をリアルタイムで表示し、急な天候変化も事前にお知らせします。

ご期待に応えるため、6月12日（金）から7月12日（日）までの早期割引期間中、さらに発売記念2,000円OFFと、先着100名様限定の10％クーポンコードを併用できます。

10%OFFクーポンコード：FOSMETT20

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公式：htt(https://fosmet.jp/products/fosmet-t20)ps://fosmet.jp/products/fosmet-t20(https://fosmet.jp/products/fosmet-t20)

最大の特徴

T20の最大の特徴は、プロ仕様のGPS機能 です。歩いてきたルートを時計が記憶。ワンタップで元の地点に戻れるから、初めての山でも迷いません。

高性能な GNSS測位モジュールを搭載。山の中や、ビルの谷間でも素早く衛星をキャッチし、あなたの現在地を誤差わずかに表示します。

さらに、気圧計と 地磁気センサーも内蔵。

標高・気圧・方角 をリアルタイムで確認できるため、登山中に「今、自分のいる高度は？」「この尾根はどの方角か？」がひと目で分かります。

急な気圧低下を感知 すると、スマートウォッチが「悪天候予報」を通知。山の天気は変わりやすいもの。突然の雷雨やガスを事前に知らせてくれるので、安全な行動が取れます。

他1・の機能

100＋スポーツモード：ランニング、登山、スイミング、ヨガはもちろん、バスケやゴルフまで。お父さんも、自分も、家族みんなで使えます。

24時間 心拍・血中酸素・HRVモニタリング：ストレス状態や睡眠の質を可視化。健康管理の強い味方です。

最大24時間GPS連続駆動／待機45日：週末のロングトレイルでもバッテリー切れの心配はありません。

仕様

70％OFFでわずか6,982円という今回の早期割引は、6月12日から7月12日までの期間限定。

父の日は6月21日。T20を贈れば、「いつも家族のために働いてくれてありがとう」という気持ちが、GPSと健康管理というカタチで伝わります。山が好きなお父さんも、毎日ウォーキングが日課のお父さんも、この時計があればもっと元気に、もっと安心して外へ出られます。お父さんの笑顔を想像しながら、ぜひ注文ボタンを押してください。



●FOSMETについて：

インテリジェンスの出現により、スマートウェアは人々に広く使用され、スマートウォッチも急速に発展しました。FOSMETは2016年に活動歩数計の開発から、豊富な機能を備えたスマートウォッチに発展しました。そして、テクノロジーの継続的な革新と進化の過程で、ユーザーの声に応えて、綿密な調査や研究を行いました。機能やページデザインを常に最適化し、伝統的な時計の美しさとデジタル時代の健康管理の利便性を考慮し、ユーザーをスマート時代に導くことを使命としております。

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