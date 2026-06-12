シンギュラボ、会員向け動画が過去配信分を含め「見放題」に

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）が運営する、シンギュラリティに適応する未来人材の育成を目的とした研究コミュニティ「シンギュラボ（Singulab）」は、会員（研究員）向けに配信している限定動画について、視聴可能な範囲を大幅に拡大し、過去配信分を含む全動画が「見放題」となったことをお知らせいたします。

これまでは、入会後、在籍期間中に配信された動画のみ視聴可能でしたが、今後は過去に配信された動画を含むすべての限定動画を、いつでも何度でも視聴いただけるようになります。

会員限定の動画配信ページ

背景

シンギュラボは、AI／AGI、宇宙、ロボット、仮想現実、脳・神経、クリプト、IP・エンタメ、量子など、最先端の幅広い分野をテーマに、専門家やゲストとの対談を会員限定で配信してきました。これまでの仕組みでは、各会員が視聴できるのは在籍期間中に配信された動画に限られており、入会前に公開された回はさかのぼって視聴することができませんでした。

コミュニティの成長とともに蓄積されたコンテンツは貴重な学びの資産となっており、これらをすべての研究員が分け隔てなく活用できる環境を整えることで、学びと実践をさらに加速させたいとの考えから、今回の開放に至りました。

今回の変更点

これまでは、限定動画は会員期間中に配信されたものに限り視聴できる形でした。今後は、シンギュラボ研究員として活動中であれば、過去に配信された動画も含め、すべての限定動画をいつでも何度でも視聴できるようになります。後から入会した研究員も、過去の貴重な回をさかのぼって視聴することが可能です。

専門家やゲストとの対談をはじめ、これまで蓄積してきたコンテンツのすべてが、全研究員共通の学びの場として開かれます。

シンギュラボについて

シンギュラボは、ポスト・シンギュラリティ時代の新しい社会を牽引する「未来人材」の育成を目的としたメンバーシップ型コミュニティです。AI・宇宙・XR・ロボティクスなど最先端領域に関する知識と実践を体系的に提供し、未来を自ら創り出す力の獲得を支援します。

名称：シンギュラボ

URL：https://singulab.jp/

目的：未来人材の育成、AIリテラシー教育、宇宙×AIに関する学習・研究

主な提供内容：

- 限定動画：専門家や豪華ゲストによるトークセッションや講義シリーズ。- 限定記事：メンバー限定の記事・資料・スライドを、さまざまなテーマで配信。- 限定勉強会：最新テーマの勉強会を定期開催。ライブ配信も実施。- 限定イベント：メンバーが定期的に集まるクローズドな交流会やイベント。- 限定Discord：会員限定Discordでプロジェクトや企画やコラボレーションを加速。- 共同研究・共創出資：会員同士の共同研究やプロジェクトへの出資。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とAI技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

HP：https://spacedata.jp/

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact