「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」が「コナミ プレミアムくじ ONLINE」に登場！

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、インターネット上で簡単に遊べるはずれなしのオンラインくじ「コナミ プレミアムくじ ONLINE」において、KADOKAWAの漫画雑誌「コミック電撃だいおうじ」にて連載中の漫画『忍者と殺し屋のふたりぐらし』のくじ「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」の販売を開始していることをお知らせします。

「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」では、描きおろしのイラストを使用した「選べる！特大タペストリー」のほか、「ミニロボ子ミニクッション」「アクリルキーホルダー」などが賞品となっています。

おまけ賞として、10連セットを購入すると4種類の「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ ポストカード」のうち1枚をランダムで獲得でき、20連セットの購入で同じ4種類の中からお好きな1枚を選んで獲得できます。

さらに「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))をフォローし、指定のポストをリポストいただいた方の中から抽選で1名さまに「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ E賞 缶バッジ 全種セット」が当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」を開催中です。

ぜひ、この機会に「コナミ プレミアムくじ ONLINE」をお楽しみください。

▼「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」販売ページ

https://premiumkuji.konami.net/lp/ninkoro/index.html

▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式サイト

https://premiumkuji.konami.net/

▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X

https://x.com/573Kuji

「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」概要

■販売期間：販売中 ～ 2026年7月13日(月) 10:00

■賞品一覧

S賞 選べる！特大タペストリー

A賞 ミニロボ子ミニクッション

B賞 巾着

C賞 アクリルキーホルダー

D賞 ミニ色紙

E賞 缶バッジ

おまけ賞 忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ ポストカード

※10連セットを購入すると4種類の中から1枚ランダムでおまけ賞を獲得でき、20連セットを購入すると4種類の中から1枚お好きなおまけ賞を獲得できます。

■販売価格：1回 880円(税込)別途配送手数料が発生します。

■権利表記： (C)ハンバーガー/KADOKAWA/にんころ製作委員会

▼「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」販売ページ

https://premiumkuji.konami.net/lp/ninkoro/index.html

「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ 発売記念！フォロー＆リポストキャンペーン」概要

【キャンペーン対象期間】開催中 ～ 2026年7月13日(月) 10:00

＜参加方法＞

１.「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))をフォローします。

２.キャンペーン期間中に対象ポストをリポストします。

３.抽選で1名さまに「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ E賞 缶バッジ 全種セット」をプレゼントします。

＜参加条件＞

・日本国内にお住まいの方

・Xアカウントを非公開設定されていない方

＜抽選結果＞

当選者には、キャンペーン終了後1週間程度で「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式Xからダイレクトメッセージにてご連絡を予定しています。

▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))

https://x.com/573Kuji

「コナミ プレミアムくじ ONLINE」について

プレミアムなオリジナルグッズが当たる、PCやスマートフォンを使ってインターネット上で

簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじです。

タイトル：「コナミ プレミアムくじ ONLINE」「忍者と殺し屋のふたりぐらし くじ」

メーカー：KONAMI

販売期間：販売中～7月13日(月)10時まで

ジャンル：オンラインくじ

著作権表記：(C)ハンバーガー/KADOKAWA/にんころ製作委員会

お問合わせ先

お客様相談室TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。

https://www.konami.com/games/inquiry/jp/