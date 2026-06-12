Shopifyでカードカルーセルを簡単に作成できるアプリ「シンプルカードカルーセル｜お手軽テキスト付き画像スライダー」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプルカードカルーセル｜お手軽テキスト付き画像スライダー」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月1日 10:00 に正式公開いたしました。



「シンプルカードカルーセル｜お手軽テキスト付き画像スライダー」は、おしゃれなカードカルーセルを Shopify ストアの好きなページに設置できるアプリです。最大 6 枚のカードに画像・サブタイトル・メイン見出し・補足テキスト・リンクを設定でき、画像レイアウトは「標準（画像全面）」「カードの下半分」「カードの上半分」の 3 種類から選択できます。

カードの幅・比率・間隔・角丸・影の有無・フォントサイズ・テキストカラーまで、見た目に関するあらゆる項目をテーマエディタからノーコードで細かく調整できます。自動再生や無限スクロールにも対応しているため、トップページのヒーローエリアでキャンペーンを順番にアピールしたい場面にも活用いただけます。

ノーコードでテーマに追加でき、PC・タブレット・スマホのいずれでも美しく表示されます。料金は Basic Plan 月額 ＄4.99 で、7 日間の無料体験が可能です。年払いを選んでいただくと実質 2 ヶ月分が無料となり、お得にご利用いただけます。



▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-190-card-carousel-app?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-190-card-carousel-app/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプルカードカルーセル｜お手軽テキスト付き画像スライダー」について

ストアに美しい縦型会社概要タイムラインを追加できます。

「シンプルカードカルーセル｜お手軽テキスト付き画像スライダー」は、Shopify ストアにテキスト付き画像のカードカルーセルを簡単に設置できるアプリです。新商品の紹介・キャンペーンバナー・ブランドストーリーの訴求など、さまざまなシーンで活用いただけます。最大 6 枚のカードに画像・サブタイトル・メイン見出し・補足テキスト・リンクを設定でき、画像レイアウトも 3 種類から選べるため、ストアのデザインに合わせて柔軟に表現できます。

カード 1 枚あたりの横幅、縦横比、角丸、間隔、影の有無、サブタイトル・メイン見出し・補足テキストのフォントサイズや色まで、デザインに関わるあらゆる項目をテーマエディタから直接カスタマイズできます。自動再生・無限スクロールにも対応し、PC・タブレット・スマホで美しく表示されるレスポンシブ仕様です。



主な特徴は以下のとおりです。

■ ノーコードでカードカルーセルを挿入できる

ホーム・商品・コレクションなど、どのページにも追加できます。

専門的なコーディングの知識は一切不要で、テーマエディタからアプリブロックを追加するだけで Apple Store のような洗練されたカードカルーセルをストアに表示できます。 トップページや商品ページ、コレクションページなど、設置したい場所に自由に配置できます。テーマのコードに手を入れる必要がないため、テーマアップデートの際も影響を受けずに安心してご利用いただけます。



■ さまざまなスタイルでカードカルーセルを表示できる！

カードごとに 3 種類から画像レイアウトを選べます。

カードの画像レイアウトは「標準（画像全面）」「カードの下半分」「カードの上半分」の 3 種類から、カードごとに自由に選択できます。 商品の見せ方やキャンペーン内容に合わせてレイアウトを使い分けることで、訴求力の高い魅力的な売り場を演出できます。一枚のカルーセルの中で異なるレイアウトを混ぜて配置することも可能です。

■ ノーコードで見た目をカスタマイズできる！

カードの幅・比率・間隔・角丸・影・フォント・色を自由にカスタマイズできます。

カードの幅・比率・間隔・角丸・影の有無・フォントサイズ・テキストカラーなど、見た目に関わるあらゆる項目をテーマエディタからノーコードで細かく調整できます。 ブランドのデザインやストアの世界観に合わせた、こだわりのカルーセルを簡単に作り込んでいただけます。さらに「追加の CSS」欄も用意されているため、CSS の知識がある方は標準設定では実現できない高度なカスタマイズも行えます。



■ ワンクリックでテーマに追加

1 クリックでテーマに追加できます。

アプリの管理画面から追加したいテーマを選び、「テーマに追加」ボタンを押すだけで、すぐにカードカルーセルがテーマに反映されます。 難しい設定は一切不要なので、はじめての方でも安心してご利用いただけます。任意のページに設置したい場合は、テーマエディタから「セクションを追加」または「ブロックを追加」を選択し、「アプリ」タブから本アプリのブロックを追加することで、商品ページやコレクションページなど好きな位置に自由に配置することも可能です。



▼参考記事

Shopify ストアにテキスト付き画像のカードカルーセルを設置できるアプリ5選(https://qiita.com/eijiSaito/items/3ae922b635c4cd841b07)

Shopify にカードカルーセルを設置できるアプリ6選を紹介！テキスト付き画像で魅せるストアの作り方(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-190-card-carousel-app)

Shopify でカードカルーセルを設置する方法｜テキスト付き画像でストアの訴求力を高めよう(https://unreact.jp/blog/shopify-card-carousel)

Shopify でカード・カルーセル・テキスト付き画像を表示できるアプリ20選(https://unreact.jp/blog/shopify-card-carousel-app-20-selection)



▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/