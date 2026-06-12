「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」が「コナミ プレミアムくじ ONLINE」に登場！
株式会社コナミアーケードゲームスは、インターネット上で簡単に遊べるはずれなしのオンラインくじ「コナミ プレミアムくじ ONLINE」において、KADOKAWAの漫画雑誌「コミック電撃だいおうじ」にて連載中の漫画『忍者と殺し屋のふたりぐらし』のくじ「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」の販売を開始していることをお知らせします。
「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」では、描きおろしのイラストを使用した「選べる！特大タペストリー」のほか、「ミニロボ子ミニクッション」「アクリルキーホルダー」などが賞品となっています。
おまけ賞として、10連セットを購入すると4種類の「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ ポストカード」のうち1枚をランダムで獲得でき、20連セットの購入で同じ4種類の中からお好きな1枚を選んで獲得できます。
さらに「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))をフォローし、指定のポストをリポストいただいた方の中から抽選で1名さまに「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ E賞 缶バッジ 全種セット」が当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」を開催中です。
ぜひ、この機会に「コナミ プレミアムくじ ONLINE」をお楽しみください。
▼「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」販売ページ
https://premiumkuji.konami.net/lp/ninkoro/index.html
▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式サイト
https://premiumkuji.konami.net/
▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X
https://x.com/573Kuji
「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」概要
■販売期間：販売中 ～ 2026年7月13日(月) 10:00
■賞品一覧
S賞 選べる！特大タペストリー
A賞 ミニロボ子ミニクッション
B賞 巾着
C賞 アクリルキーホルダー
D賞 ミニ色紙
E賞 缶バッジ
おまけ賞 忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ ポストカード
※10連セットを購入すると4種類の中から1枚ランダムでおまけ賞を獲得でき、20連セットを購入すると4種類の中から1枚お好きなおまけ賞を獲得できます。
■販売価格：1回 880円(税込)別途配送手数料が発生します。
■権利表記： (C)ハンバーガー/KADOKAWA/にんころ製作委員会
▼「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」販売ページ
https://premiumkuji.konami.net/lp/ninkoro/index.html
「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ 発売記念！フォロー＆リポストキャンペーン」概要
【キャンペーン対象期間】開催中 ～ 2026年7月13日(月) 10:00
＜参加方法＞
１.「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))をフォローします。
２.キャンペーン期間中に対象ポストをリポストします。
３.抽選で1名さまに「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ E賞 缶バッジ 全種セット」をプレゼントします。
＜参加条件＞
・日本国内にお住まいの方
・Xアカウントを非公開設定されていない方
＜抽選結果＞
当選者には、キャンペーン終了後1週間程度で「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式Xからダイレクトメッセージにてご連絡を予定しています。
▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))
https://x.com/573Kuji
「コナミ プレミアムくじ ONLINE」について
プレミアムなオリジナルグッズが当たる、PCやスマートフォンを使ってインターネット上で
簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじです。
タイトル：「コナミ プレミアムくじ ONLINE」「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」
メーカー：KONAMI
販売期間：販売中～7月13日(月)10時まで
ジャンル：オンラインくじ
著作権表記：(C)ハンバーガー/KADOKAWA/にんころ製作委員会
お問合わせ先
お客様相談室TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)
メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。
https://www.konami.com/games/inquiry/jp/