「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」が「コナミ プレミアムくじ ONLINE」に登場！

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株式会社コナミアーケードゲームス


株式会社コナミアーケードゲームスは、インターネット上で簡単に遊べるはずれなしのオンラインくじ「コナミ プレミアムくじ ONLINE」において、KADOKAWAの漫画雑誌「コミック電撃だいおうじ」にて連載中の漫画『忍者と殺し屋のふたりぐらし』のくじ「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」の販売を開始していることをお知らせします。



「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」では、描きおろしのイラストを使用した「選べる！特大タペストリー」のほか、「ミニロボ子ミニクッション」「アクリルキーホルダー」などが賞品となっています。


おまけ賞として、10連セットを購入すると4種類の「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ ポストカード」のうち1枚をランダムで獲得でき、20連セットの購入で同じ4種類の中からお好きな1枚を選んで獲得できます。



さらに「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))をフォローし、指定のポストをリポストいただいた方の中から抽選で1名さまに「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ　E賞 缶バッジ 全種セット」が当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」を開催中です。



ぜひ、この機会に「コナミ プレミアムくじ ONLINE」をお楽しみください。



▼「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」販売ページ


https://premiumkuji.konami.net/lp/ninkoro/index.html


▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式サイト


https://premiumkuji.konami.net/


▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X


https://x.com/573Kuji


「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」概要

■販売期間：販売中 ～ 2026年7月13日(月) 10:00



■賞品一覧


S賞　選べる！特大タペストリー


A賞　ミニロボ子ミニクッション


B賞　巾着


C賞　アクリルキーホルダー


D賞　ミニ色紙


E賞　缶バッジ


おまけ賞　忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ ポストカード



※10連セットを購入すると4種類の中から1枚ランダムでおまけ賞を獲得でき、20連セットを購入すると4種類の中から1枚お好きなおまけ賞を獲得できます。



■販売価格：1回 880円(税込)別途配送手数料が発生します。



■権利表記： (C)ハンバーガー/KADOKAWA/にんころ製作委員会



▼「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」販売ページ


https://premiumkuji.konami.net/lp/ninkoro/index.html




「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ　発売記念！フォロー＆リポストキャンペーン」概要


【キャンペーン対象期間】開催中 ～ 2026年7月13日(月) 10:00



＜参加方法＞


１.「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))をフォローします。


２.キャンペーン期間中に対象ポストをリポストします。


３.抽選で1名さまに「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ　E賞 缶バッジ 全種セット」をプレゼントします。



＜参加条件＞


・日本国内にお住まいの方


・Xアカウントを非公開設定されていない方



＜抽選結果＞


当選者には、キャンペーン終了後1週間程度で「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式Xからダイレクトメッセージにてご連絡を予定しています。



▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))


https://x.com/573Kuji





「コナミ プレミアムくじ ONLINE」について


プレミアムなオリジナルグッズが当たる、PCやスマートフォンを使ってインターネット上で


簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじです。






タイトル：「コナミ プレミアムくじ ONLINE」「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」


メーカー：KONAMI


販売期間：販売中～7月13日(月)10時まで


ジャンル：オンラインくじ


著作権表記：(C)ハンバーガー/KADOKAWA/にんころ製作委員会


お問合わせ先


お客様相談室TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)


メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。


https://www.konami.com/games/inquiry/jp/